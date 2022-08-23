Російський окупант Расказов "Топаз" зізнався, що відчуває сексуальне збудження, коли вбиває українців: "Это как бабу хотеть. И эрекция появляется". ВIДЕО
Російський окупант Євгеній Расказов "Топаз" зізнався, що відчуває сексуальне збудження, коли вбиває українців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповідає на відео, яке опублікував журналіст Денис Казанський.
"Когда человек едет на войну - это же половое влечение. Это как хотеть по#баться. Это примерно как бабу хотеть. Когда ты убиваешь поросенка - все понимают кого я называю поросенком - ты же смакуешь, что у него жена вдовой осталась. Ты смакуешь как они рыдают всей семьей, как он приедет домой в гробу. И эрекция же появляется!", - розповідає Расказов.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+69 mrSmith
показати весь коментар23.08.2022 12:05 Відповісти Посилання
+55 Post-AV
показати весь коментар23.08.2022 12:05 Відповісти Посилання
+36 Garry Grant
показати весь коментар23.08.2022 12:05 Відповісти Посилання
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А все, що пов'язано з кацапами, згідно правил української мови, називається не РУСЬким, а РОСІЙСЬКИМ.
Кацапы не люди. Их надо уничтожать. Всех и везде.
І тут їх толерували 30+ років навіть в конституції їх прописали!
отак українці вами правили зрадники
а народ
хороший ,
Ні , вони всі виродки і мразь 🤬
кадирєвці - вівцейoбu
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а взагальному і ті і ті повна наволоч
Такова психология(или, скорее биология) животной природы человека.
Просто цивилизация сделала все, чтобы два этих влечения разъединить.
Но если появляется вождь, который провозглашает - "Я освобождаю вас от химеры под названием совесть" то тонкая скорлупа цивилизации с таких неустойчивых личностей сползает и на первый план выходит дикое животное.
С этим "рассказовым" все понятно. Маньяк и извращенец.
Дикое животное.
Непонятно с его вождями и полководцами.
Если они сегодня сказали ему "Можно!", то на что они рассчитывают завтра? Неужели надеются, что что с окончанием войны этот зверек успокоится и будет вести себя как законопослушный гражданин?
А ведь это уже всё. Он реабилитации не подлежит. Только отстрел.
Так задумано природою - спочатку убий, а потім отримуєш право на розмноження.
Цивілізація це скасувала і перетворила тварину на людину
А от те, що деякі скасовують цивілізацію і знову перетворюють людину на тварину, це вже проблема іншого плану
Кацапам, причому всім де б вони не були, одна шана - Смерть, Смерть, Смерть!
манік'юрними ножницями різати маленькими кусочками його тіло , щоби воно перед смертю відчуло ерекцію 🤬
Мета - викликати у вас розпач, почуття безсилля, нереалізовану жагу помсти, що зробить вас менш стабільними емоційно, наслідками чого буде ось це: "https://censor.net/ua/news/3362563/*******************************************************************************************************"
Всім, хто хоче мститись, але руки далі клавіатури не йдуть, можна порадити самостійне просування в російських соцмережах таких корисних явищ, як АУЕ, стервологія, "теорія плоскої Землі", зайнятись інтернет-булінгом, виправданням злочинів, скоєних у росії під впливом спонтанної агресії (вбив одним ударом за те, що ліз повз чергу) та інших подібних. Це теж елемент психологічної війни.
Є надія що "Топаз" на собі відчує подібне!
Якби не війна, воно би лазило по лісопосадкам як Чикатило...
когда башня российского танка подлетает на 30 метров,
и все собаки в округе сбегаются на барбекю.