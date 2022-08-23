Російський окупант Расказов "Топаз" зізнався, що відчуває сексуальне збудження, коли вбиває українців: "Это как бабу хотеть. И эрекция появляется". ВIДЕО

Російський окупант Євгеній Расказов "Топаз" зізнався, що відчуває сексуальне збудження, коли вбиває українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповідає на відео, яке опублікував журналіст Денис Казанський.

"Когда человек едет на войну - это же половое влечение. Это как хотеть по#баться. Это примерно как бабу хотеть. Когда ты убиваешь поросенка - все понимают кого я называю поросенком - ты же смакуешь, что у него жена вдовой осталась. Ты смакуешь как они рыдают всей семьей, как он приедет домой в гробу. И эрекция же появляется!", - розповідає Расказов.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!": ЗМІ встановили особу одного з найманців російської ПВК Вагнера, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+