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Собаки в пошуках їжі розривають могили із загиблими в окупованому Маріуполі, - міськрада. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Маріуполі собаки розривають могили загиблих городян.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупованому Маріуполі досі не закрите питання, щодо належної ексгумації тіл з місць хаотичного поховання. Так, бродячі собаки у пошуках їжі розкопують у Приморську районі могили невідомих маріупольців, які загинули через обстріл", - йдеться в повідомленні.

В мерії наголосили, що це, по-перше,  зневага до самих загиблих маріупольців. По-друге, така недбалість може призвести до спалаху інфекції.

"В деяких районах та кварталах навіть і не починали ексгумацію тіл. Ось, так окупанти та колаборанти "дбають" про пам'ять загиблих у цій війні", - додали в міськраді.

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Автор: 

Маріуполь (3256) окупація (6767)


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Топ коментарі
+9
То не до вати має бути претензія. А до наших з вами батьків, які допустили Кравчука до влади. Якби вибрали тоді Чорновола, то й жили б зараз як люди, процвітали. І якби нам і довелося виборювати незалежність, то ми б мали чим. А зараз вже сенс який когось звинувачувати. Маємо війну, маємо пів країни руцьких, які досі не розуміють "какая разніца", маємо ворога без честі, совісті і чогось людського.
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23.08.2022 12:45 Відповісти
+8
А в Маріуполі так хотіли рузькій мір ! А воно диви як !
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23.08.2022 12:31 Відповісти
+6
Відповідь вас не задовольнить - частина продовжуэ триндыть у руслі: "Вот если-бы эти нацики не сапративлялись - нас-бы не абстреливали и мы-бы жили мирно!"
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23.08.2022 12:46 Відповісти
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Нельзя показывать рузкиймир какой он есть на самом деле, ато сорвутся перегаворы. Верно, Чавушоглу?
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23.08.2022 12:29 Відповісти
Ех , ЗСУ щось не допрацьовує. Цуцики голодують..
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23.08.2022 12:29 Відповісти
А в Маріуполі так хотіли рузькій мір ! А воно диви як !
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23.08.2022 12:31 Відповісти
жость
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23.08.2022 12:33 Відповісти
Цікаво - дійшла до російськомовній вати їх віна в цій трагедії? вибирали би націоналістів - давно би в ЕС і НАТО були . І
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23.08.2022 12:39 Відповісти
То не до вати має бути претензія. А до наших з вами батьків, які допустили Кравчука до влади. Якби вибрали тоді Чорновола, то й жили б зараз як люди, процвітали. І якби нам і довелося виборювати незалежність, то ми б мали чим. А зараз вже сенс який когось звинувачувати. Маємо війну, маємо пів країни руцьких, які досі не розуміють "какая разніца", маємо ворога без честі, совісті і чогось людського.
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23.08.2022 12:45 Відповісти
Не дійшла і не дійде. Не варто плекати марні надії. Можливо до їхніх внуків дійде.
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23.08.2022 12:45 Відповісти
Відповідь вас не задовольнить - частина продовжуэ триндыть у руслі: "Вот если-бы эти нацики не сапративлялись - нас-бы не абстреливали и мы-бы жили мирно!"
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23.08.2022 12:46 Відповісти
Ну і що? Їх меншість. Якби Львів за 3 дні опинився в окупації, Ви би багато цікавого побачили через 6місяців
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23.08.2022 12:55 Відповісти
Коли звільним Маріуполь, переб'єм цих собак і попакуєму разом з дохлими москалями по пакетам, і відправимо...
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23.08.2022 12:44 Відповісти
Ви не чем не краша за Маріупольців. Коли ви це зрозумієте? Те що ви не в окупації заслуга в тому числі тих громадян, що зараз в окупації і на лінії зіткнення. По вашим висловлюванням - ви далеко від тієї реальності, в чатах легко жити, ховайтеся далі, але майте як мінімум повагу до людей
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23.08.2022 12:52 Відповісти
Поддерживаю:в 1941Кр.Армия,увидев Вермахт так чкурнула... .А гражданские оказались в окупации.Еще долго указывали в документах-был в окупации.А какая их вина?
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23.08.2022 13:17 Відповісти
за кого мариуполь проголосовал? напомнить?!
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23.08.2022 14:22 Відповісти
ватный лофт -осталось только прыгать с ветки на ветку с дубиной в поисках миски похлебки и бананов...охота на ворон
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23.08.2022 14:40 Відповісти
 
 