Собаки в пошуках їжі розривають могили із загиблими в окупованому Маріуполі, - міськрада. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Маріуполі собаки розривають могили загиблих городян.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупованому Маріуполі досі не закрите питання, щодо належної ексгумації тіл з місць хаотичного поховання. Так, бродячі собаки у пошуках їжі розкопують у Приморську районі могили невідомих маріупольців, які загинули через обстріл", - йдеться в повідомленні.

В мерії наголосили, що це, по-перше, зневага до самих загиблих маріупольців. По-друге, така недбалість може призвести до спалаху інфекції.

"В деяких районах та кварталах навіть і не починали ексгумацію тіл. Ось, так окупанти та колаборанти "дбають" про пам'ять загиблих у цій війні", - додали в міськраді.

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