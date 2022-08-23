Собаки в пошуках їжі розривають могили із загиблими в окупованому Маріуполі, - міськрада. ВIДЕО
В тимчасово окупованому Маріуполі собаки розривають могили загиблих городян.
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"В окупованому Маріуполі досі не закрите питання, щодо належної ексгумації тіл з місць хаотичного поховання. Так, бродячі собаки у пошуках їжі розкопують у Приморську районі могили невідомих маріупольців, які загинули через обстріл", - йдеться в повідомленні.
В мерії наголосили, що це, по-перше, зневага до самих загиблих маріупольців. По-друге, така недбалість може призвести до спалаху інфекції.
"В деяких районах та кварталах навіть і не починали ексгумацію тіл. Ось, так окупанти та колаборанти "дбають" про пам'ять загиблих у цій війні", - додали в міськраді.
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