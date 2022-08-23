Українські воїни під Слов’янськом знищили вежу з радіоелектронними засобами армії окупантів. ВIДЕО
На Донеччині під Слов’янськом наши захисники ліквідували вежу з радіоелектронними засобами російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державна прикордонна служба України.
"Чітко! Є влучання. Під Словʼянськом прикордонники з бійцями ДШВ накрили вежу з радіоелектронними засобами ворога", - зазначають військові.
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