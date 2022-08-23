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Українські воїни під Слов’янськом знищили вежу з радіоелектронними засобами армії окупантів. ВIДЕО

На Донеччині під Слов’янськом наши захисники ліквідували вежу з радіоелектронними засобами російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державна прикордонна служба України.

"Чітко! Є влучання. Під Словʼянськом прикордонники з бійцями ДШВ накрили вежу з радіоелектронними засобами ворога", - зазначають військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни приземлили та затрофеїли російський безпілотник

Автор: 

армія рф (18060) знищення (7713) техніка (1875) ЗСУ (7721) Слов’янськ (637)


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ну как е,е когда она стоит ?
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23.08.2022 12:44 Відповісти
Это не "е-е-е"! Недоекали вышку!
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23.08.2022 13:14 Відповісти
досить обладнання знищити ))
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23.08.2022 12:49 Відповісти
в Белгородской радиовышку эпичней ******** неделю назад
https://twitter.com/i/status/1559093003419111425
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23.08.2022 13:03 Відповісти
А был ли дрон, такое чувство что вышку просто подорвали партизаны малым зарядом..
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23.08.2022 13:16 Відповісти
Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Хлопці , Ви Героі ❤️
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23.08.2022 14:21 Відповісти
 
 