ФСБ опублікувало запис з "підозрюваною" у знищенні доньки Дугіна українкою Вовк. ВIДЕО

Російська ФСБ продовжує розкручувати версію нібито причетності українки Наталії Вовк до вбивства доньки ідеолога Путіна Олександра Дугіна і опублікувала відео, яке нібито підтверджує цю версію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео складається з чотирьох частин. У першій Вовк начебто в'їзжає до РФ через пункт на кордоні, у другій - кілька разів заходить в будинок, в якому проживала в РФ, третя - виїзд через ПП начеб-то в Естонію, а четверта - скріни, на яких зображений автомобіль Mini Cooper з трьомо варіантами номерних знаків. За задумом ФСБ, це все має доводити причетність жінки до підриву автомобіля доньки Дугіна.

За версією російських окупантів, Вовк 21 серпня нібито здійснила керований підрив, після чого з донькою виїхала до Естонії. У ФСБ також заявили, що Наталія Вовк – нібито військослужбовець полку "Азов". Намість, "азовці" спростовують її причетність до полку і запевняють, що їх причетність до вибуху - це спосіб виправдати заплановане судилище над полоненими побратимами в окупованому Маріуполі.

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