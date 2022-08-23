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ФСБ опублікувало запис з "підозрюваною" у знищенні доньки Дугіна українкою Вовк. ВIДЕО

Російська ФСБ продовжує розкручувати версію нібито причетності українки Наталії Вовк до вбивства доньки ідеолога Путіна Олександра Дугіна і опублікувала відео, яке нібито підтверджує цю версію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео складається з чотирьох частин. У першій Вовк начебто в'їзжає до РФ через пункт на кордоні, у другій - кілька разів заходить в будинок, в якому проживала в РФ, третя - виїзд через ПП начеб-то в Естонію, а четверта - скріни, на яких зображений автомобіль Mini Cooper з трьомо варіантами номерних знаків. За задумом ФСБ, це все має доводити причетність жінки до підриву автомобіля доньки Дугіна.

За версією російських окупантів, Вовк 21 серпня нібито здійснила керований підрив, після чого з донькою виїхала до Естонії. У ФСБ також заявили, що Наталія Вовк – нібито військослужбовець полку "Азов". Намість, "азовці" спростовують її причетність до полку і запевняють, що їх причетність до вибуху - це спосіб виправдати заплановане судилище над полоненими побратимами в окупованому Маріуполі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія потролила ФСБ після "розкриття" вбивства Дугіної. ФОТО

Автор: 

Дугін Олександр (32) ФСБ (1461) знищення (7713)


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Топ коментарі
+29
Якась гламурна качка з силіконовими губенями. Ну і що?
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23.08.2022 13:13 Відповісти
+20
Такі звинувачення від фсбшноі параші - очікувані , так вони раніше звинувачували чеченців , в своїх злочинах 😠
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23.08.2022 13:14 Відповісти
+19
Показали бабу у которой есть машина. Еврика. Преступление раскрыто. Да в том что Путин взрывал дома на Росии и сбивал Боинг в 100 раз больше доказательств но рашисты визжат какиевашидаказательства. Стоит вообще с неадекватными вступать в дискуссию?
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23.08.2022 13:19 Відповісти
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Вірим ФСБ!
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23.08.2022 13:13 Відповісти
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23.08.2022 13:44 Відповісти
Якась гламурна качка з силіконовими губенями. Ну і що?
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23.08.2022 13:13 Відповісти
а ні про шо
просто тупо напередодні суду над АЗОВЦЯМИ фсбешники приплітають до власного злочину Азов.

як казав свого часу Жванецький "нє надо било водку трогать!"

не треба лютити Азовців більш, ніж вони є розлючені.

бо пожнуть фсбшники саме те, що посіяли
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23.08.2022 13:17 Відповісти
докажите что в парадную в которую вошла Вовк жила ******* Дугина??!! уверен ее там прописали задним числом после гибели ФСБ вы как ***** ***** ***** работаете парашют снимите или буденовку..********... организация взрастившая такого ********* И ******** КАК ***** НЕ МОЖЕТ ВООБЩЕ ЧТО ТО ТАМ ******* И ВАРНЯКАТЬ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ.... ВСЕ ОДНО ЧТО ВЕРИТЬ ДОКУМЕНТАМ СС ИЛИ СД...Рейха... и то там правды порой было на 90% --чем в документах советской разведки...
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23.08.2022 13:19 Відповісти
Кто сказал, что её фамилия вообще Вовк?
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23.08.2022 14:14 Відповісти
ну хоча би то, що накачувати губи силіконом неварто, виглядає жахливо, краси-то точно не додає.
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23.08.2022 15:21 Відповісти
фсб викрило пані Вовк яка нібито належить до Азову
це мені нагадує казочку про хлопчика-вівтаря, який задля сміху кричав ВОВК, ВОВК!!!

він також докликався, сцук.

не чіпай лиха, доки воно тихо!
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23.08.2022 13:13 Відповісти
Такі звинувачення від фсбшноі параші - очікувані , так вони раніше звинувачували чеченців , в своїх злочинах 😠
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23.08.2022 13:14 Відповісти
Так, коли росія воювала з Чечнею, то людей лякали чеченськими терористами ( потім чеченські терористи раптово зникли) , потім лякали грузинськими терористами, а тепер українськими
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23.08.2022 13:20 Відповісти
Если честно, вообще по хрюске кораблю на эту дохлую пердугину. Подохла и подохла.
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23.08.2022 13:14 Відповісти
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23.08.2022 13:16 Відповісти
в рукаве должен быть только бубновый туз. Именно поэтому в рукаве царя был бубочка
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23.08.2022 13:34 Відповісти
А номер машини на скрині з Бамбаса.
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23.08.2022 13:16 Відповісти
Типу метадані на відосі не можна підробити. Особливо для ФСБ.
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23.08.2022 13:16 Відповісти
Нє, ну з фамілією трохи промахнулися, треба було Марічка Убийвовк
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23.08.2022 13:17 Відповісти
ляля убийвовк.
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23.08.2022 13:32 Відповісти
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23.08.2022 13:17 Відповісти
Щоб підірвати авто обов'язково заходити у будинок до жертви?
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23.08.2022 13:18 Відповісти
А где видно что она входила именно в дом *жертвы*? Фото можно было взять абсолютно с любой камеры любого дома. При етом заметте что на парковке где была машина говорят что камеры были *случайно* отключены. Тоесть убийца каким то образом отключил камеры на парковке но даже не скрывал лицо и спокойно вошел в дом *жертвы* с видеодомофоном. И вообще кто то видел *жертву*? Таком бреду которыйФСБ впаривает и ниначно не налазит только сумашедший поверит
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23.08.2022 13:23 Відповісти
Не проконає для нормальної людини.У них в цій організації ще більш пришелепкуваті,чим навіть в кіно Боллівуда.Баширов і Петров шлялися біля будинку, отруєних "Новичком", Скрипалів-і не винні ні в чому...Спочатку віддайте Баширова і Петрова в Англію,потім одержите оцього Вовка...
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23.08.2022 13:59 Відповісти
Не "донька ідеолога", а російська нацистка Дугіна.
Жаль не дожила до суду над нею і виродком-папашкою...
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23.08.2022 13:18 Відповісти
Интересно было бы увидеть настоящий анализ ДНА тела из машины. Вполне возможно, что смотрим спектакль, посвященный суду над азовцами.
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23.08.2022 22:34 Відповісти
Никуя себе, такие красивые женщины могут обращаться с минами и взрывателями...
Чего руским тогда ждать от меня, некрасивого...
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23.08.2022 13:19 Відповісти
Показали бабу у которой есть машина. Еврика. Преступление раскрыто. Да в том что Путин взрывал дома на Росии и сбивал Боинг в 100 раз больше доказательств но рашисты визжат какиевашидаказательства. Стоит вообще с неадекватными вступать в дискуссию?
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23.08.2022 13:19 Відповісти
нашли очередную сепарку с тремя паспортами
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23.08.2022 13:20 Відповісти
Загримувати людину , під будь який персонаж , для навіть поганенького гримера - справа 30 хвилин . . Мосфільм руліт . !!
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23.08.2022 13:21 Відповісти
как мочканули какую-то **********...то ФСБ уже не следующее утро нашла киллера...
а сколько прошло времени с убийства Бориса Немцова??? Анны Политковской????
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23.08.2022 13:21 Відповісти
на следующее утро (пардон, педали путаю)))
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23.08.2022 13:55 Відповісти
А как она въехала в рф если она с апреля в розыске там?
И еще въехать и выехать на разных номерах нельзя

Где взяла бомбу? И так далее
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23.08.2022 13:22 Відповісти
Номера примитивным фотомонтажом нарисовали.
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23.08.2022 13:26 Відповісти
Заметте, на видео номеров не показали. А только на фото. Мои дети и то качественнее с помощью стандартной программы нарисуют и любые хоть американские номера и еще киркорова сидящего в машине
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23.08.2022 13:31 Відповісти
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23.08.2022 13:22 Відповісти
Фэсэбэ, так если вы знали что она готовит убийство, все доказательства есть и были, ***** вы не остановили тогда))) клоуны *****
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23.08.2022 13:25 Відповісти
Росіян опять розважають політичними шоу. А де докази, що ця наша секс-бімба зірвала кирпату російську фашистку? Що вона в її будинку жила? Так чого вона не застрелила фашистку Дашеньку біля ліфта, це ж для кіллерів дуже зручно. одів глушник і вперьод. Так же як ФСБ застрелило журналістку Політковську, як подарунок на день народження Путіну. Це ж зручніше,ніж ліпити бомбу на стоянці під відео-камерами. Коротше, це "Гляйвіц" і "Майнільский інцендент" в одному флаконі.
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23.08.2022 13:26 Відповісти
"Докази" вбивства Шеремета аваківські пси в рази краще вигадали...
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23.08.2022 13:27 Відповісти
ні ті специ теж учудили будь здоров. Їх супер експерт мінер муляж міни видав за справжню. А походку підозрюваних визначали за липовим протоколом (методикою) А як там суд,щось мовчать пінкертони ? Чи бояться закривати ?
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23.08.2022 13:40 Відповісти
Та в курсі. Там принаймні трохи попрацювали задля правдоподібності....
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23.08.2022 14:08 Відповісти
Нащо ви в українському інфопросторі розповсюджуєте російські нарративи і фсбешні видумки, про те, що хто по їхній версії вбив дочку дугіна. Здохла і добре, все забули.
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23.08.2022 13:31 Відповісти
Назначити Азовцем і бути Азовцем - дві великі різниці.
Це не розлідування, а підтасовка фактів.
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23.08.2022 13:31 Відповісти
а шо там розслідувано? просто сімейне відео. таких міліарди по інету.
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23.08.2022 13:37 Відповісти
Ну насколько Я проходила границу Эстония Россия то это явно постановка )))
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23.08.2022 13:32 Відповісти
а помните как дело Шеремета ооооооочень быстро ,, раскрыли,, , Яну Дугарь и других ооооооочень быстро ,, определили,, в организаторов , НИ ЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ ?
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23.08.2022 13:32 Відповісти
Ви нічого не плутаєте ? 2 роки пройшло поки їх приплели.
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23.08.2022 16:26 Відповісти
Там ще кіт у котячий коробці був, він також співучасник, кіт-бандерівець.
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23.08.2022 13:33 Відповісти
Кіт був куратором та організатором!
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24.08.2022 09:11 Відповісти
И о чём это,да ни о чём,просто попытка "завести рака за камень".
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23.08.2022 13:33 Відповісти
та ж рускіє не обманюють, вона ж і Навального отравила, Нємцов теж вона,та й Кенеді її справа
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23.08.2022 13:34 Відповісти
побільше б вовків, хороших і різних
щоб на кожну пацакську тварюку стало
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23.08.2022 13:35 Відповісти
Слуцкий сегодня на похоронах заявил: Надо объединиться вокруг фюрер и россеи. Здесь и ответ, кто это сделал.
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23.08.2022 13:35 Відповісти
не бачу доказу, що вона взірвала. обична тьотка. обичні діїї.
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23.08.2022 13:36 Відповісти
Именно дочка была целью?
Не Дугин даже
Это вообще бред она же никто по сути
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23.08.2022 13:40 Відповісти
Они хотят доказать,что эта гламурная фифа поимела их,как малолетних писюнов?
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23.08.2022 13:41 Відповісти
Хйло неплохо так обустроил диктатуру, все на камерах, чтобы часом не собрались и не повесили прям на площади. нужны еще чипы и ошейники со взрывчаткой чтобы совсем все в ажуре было. уже не успеет.
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23.08.2022 13:47 Відповісти
Вот это известность у левой донецкой ватницы появилась - проснулась утром знаменитой
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23.08.2022 14:04 Відповісти
блин, ну кому в Украине нужна смерть какой-то дочери какого-то дугина, которого у нас мало кто знает и тем более никто не понимает, как это может приблизить нашу победу..., посылать в мацкву кого-то ради покушения на никому не ведомого чувака, чтобы что? чтобы все эти пропагандоны в 1 голос завыли какой-то новый бред..., это полный бред, который катит только на параше...
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23.08.2022 14:08 Відповісти
шпілі-вілі 2.0, рівень - підо.ру
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23.08.2022 14:09 Відповісти
Заколебали с этой Дугиной. У нас гибнут тысячи невинных людей, а они парашенцы-уроды за подстилку шум подняли. Всех таких нужно четвертовать!
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23.08.2022 14:13 Відповісти
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23.08.2022 14:15 Відповісти
И не просто "Гелий", а еще и генерал ГРУ
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28.08.2022 11:10 Відповісти
Кацапи, як завжди, брешуть.

Regina Bauer

(Колишній) чоловік Наталії Вовк (підозрюваної у вбивстві Дугіної) є одним із організаторів донецького референдуму…

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23.08.2022 14:26 Відповісти
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23.08.2022 14:27 Відповісти
От такий "Азов" і Волкова ...
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23.08.2022 14:32 Відповісти
ФСБ - Феодальная Служба Бавовна
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23.08.2022 14:27 Відповісти
Если она и взорвала, то взрывчатку ей подогнала ФСБ -100%.
Тут и к бабке не ходи !
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23.08.2022 14:36 Відповісти
То є молода вовчиця, я щетаю...
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23.08.2022 14:37 Відповісти
Нема підстав підозрювати ФСБ в правдивості. Навіщо сюди таке носити? Зараз вони будуть обговорювати пушілінський "трибуна". Це ж так цікаво і актуально
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23.08.2022 14:39 Відповісти
ФСБ ,, фуфловий садок бабуінів
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23.08.2022 14:53 Відповісти
А В ПОДЪЕЗД ЗАЧЕМ ЗАХОДИТЬ БЫЛО !!!???
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23.08.2022 14:55 Відповісти
Вона там жила. Якось же треба було проникнути у власне житло.
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23.08.2022 15:39 Відповісти
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23.08.2022 16:29 Відповісти
За законами жанру, якщо в першому акті вистави терористка заходить в будинок, то в другому акті - підривається авто, а в третьому - сам будинок. Чекаємо продовження кіна.
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23.08.2022 15:07 Відповісти
щось підозріло швидко все готово,

не встиг автомобіль догоріти а фільм про нібито винного вже готовий,

мабуть ще до вбивства все було змонтовано
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23.08.2022 15:21 Відповісти
А дe докази, що вона в Eстоніі? Бути на таможні－щe нe значить, що поіхати.
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23.08.2022 15:23 Відповісти
Ну це просто вбивчі докази. Хай ловлять цю ДНРівську потаскуху і судять зі всією ***** суворістью.
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23.08.2022 15:37 Відповісти
Голівуд відпочиває...
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23.08.2022 15:38 Відповісти
***.... Знову це не ми. Знову палили в неналежному місці... Бісе Чому не сказхати - це ми зробили і ще зробимо? Знову меншовартість?
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23.08.2022 15:44 Відповісти
Нам чужа слава не потрібна !
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23.08.2022 16:32 Відповісти
Шпигунка з України заїхала у будинок масковської еліти з дочкою і котом !! Во как !!
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23.08.2022 16:31 Відповісти
На втором скрине совсем налажали в фотошопе, номерной знак явно завален в проекции к автомобилю и таким образом он крепиться просто не может. Или так торопились состряпать фальшивку, или просто двоечник делал. Халтура настолько очевидна, что даже экспертизы не требуетя)
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23.08.2022 17:52 Відповісти
а где они взяли взрывчатку ? в машине что ли везли?))
и как тогда они проехали границу?
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23.08.2022 21:26 Відповісти
бредятина
с чего их так проверяли при въезде?
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23.08.2022 21:27 Відповісти
Терососка Вовк з качиними губами(бойовий розкрас),служила в Азові в якої чоловік організовував рехферендум в Донбабве та рахувався в Миротворці,організувала терористичний акт))))
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24.08.2022 09:31 Відповісти
Там є момент як ця жінка абсолютно розкуто веде себе в під'їзді ,де нібито жила ця Дугіна .Вона авсолютно спокійно притискає телефон плечем до вуха ,розмовляє.Таке враження ,за ця жінка з силіконовими губами кожен день когось підриває
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24.08.2022 10:24 Відповісти
въезде в рашку капок у Купера черный, на скринах - капот белый с черными полосками
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28.08.2022 11:17 Відповісти
 
 