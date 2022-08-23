ФСБ опублікувало запис з "підозрюваною" у знищенні доньки Дугіна українкою Вовк. ВIДЕО
Російська ФСБ продовжує розкручувати версію нібито причетності українки Наталії Вовк до вбивства доньки ідеолога Путіна Олександра Дугіна і опублікувала відео, яке нібито підтверджує цю версію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео складається з чотирьох частин. У першій Вовк начебто в'їзжає до РФ через пункт на кордоні, у другій - кілька разів заходить в будинок, в якому проживала в РФ, третя - виїзд через ПП начеб-то в Естонію, а четверта - скріни, на яких зображений автомобіль Mini Cooper з трьомо варіантами номерних знаків. За задумом ФСБ, це все має доводити причетність жінки до підриву автомобіля доньки Дугіна.
За версією російських окупантів, Вовк 21 серпня нібито здійснила керований підрив, після чого з донькою виїхала до Естонії. У ФСБ також заявили, що Наталія Вовк – нібито військослужбовець полку "Азов". Намість, "азовці" спростовують її причетність до полку і запевняють, що їх причетність до вибуху - це спосіб виправдати заплановане судилище над полоненими побратимами в окупованому Маріуполі.
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просто тупо напередодні суду над АЗОВЦЯМИ фсбешники приплітають до власного злочину Азов.
як казав свого часу Жванецький "нє надо било водку трогать!"
не треба лютити Азовців більш, ніж вони є розлючені.
бо пожнуть фсбшники саме те, що посіяли
це мені нагадує казочку про хлопчика-вівтаря, який задля сміху кричав ВОВК, ВОВК!!!
він також докликався, сцук.
не чіпай лиха, доки воно тихо!
Жаль не дожила до суду над нею і виродком-папашкою...
Чего руским тогда ждать от меня, некрасивого...
а сколько прошло времени с убийства Бориса Немцова??? Анны Политковской????
И еще въехать и выехать на разных номерах нельзя
Где взяла бомбу? И так далее
Це не розлідування, а підтасовка фактів.
щоб на кожну пацакську тварюку стало
Не Дугин даже
Это вообще бред она же никто по сути
Regina Bauer
(Колишній) чоловік Наталії Вовк (підозрюваної у вбивстві Дугіної) є одним із організаторів донецького референдуму…
Тут и к бабке не ходи !
не встиг автомобіль догоріти а фільм про нібито винного вже готовий,
мабуть ще до вбивства все було змонтовано
и как тогда они проехали границу?
с чего их так проверяли при въезде?