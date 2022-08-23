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Депутат Держдуми РФ Слуцький використав нацистське гасло під час промови на похороні доньки Дугіної: "Одна страна, один президент, одна победа". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький під час своєї промови на похороні доньки Дугіна використав слова, дуже схожі на нацистський лозунг часів гітлерівської Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Слуцький промовив фразу "Одна страна, один президент, одна победа", яка надзвичайно подібна до нацистського "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" (нім. - Один народ, одна країна, один вождь).

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Автор: 

нацизм (148) росія (65122) Слуцький Леонід (16)


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Топ коментарі
+25
Европа должна решиться на полную изоляцию рашистов . После этого , пусть хоть жопы порвут на фашистские кресты .
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23.08.2022 14:33
+23
Одна страна, один президент и полна жопа
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23.08.2022 14:34
+21

24 серпня (1991) - ДЕНЬ проголошення ВІДНОВЛЕННЯ незалежности України 22 січня (1918) - ДЕНЬ проголошення НЕЗАЛЕЖНОСТИ України 1921-1991 - роки московської окупації України (а не України у складі СРСР) 1941-1944 - роки німецької окупації саме так, все решта - від лукавого
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23.08.2022 14:35
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Как это, "одна победа"? Это же фиаско, признание в том, что не смогут повторить.
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23.08.2022 14:32 Відповісти
Профессия - игра на балалайке по трактирам. Причина смерти - удар ножом в сердце в пивной "Стоп-сигнал".
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23.08.2022 15:50 Відповісти
Европа должна решиться на полную изоляцию рашистов . После этого , пусть хоть жопы порвут на фашистские кресты .
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23.08.2022 14:33 Відповісти
ізоляція само собою розуміється але для початку потрібно на корню знищити цих покидьків
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23.08.2022 16:18 Відповісти
Щось до нього ні як не доберуться люди в білих халатах. Давно вже пора.
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23.08.2022 14:33 Відповісти
Ага,і з кілограмом тротилу.
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23.08.2022 14:50 Відповісти
Одна страна, один президент и полна жопа
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23.08.2022 14:34 Відповісти

24 серпня (1991) - ДЕНЬ проголошення ВІДНОВЛЕННЯ незалежности України 22 січня (1918) - ДЕНЬ проголошення НЕЗАЛЕЖНОСТИ України 1921-1991 - роки московської окупації України (а не України у складі СРСР) 1941-1944 - роки німецької окупації саме так, все решта - від лукавого
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23.08.2022 14:35 Відповісти
Не правильно. И не просто не правильно, а крайне вредно в политическом и юридическом плане.
Пиэс. Вот именно так и выглядит саботаж.
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23.08.2022 17:04 Відповісти
расеяни ето племя агрессивньіх дебилов....
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23.08.2022 14:35 Відповісти
плем"я то люди а кацапи то істоти
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23.08.2022 16:19 Відповісти
Так і лізе з них фашизм, не можуть вже вдержатися. Скоро зігувати почнуть.
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23.08.2022 14:35 Відповісти
Хто б сумнівався.
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23.08.2022 14:37 Відповісти
так вже не дивує, всі знають шо русні то нео-фашисти, які навіть гітлера та його нациків переплюнули
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23.08.2022 14:38 Відповісти
фашисти вже не приховують, що вони фашисти
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23.08.2022 14:38 Відповісти
На россії в крепостних падає підтримка війни з Україною і тому ФСБ запланувало серію терактів,ось вам і Дугіна і Пеніс Душилін і буде ще більше з масовими жертвами..ФСБ задіює тактику на кшталт, взривів будинків як перед 2 чеченською аби визвати ненависть і мобілізацію в простих кацапів
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23.08.2022 14:38 Відповісти
Кацапи скоріше обісруться, ніж мобілізуються.
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23.08.2022 14:56 Відповісти
Мєлковато, пеніс душилин то точно. ФСБ підірває будинки та школи
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24.08.2022 00:40 Відповісти
зайчутка зиганул=)
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23.08.2022 14:39 Відповісти
куча психически больных , дорвавшихся до власти и живущие за счет бюджета, зомбируют население, которое и так пропитано пропагандой.
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23.08.2022 14:40 Відповісти
Кацапи-еволюційна помилка природи.Тупікова "гілка".Має бути ізольована і самовиродитись!
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23.08.2022 14:40 Відповісти
Есть еще вопросы , кто ее убил и убил ли вообще? Дебил Слуцкий думает, что все теперь должны бросить все и толпами повалить в военкоматы. Само это чмо, как и Коротченко, Журавлев, Соловьев и прчая помойка четко знают, что сами в окопы не полезут, а быдломасса пусть гибнет, всеравно на россеи делать нечего.
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23.08.2022 14:41 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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23.08.2022 14:41 Відповісти
Одна лада -Коліна,білого кольору
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23.08.2022 14:43 Відповісти
А друга Лада - Дмитрика.
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23.08.2022 15:24 Відповісти
Сакральная жертва мавзолейных баранов Дугина...рюZkий сраный мир Шариковых отбросов...не народ а вечное быдло...барины помещики и прочие капиталисты типа граф.. князь и прочее дермо...
Подозреваю что во взорванной машине сидела кукла .а эта крыса Платонова жива...
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23.08.2022 14:44 Відповісти
Другий раз Історія повторюється у виді фарсу. Гівняний недорейх ссикливих кацапів.
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23.08.2022 14:46 Відповісти
Це вже давно нікого не дивує.
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23.08.2022 14:46 Відповісти
бункер--коханка-пістолет в скроню
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23.08.2022 14:50 Відповісти
А що хтось мав сумніви, що у ********* типовий фашизм? Кремлівська воша будує кацапський рейх по методичкам Гітлера і Гебельса.
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23.08.2022 14:52 Відповісти
Показове вбивство: поперед батька в пекло.
Шизофреніка дугіна посадили в машину окремо від його, такої ж шизофренічної дочки і пустили їхати першою, а ідеолога руского міра везли слідом за нею, щоб він на власні очі побачив як зірвуть її в автомобілі, щоб він на своїй шкурі відчув те, що відчувають тисячі батьків за своїми загиблими дітьми. Страшнішої кари годі й придумати. Карма працює.
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23.08.2022 14:53 Відповісти
ФСБ так працює, їх слід
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24.08.2022 00:41 Відповісти
Давно очевидно, що Московія - фашистська банда. Тепер це вже бачать усі, сподіваюся.
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23.08.2022 14:53 Відповісти
Вони шо, копіюють тих, хто тотально програв к другій світовій війні? Е..е..е... логіка... Тоді хай спалять х..ла і пів-мацкви, тоді піднімуться як Берлін - зуб даю.
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23.08.2022 14:58 Відповісти
Я коли цим поцікавився, з'ясував для себе дещо. Більшість концепцій дійсно скопійована один в один, з легкими змінами, типу "Lebensraum im Osten" на "Руській мір", німецькомовних замінили на російськомовних, Ein volk "адіннарод" в них вже давно використовується у спілкуванні.

Але є один нюанс, який радикально відрізняється: у гітлерівської ідеології було окультне підгрунтя, а у москалів замість окультного підгрунтя воровське. І це накладає відбиток на модель їх мєнталітету: у гітлера це було захоплення земель із ціллю росповсюдження нової ідеології, в той час, як у кацапів це спроба в агонії відкусити в себе уражену гангреною ногу, яка вже давно відсохла - їх колонізаційна культура, яка живе за рахунок підживлення рештками колонизованих культур, не придатна до існування у фіксованих межах. ******** правочин їм тим і не подобається, що раніше тихо сидівшиє під шконкою "частинки російського народу" отримали право на власну національну владу і почали відокремлюватись від цієї лоскутної ковдри російської ерзац-культури. Ця війна - агонія росії та усього російського, як культурного явища.
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23.08.2022 15:11 Відповісти
Кацапські провдадні тєлєги самі в шоці від слів цього довбой.ба . .
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https://t.me/dancingrussians Джига на могиле 🅉

Иудейский рукосуй Слуцкий из ЛДПР зачем-то повторяет нацистские лозунги, не к месту упоминая Путина.

Пропагандист Киселев опять отказывает русским в субъектности в собственной стране, https://t.me/Govorit_Topaz/1923 додумывая что-то за Дарью.

И вся эта привычная российская шизофрения опошляет похороны прекрасной русской девушки, погибшей от рук врагов России и русских.

Буквально, многонациональная джига на русской могиле.
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23.08.2022 15:02 Відповісти
І "адін х*й нам 3,14зда"...
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23.08.2022 15:07 Відповісти
ну тож гітлер їх кумір,
моляться на нього і на х@йла
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23.08.2022 15:15 Відповісти
кацапські нацисти вже навіть і не шифруються. Він би ще хайль ***** сказонув...
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23.08.2022 15:22 Відповісти
Фейк, не может быть, правда что ли райсиська фашисткое государство? А мы в Харькове ***** не знали, что эта *********** ***** которая называет себя райсисянцами есть фашисты как и их деды в 39 которые с немцами друг у друга *** сосали и Европу на куски рвали
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23.08.2022 15:24 Відповісти
И что, ****, характерно - сами же её и грохнули. Принесли в жертву фюреру путлеру.
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23.08.2022 15:27 Відповісти
Лаптєногі недофашики, дегенеративна пародія на гітлерівців!
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23.08.2022 15:29 Відповісти
и один длбо*б который это всё сказал
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23.08.2022 15:32 Відповісти
Odni debili
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23.08.2022 15:32 Відповісти
Один Слуцкий - одна пуля!
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23.08.2022 16:24 Відповісти
Це Гітлер казав про свою батьківщину - Австрію,після її анексії в 1938 році.
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23.08.2022 17:50 Відповісти
из ********* даже фашисты дебильные ))
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23.08.2022 17:58 Відповісти
Не повна ізоляйія московії,а повнє її знищєння і возврат історічних зємєль Україні.
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23.08.2022 19:10 Відповісти
"В Сети обратили внимание на то, что Дугину, которая сгорела после взрыва в собственном автомобиле, хоронили в открытом гробу. На лице пропагандистки не было никаких следов повреждений. И этот факт не стыковался с кадрами ее гибели в пылающем автомобиле."
????????????????????????????????
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23.08.2022 19:35 Відповісти
Короче, кино и немцы. В данном случае кино и рашисты.

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23.08.2022 19:39 Відповісти
Выкинуло ее взрывом

Было фото того что осталось

Там фарш но лицо могло уцелеть
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24.08.2022 07:46 Відповісти
зато слава украине им не нравится
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23.08.2022 19:57 Відповісти
Одна страна ....
В одном царстве, три-девятом государстве, дочь одного придурка
слетала в космос на низкой орбите.
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23.08.2022 22:21 Відповісти
Та вже зрозуміло, що цю соску ніхто не збирався вбивати. Імітація, щоб вивести її за кордон та ще звинуватити Україну. Та й сама імітація дуже непрофесійна
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24.08.2022 09:15 Відповісти
Забавно!

"Игорь Стрелков

К вопросу о кретинах и вредителях:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkapital-rus.ru%2Fnews%2F389845-odna_strana_odin_prezident_odna_pobeda_lider_ldpr_sluckii_sdelal_zay%2F&post=347260249_661775&cc_key= https://kapital-rus.ru/news/389845-odna_strana_odin_p..

Кретин ли Слуцкий? - Нет, ни сколько. А значит, кто он? - Вопрос риторический: лучшего "подарка" вражеской пропаганде эта мразь преподнести не могла.
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24.08.2022 10:58 Відповісти
ничего нового. рашизм. обыкновенный рассеянский шизо-фашист.
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24.08.2022 13:46 Відповісти
 
 