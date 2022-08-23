Депутат Держдуми РФ Слуцький використав нацистське гасло під час промови на похороні доньки Дугіної: "Одна страна, один президент, одна победа". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький під час своєї промови на похороні доньки Дугіна використав слова, дуже схожі на нацистський лозунг часів гітлерівської Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Слуцький промовив фразу "Одна страна, один президент, одна победа", яка надзвичайно подібна до нацистського "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" (нім. - Один народ, одна країна, один вождь).

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