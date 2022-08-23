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Хакери зламали російські канали в день Кримської платформи: показали звернення Зеленського. ВIДЕО

Хакери зламали пропагандистські телеканали Росії в день проведення "Кримської платформи". У результаті мешканцям окупованого Криму показали звернення президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це повідомляють очевидці в мережі.

Зазначається, що атаки хакерів зазнали "Перший канал", "НТВ", "Росія 24", "Росія культура" та інші канали ПП ТРК "ТОНУС".

"Нехай кожен із російських чиновників, які захопили собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає: це не та земля, де їм буде спокійно", – сказав у зверненні до кримчан Зеленський.

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Потім в ефірі росТВ прозвучала пісня "Україна – це ти" й було показано кадри з українського Криму до окупації.

Хакери зламали російські канали в день Кримської платформи: показали звернення Зеленського 01

Зеленський на "НТВ"


Хакери зламали російські канали в день Кримської платформи: показали звернення Зеленського 02

Зеленський на "Першому каналі" Росії.


Хакери зламали російські канали в день Кримської платформи: показали звернення Зеленського 03

Канал "Россия 24"

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Крим (14139) хакер (1347) телебачення (1170) Кримська платформа (320)


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23.08.2022 16:24 Відповісти
Это Гончаренко? Забавно выходит: в начале каденции Зеленский гонялся за ним по всему залу. Теперь они вместе на одном ролике. Наверное он его таки споймал
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23.08.2022 16:25 Відповісти
никакой пощады врагу, после хлопков в Крыму добили Зеленским, изверги!
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23.08.2022 16:51 Відповісти
ZE в хаймарс та на мАцкву, через пару років розвалить ущент
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23.08.2022 18:09 Відповісти
модер цензора ти що знущаешся ця новина була позавчора вже на Цензор нет
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23.08.2022 18:12 Відповісти
Применение выступления Зели антигуманно, но о каком гуманизме может идти речь по отношению к андрофагам!?
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23.08.2022 18:50 Відповісти
 
 