Хакери зламали російські канали в день Кримської платформи: показали звернення Зеленського. ВIДЕО

Хакери зламали пропагандистські телеканали Росії в день проведення "Кримської платформи". У результаті мешканцям окупованого Криму показали звернення президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це повідомляють очевидці в мережі.

Зазначається, що атаки хакерів зазнали "Перший канал", "НТВ", "Росія 24", "Росія культура" та інші канали ПП ТРК "ТОНУС".

"Нехай кожен із російських чиновників, які захопили собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає: це не та земля, де їм буде спокійно", – сказав у зверненні до кримчан Зеленський.

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Потім в ефірі росТВ прозвучала пісня "Україна – це ти" й було показано кадри з українського Криму до окупації.

Зеленський на "НТВ"





Зеленський на "Першому каналі" Росії.





Канал "Россия 24"