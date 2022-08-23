Хакери зламали російські канали в день Кримської платформи: показали звернення Зеленського. ВIДЕО
Хакери зламали пропагандистські телеканали Росії в день проведення "Кримської платформи". У результаті мешканцям окупованого Криму показали звернення президента України Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це повідомляють очевидці в мережі.
Зазначається, що атаки хакерів зазнали "Перший канал", "НТВ", "Росія 24", "Росія культура" та інші канали ПП ТРК "ТОНУС".
"Нехай кожен із російських чиновників, які захопили собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає: це не та земля, де їм буде спокійно", – сказав у зверненні до кримчан Зеленський.
Потім в ефірі росТВ прозвучала пісня "Україна – це ти" й було показано кадри з українського Криму до окупації.
Зеленський на "НТВ"
Зеленський на "Першому каналі" Росії.
Канал "Россия 24"
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