"Після пострілу ніхто не вимовляє ні слова": кадри відпрацювання українського ПТУРу по російських позиціях. ВIДЕО

Ці кадри було відзнято навесні 2022 року. Аби не видавати безпосередні позиції військових і їхню тактику, проєкт "Український Свідок" публікує їх тільки зараз, 4 місяці потому.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", 3 штурмовий батальйон 2-ї роти ДУК "Правий Сектор", передає Цензор.НЕТ.

Локація — північно-східний фронт, квітень 2022 року. В сюжеті ви можете побачити як відбувається підготовка перед виконанням бойової задачі: спочатку командир проводить розвод, потім підрозділ святкує Великодень. Після цього бійці отримують інструктаж і вирушають на позицію.

За кермом Ігор Сімутін. Цього чоловіка знає, мабуть, вся українська армія. Він — волонтер Червоного Хреста, який спочатку витягав людей з-під беркутівських куль на Майдані, отримав за це орден "За мужність" III ступеня. А потім став парамедиком на фронті. Але перш за все Ігор відомий своїми навичками автомеханіка: пропрацювавши майже 20 років в автомобільній сфері, він почав ремонтувати Хаммери для української армії. Для підвищення кваліфікації навіть їздив в Сполучені Штати. Кажуть, що крізь його руки пройшли всі пікапи, які є зараз на фронті.

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Підрозділ займає позицію і починає відпрацьовувати по російській бронетехніці. Виконавши задачу, хутко залишає позицію. Такі кадри побачиш не кожного дня: "Український Свідок" свідомо публікує їх після тривалої паузи, адже на відео видно і позиції бійців, і їхню тактику. На теперішній час вони змінилися.

Після виконання бойової задачі військові діляться радіоперехопленням розмов російських військових: "Уважніше будь. *обаний пікап, на пікапі ганяє ПТУРка". Сміються і навіть роблять на машині відповідний напис.