Українські воїни знищили 10 російських солдат та офіцера під час шикування. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни знищили 11 окупантів, що вишикувалися строєм.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, зафіксованої безпілотником, опублікований у соцмережі. Автори публікації стверджують, що ліквідовано 10 сержантів та одного офіцера.
Топ коментарі
+49 Яр Холодний
показати весь коментар24.08.2022 09:59
+46 andriy niki1
показати весь коментар24.08.2022 10:01
+43 Дмитрий Абрамов #493747
показати весь коментар24.08.2022 10:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому і пишу - що відео можна би і нормальніше викладати, без смикання кадрів наприкінці і трошки довше після вибуху.
КРАСІВОЄ!!!
А озвучка - майже завжди гамняжа.
Таке відчуття, що якийсь школяр прищавий озвучку підбирає.
СЛАВА ЗСУ!!!