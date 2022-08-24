Українські воїни знищили 10 російських солдат та офіцера під час шикування. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили 11 окупантів, що вишикувалися строєм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, зафіксованої безпілотником, опублікований у соцмережі. Автори публікації стверджують, що ліквідовано 10 сержантів та одного офіцера.

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