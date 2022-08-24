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Українські воїни знищили 10 російських солдат та офіцера під час шикування. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили 11 окупантів, що вишикувалися строєм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, зафіксованої безпілотником, опублікований у соцмережі. Автори публікації стверджують, що ліквідовано 10 сержантів та одного офіцера. 

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Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216)


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Топ коментарі
+49
Скоро у військах Росії буде вимога: "Больше трёх не собираться!"
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24.08.2022 09:59
+46
ЗСУ не дасть загнутися москальському автопрому. Забезпечить кожну родину білою ладою а парі з похоронкою
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24.08.2022 10:01
+43
І побачив це відео директор АвтоВАЗу і закричав: "Слава ЗСУ!"
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24.08.2022 10:29
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Уявляю, але краще, аби вони там "залишилися" на місці вибуху, аніж просто постраждали печінка, селезінка, легені . . .
Тому і пишу - що відео можна би і нормальніше викладати, без смикання кадрів наприкінці і трошки довше після вибуху.
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24.08.2022 16:14 Відповісти
Вони там і залишились. Не хвилюйся.
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24.08.2022 16:19 Відповісти
він питає: на хріна повторювати зображення? адже вибух один. краще б дали трохи продовження. чи безпілотник потім зламався?
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25.08.2022 10:45 Відповісти
я извиняюсь, а может вам еще попкорну на диван подать? Кофе, смузи? Дополнительную подушку под ягодицы?
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24.08.2022 15:26 Відповісти
коли вкидаєш відео в мережу - роби його правдивим і достовірним. Інакше виглядатимеш якимсь криворучкою. Ця музика ще нічого, бо хоч українською. А то ще свої музикальні смаки тут демонструють такі шо ой. Українці - народ співучий, музику любить красиву. От і відповідайте загальному рівню.
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25.08.2022 10:49 Відповісти
Для сліпих свідків розбігшихся орків - подивіться на машину (Ніва?), яка стоїть за стадом орків, чітко видно приліт осколків, які пройшли крізь усе стадо. Там неможливо вижити.
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24.08.2022 13:07 Відповісти
може й так. але кілька секунд продовження відео не завадило б.
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25.08.2022 10:52 Відповісти
*Жаль* інструктора,не буде більш проводити таких *построенний*.
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24.08.2022 13:32 Відповісти
Щось тут забагато свідків сєкти кАнашенкова "патєрьнет" набігло.
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24.08.2022 13:45 Відповісти
В какашенкова завжди - мы все по десятому кругу уничтожили, но "наших" жертв НЕТ!
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25.08.2022 14:05 Відповісти
Вот теперь их точно встретят с цветами, правда искусственными
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24.08.2022 13:53 Відповісти
развод - дело тонкое.. и опасное, когда дебильное войско Роzzzzии - терпилы импортозамещения Московии
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24.08.2022 15:07 Відповісти
Ще одне гарне відео яке показує наскільки застаріли норми. І як важливо дотримуватись нових правил типу групові фото не робити, колонами не йти, завжди контролювати периметр та небо і інше...
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24.08.2022 16:49 Відповісти
Головне, що у нас в курсі, що вони не в курсі.
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25.08.2022 04:02 Відповісти
яка ж це краса!!!
КРАСІВОЄ!!!
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24.08.2022 17:18 Відповісти
"на первьій - второй раССщитайсь: первьій - второй - первьій шаг вперед ... и в "РАЙ". А каждьій второй тоже фашист в "РАЙ" попадет вслед за тобой- ху.лом...."
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24.08.2022 18:07 Відповісти
Картина - вещ! Вишикувались, і... к єдрєням, як живі розляглись.
А озвучка - майже завжди гамняжа.
Таке відчуття, що якийсь школяр прищавий озвучку підбирає.
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25.08.2022 04:00 Відповісти
Хорошо, очень хорошо. ЕЩЁ!!!
СЛАВА ЗСУ!!!
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25.08.2022 10:38 Відповісти
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