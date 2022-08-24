Посол США Брінк у привітанні до Дня Незалежності висловила захоплення українцями, які захищають цінності всього світу. ВIДЕО

Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила захоплення українцями, які непохитно захищають спільні цінності всього цивілізованого світу.

Про це Брінк заявила у твітері у привітанні до Дня Незалежності України, передає Цензор.НЕТ.

Посол США зазначила, що з моменту прибуття в Україну три місяці тому її надихають особисті історії про героїзм і хоробрість, які вона почула від багатьох українців під час зустрічей.

"Сьогодні, у ваше національне свято – День Незалежності, я в захваті від всіх українців через те, як непохитно ви захищаєте наші спільні цінності. Сполучені Штати підтримуватимуть вас стільки, скільки буде потрібно", - запевнила Брінк.

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