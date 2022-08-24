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Посол США Брінк у привітанні до Дня Незалежності висловила захоплення українцями, які захищають цінності всього світу. ВIДЕО

Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила захоплення українцями, які непохитно захищають спільні цінності всього цивілізованого світу.

Про це Брінк заявила у твітері у привітанні до Дня Незалежності України, передає Цензор.НЕТ.

Посол США зазначила, що з моменту прибуття в Україну три місяці тому її надихають особисті історії про героїзм і хоробрість, які вона почула від багатьох українців під час зустрічей.

"Сьогодні, у ваше національне свято – День Незалежності, я в захваті від всіх українців через те, як непохитно ви захищаєте наші спільні цінності. Сполучені Штати підтримуватимуть вас стільки, скільки буде потрібно", - запевнила Брінк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав з Днем Незалежності: "Ворог чекав квітів і овацій, а чує "хлопки" і отримує вінки". ВIДЕО

Автор: 

День Незалежності (701) США (22769) Брінк Бріджит (233)


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Топ коментарі
+24
IgoR ꑭ BliStiv
@Blignik
·
21 серп.
Вчителька з Чорткова Наталія Марак.

Світлина 1939-го року. А потім прийшли лаптєногіє більшовики і
поміняли одяг на фуфайки і взули в кірзаки.

Крім красивого одягу, неймовірна українська жінка: впевнена в собі, гарна, фігура, постава, хода! Справжня! Українка! Вчителька!
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24.08.2022 10:24
+20
Thank you very much
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24.08.2022 10:17
+11
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24.08.2022 10:37
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Thank you very much
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24.08.2022 10:17 Відповісти
Ахаха, и так сотни лет - нравится одежда и Шекспир, но не нравятся панЫ и налоги. Пойдем к рашке значит. Правослабие опять же, ущемляют. Вот видишь афганистан? - им тоже нравились бабки и порядок, но надо же по-своему, по-мусульмански сделать. перевожу - сидеть на ж* и искать кто виноват. перебирает он тут - Люби лгбт и нигеров!! а то скажут что тут нацизм и вообще орков не уважают за их предласполложенность к скрепам и швабрам
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24.08.2022 10:24 Відповісти
типова маніпуляція ліваків та марксистів, котрі паразитують і маніпулюють на західних цінностях. Але мета завжди одна - загнати всіх в барак, і щоби всі "ходили строэм". Змінюэться лише "обгортка" - або псевдодемократична, де зайди чи люмпенізовані громадяни, куплені за гречку/фудстампи/"мир"/ халяву - голосують за ліваків, і як ім наказала "рідна партія" з телевізору. А якщо народ втомлюэться, підсовують йому "пугало" - типу вови-х"йла. Така собі "гра" в "хорошого" і "поганого" "поліцейських".
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24.08.2022 10:41 Відповісти
По великому рахунку, світ просрав всі свої цінності.
Якщо дехто досі вважає, що потрібно поважати скаженого диктатора, який начхавши на державні кордони та права людини, здійснює геноцид народу України, про яки цінності можна говорити?!
Зі святом Незалежності всіх!
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24.08.2022 10:22 Відповісти
IgoR ꑭ BliStiv
@Blignik
·
21 серп.
Вчителька з Чорткова Наталія Марак.

Світлина 1939-го року. А потім прийшли лаптєногіє більшовики і
поміняли одяг на фуфайки і взули в кірзаки.

Крім красивого одягу, неймовірна українська жінка: впевнена в собі, гарна, фігура, постава, хода! Справжня! Українка! Вчителька!
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24.08.2022 10:24 Відповісти
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24.08.2022 10:37 Відповісти
Дякуєм всім США за привітання і за підтримку ваша добра справа буде закарбована на віки у відносинах між нашими країнами.
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24.08.2022 10:40 Відповісти
Рашисти вже другий раз за день вітають нас з Днем незалежності.
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24.08.2022 10:44 Відповісти
❤️
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24.08.2022 12:30 Відповісти
Дякуємо, пані посол!💙💛🇺🇦🇺🇲
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24.08.2022 12:35 Відповісти
Пані посол Великої Британії і Бавовна ✌
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24.08.2022 12:41 Відповісти
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24.08.2022 14:07 Відповісти
THANKS FRIENDS !!!
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24.08.2022 16:09 Відповісти
З початком війни кожен американець став трохи бандерівцем.
Тож God Bless America!
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24.08.2022 17:57 Відповісти
Слава Україні і США.
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24.08.2022 21:41 Відповісти
В минуле повертаюсь лиш у сні...
Та сон цей кожну божу нічку сниться...
Я знаю: Україна по весні
В вишиванці повстане, як Жар - Птиця.

Зазеленіють знову там гаї,
Де лютий ворог все спалив безжально.
І заспівають радо солов'ї
Свої пісні життю й коханню схвально.

Засіє поле світлого життя
Народ, що волю виборов у битві,
Й щасливе розбудує майбуття,
За тих, що полягли в боях, в молитві...
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24.08.2022 23:37 Відповісти
 
 