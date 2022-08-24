Посол США Брінк у привітанні до Дня Незалежності висловила захоплення українцями, які захищають цінності всього світу. ВIДЕО
Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила захоплення українцями, які непохитно захищають спільні цінності всього цивілізованого світу.
Про це Брінк заявила у твітері у привітанні до Дня Незалежності України, передає Цензор.НЕТ.
Посол США зазначила, що з моменту прибуття в Україну три місяці тому її надихають особисті історії про героїзм і хоробрість, які вона почула від багатьох українців під час зустрічей.
"Сьогодні, у ваше національне свято – День Незалежності, я в захваті від всіх українців через те, як непохитно ви захищаєте наші спільні цінності. Сполучені Штати підтримуватимуть вас стільки, скільки буде потрібно", - запевнила Брінк.
Топ коментарі
+24 Ksenia VB
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+20 kseniya lyesovalova
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+11 Чайка Київ
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Якщо дехто досі вважає, що потрібно поважати скаженого диктатора, який начхавши на державні кордони та права людини, здійснює геноцид народу України, про яки цінності можна говорити?!
Зі святом Незалежності всіх!
@Blignik
·
21 серп.
Вчителька з Чорткова Наталія Марак.
Світлина 1939-го року. А потім прийшли лаптєногіє більшовики і
поміняли одяг на фуфайки і взули в кірзаки.
Крім красивого одягу, неймовірна українська жінка: впевнена в собі, гарна, фігура, постава, хода! Справжня! Українка! Вчителька!
Тож God Bless America!
Та сон цей кожну божу нічку сниться...
Я знаю: Україна по весні
В вишиванці повстане, як Жар - Птиця.
Зазеленіють знову там гаї,
Де лютий ворог все спалив безжально.
І заспівають радо солов'ї
Свої пісні життю й коханню схвально.
Засіє поле світлого життя
Народ, що волю виборов у битві,
Й щасливе розбудує майбуття,
За тих, що полягли в боях, в молитві...