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ФСБ готувала "акції протесту" до Дня Незалежності, організувати їх мали колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова", - СБУ. ВIДЕО

Російські спецслужби готували провкації в Україні напередодні свята.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Служба безпеки України запобігла планам російської спецслужби ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України.

За задумом ворожих спецслужб, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. Таким чином, вони прагнули створити "потрібний контент" для російських пропагандистів, а ті, своєю чергою, – максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ.

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Як встановила СБУ, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова". Вони мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві. Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні. І за матеріалами СБУ йому ще на початку повномасштабного вторгнення повідомлено про підозру за державну зраду.

За наявною інформацією, ФСБ продумувала "акції" заздалегідь. Встановлено, що співробітники ворожих спецслужб вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського та Полтавського осередків руху Стремоусова у травні 2022 року. Пізніше їм було поставлено завдання організувати масові "протестні" акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів ЗСУ. Утім, завдяки втручанню СБУ колишні поплічники Стремоусова відмовилися від виконання завдань ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ закликає українців бути пильними на День Незалежності: Можна очікувати провокацій

День Незалежності (701) росія (65122) СБУ (12809) ФСБ (1450)


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Топ коментарі
+14
Тому це ******* імітацією бурхливої діяльності від СБУ.
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24.08.2022 11:15
+12
зовсім хворі

їх би на клаптя розідрали
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24.08.2022 11:04
+11
Просто отказались ⁉️ПОЧЕМУ ЭТИ ПОСОБНИКИ РАШИЗМА НЕ АРЕСТОВАНЫ И НЕ ДАЮТ ПОКАЗАНИЯ⁉️НА РАЗМИНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГНИДОТ
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24.08.2022 11:13
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зовсім хворі

їх би на клаптя розідрали
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24.08.2022 11:04 Відповісти
Тому це ******* імітацією бурхливої діяльності від СБУ.
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24.08.2022 11:15 Відповісти
є з кого приклад брати)) цим наш ЗЕ з кодлою постійно займаються))
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24.08.2022 11:32 Відповісти
Ну, дивлячись який протест. Якщо проти Зє і Єрмака, то могли би люди і підтримати...
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24.08.2022 11:52 Відповісти
ПАР
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24.08.2022 11:30 Відповісти
Просто отказались ⁉️ПОЧЕМУ ЭТИ ПОСОБНИКИ РАШИЗМА НЕ АРЕСТОВАНЫ И НЕ ДАЮТ ПОКАЗАНИЯ⁉️НА РАЗМИНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГНИДОТ
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24.08.2022 11:13 Відповісти
Так Полтавську атакували. Не родичі,а ракети,але буданов як завжди недорозвідував
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24.08.2022 11:16 Відповісти
Що це за клоуни - "журналісти ***********"?
По ходу вони такі ж відомі українцям, як і та лярва донька дугіна, про існування якої довчора ніхто не знав...
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24.08.2022 11:19 Відповісти
Хотіли та перехотіли,тому що не сильно і хотіли... Зручна історія,щоб СБУ поставила сама собі "залік".
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24.08.2022 11:20 Відповісти
О як кацапню ковбасить незалежна Україна.
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24.08.2022 11:21 Відповісти
Бакланов займався кришуванням контробанди, а ФСБшні організації досі працюють на кожному кроці
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24.08.2022 11:27 Відповісти
"Вони мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві." - А чим в цей час займалося СБУ?
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24.08.2022 11:27 Відповісти
Быдло Мавзолейных Шариковых просравшее СССР ровно 31 год назад что то может построить?рюZZkie...🤣вы точно Шизоиды путлера...
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24.08.2022 11:45 Відповісти
Акціі "протесту"? А в ФСБ не було відчуття, що їх будуть бити? І можливо, навіть ногами? Вони взагалі не усвідомлюють піздюлєй якого масштабу отримали б іх запроданці?
Або довбойоби геть втратили зв'язок з реальністю, або наше СБУ собі рекламу робить.
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24.08.2022 11:55 Відповісти
Обкакали стремные усы?
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24.08.2022 12:17 Відповісти
ФСБ,Стремоусов и ко идиоты?В Державе ВП!Митинги,акции протеста под ЗАПРЕТОМ!
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24.08.2022 14:50 Відповісти
 
 