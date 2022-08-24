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Kalush Orchestra протягом дня збирає гроші на реабілітацію захисників Маріуполя: просять пожертвувати 24 грн. ВIДЕО

Гурт Kalush Orchestra у День Незалежності оголосив збір коштів на реабілітацію захисників Маріуполя - українців просять зробити донат у 24 гривні.

Про це колектив повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо українців з Днем Незалежності та оголошуємо збір коштів на реабілітацію захисників Маріуполя, які протягом багатьох діб героїчно утримували оборону Азовсталі. Протягом 24 серпня ми збираємо по 24 гривні з кожного українця. У вас буде 24 години, аби зробити символічний донат у велику справу", - йдеться у дописі.

У Kalush Orchestra кажуть, що ці кошти допоможуть нашим героям знову бути здоровими та сильними.

"Сьогодні ви можете стати героєм для тих, хто намагався захистити вас до останнього!" - додали музиканти.

Також читайте: Рашисти можуть завдати ракетного удару по захисниках "Азовсталі" на День Незалежності , - ГУР МО

Гроші можна переказати на банку Монобанку https://send.monobank.ua/jar/8p6zwtsvKT

Або на картку 5375 4112 0165 1879

Автор: 

Маріуполь (3228) допомога (8341) збір (334) реабілітація (326) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+2
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24.08.2022 13:07
+2
Скажіть Калушу, нехай зніме обмеження з картки
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24.08.2022 13:16
+1
Підтримаю, але от на#уя треба було отой три#уйовий флешмоб підтримувати? Вас що, зобов'язали це зробити? І ви ж западенці, навіщо ж так низько?
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24.08.2022 13:17
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24.08.2022 13:07 Відповісти
Скажіть Калушу, нехай зніме обмеження з картки
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24.08.2022 13:16 Відповісти
Підтримаю, але от на#уя треба було отой три#уйовий флешмоб підтримувати? Вас що, зобов'язали це зробити? І ви ж западенці, навіщо ж так низько?
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24.08.2022 13:17 Відповісти
+35..)(
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24.08.2022 13:20 Відповісти
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24.08.2022 13:26 Відповісти
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24.08.2022 13:35 Відповісти
24 грн на карту+ 5 комиссии кого ещё донатим?
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24.08.2022 13:51 Відповісти
+200
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24.08.2022 13:54 Відповісти
+
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24.08.2022 14:21 Відповісти
240
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24.08.2022 14:52 Відповісти
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24.08.2022 15:05 Відповісти
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24.08.2022 17:23 Відповісти
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24.08.2022 20:12 Відповісти
 
 