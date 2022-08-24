Kalush Orchestra протягом дня збирає гроші на реабілітацію захисників Маріуполя: просять пожертвувати 24 грн. ВIДЕО

Гурт Kalush Orchestra у День Незалежності оголосив збір коштів на реабілітацію захисників Маріуполя - українців просять зробити донат у 24 гривні.

Про це колектив повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо українців з Днем Незалежності та оголошуємо збір коштів на реабілітацію захисників Маріуполя, які протягом багатьох діб героїчно утримували оборону Азовсталі. Протягом 24 серпня ми збираємо по 24 гривні з кожного українця. У вас буде 24 години, аби зробити символічний донат у велику справу", - йдеться у дописі.

У Kalush Orchestra кажуть, що ці кошти допоможуть нашим героям знову бути здоровими та сильними.

"Сьогодні ви можете стати героєм для тих, хто намагався захистити вас до останнього!" - додали музиканти.

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