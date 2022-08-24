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Зворушливе вітання від воїнів Харківського окремого батальйону ТрО: "З Днем Незалежності, Мамо". ВIДЕО

Воїни Харківського окремого батальйону ТрО зараз знаходяться на фронті, що захищають нашу державу від навали московських окупантів записали зворушливе вітання до Дня Незалежності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережах.

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День Незалежності (701) тероборона (386)


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krasavci !
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24.08.2022 13:16 Відповісти
Хлопці , Ви наші Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.08.2022 13:18 Відповісти
Дякую!!!!!!
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24.08.2022 13:19 Відповісти
Яке щастя бути українцем!
А бути мамою бійця ЗСУ - це гордість!
Молюсь за свого сина і за всіх синів,які захищають нашу рідну землю!
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24.08.2022 13:20 Відповісти
Бережи вас всіх Господь та Матінка Божа
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24.08.2022 13:43 Відповісти
ГОСПОДИ, МАТІНКО БОГОРОДИЦЕ, бережіть та допомагайте нашим ЗАХИСНИКАМ !!!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2022 13:24 Відповісти
І я повстав. Душа спитала - доки?!
Втопили край у підлості і злі.
І я сказав: чужинці, дайте спокій.
Не сійте зради на моїй землі.
Уже і так насіяно. Вродило.
Вже не бере ні плуг, ані коса.
А ми ще є. І то найбільше диво,
що цей народ іще раз воскреса.
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24.08.2022 13:26 Відповісти
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЦЕВ! ЖЕЛАЮ СКОРОЙ ПОБЕДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ ! ТӘУЕЛСІЗДІКТЕРІҢІЗ ҚҰТТЫ БОЛСЫН! ЖЕҢІС ТІЛЕЙМІН! СЛАВА УКРАИНЕ! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!
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24.08.2022 13:43 Відповісти
Всі такі гарні, наші герої❤️
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24.08.2022 14:31 Відповісти
 
 