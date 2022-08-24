Зворушливе вітання від воїнів Харківського окремого батальйону ТрО: "З Днем Незалежності, Мамо". ВIДЕО
Воїни Харківського окремого батальйону ТрО зараз знаходяться на фронті, що захищають нашу державу від навали московських окупантів записали зворушливе вітання до Дня Незалежності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережах.
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А бути мамою бійця ЗСУ - це гордість!
Молюсь за свого сина і за всіх синів,які захищають нашу рідну землю!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Втопили край у підлості і злі.
І я сказав: чужинці, дайте спокій.
Не сійте зради на моїй землі.
Уже і так насіяно. Вродило.
Вже не бере ні плуг, ані коса.
А ми ще є. І то найбільше диво,
що цей народ іще раз воскреса.