Зворушливе вітання від воїнів Харківського окремого батальйону ТрО: "З Днем Незалежності, Мамо". ВIДЕО

Воїни Харківського окремого батальйону ТрО зараз знаходяться на фронті, що захищають нашу державу від навали московських окупантів записали зворушливе вітання до Дня Незалежності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережах.

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