Бійці полку "Азов" записали привітання до Дня Незалежності на острові Хортиця. ВIДЕО
Бійці полку "Азов" записали спеціальне відео з привітанням до Дня Незалежності на острові Хортиця на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення бійці "Азову" опублікували в соцмережах.
"Наша нація стала свідомішою, а від того й сильнішою, щоби нарешті дати нищівну відповідь та назавжди покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттями. Тепер кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені, часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ, судилося розірвати саме нам, українцям. Завдання не з легких, але ми обов’язково переможемо!", - йдеться у зверненні.
Топ коментарі
+42 Ольга Грибанова
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насильников и убийц, тупиковая ветвь развития человечества, мусор.
Мы боготворим своих защитников, свою Армию, которая очищает мир от вашей нечисти.
Когда говорят о полку Азов, понимается, что это воины чести и достоинства, настоящие патриоты,
которые не отступают, если их не предают. Вечная слава Азовцам, вечная слава и благодарность
Всей Армии защитников земли Украинской!
Лучшие на всем Свете! 💛💙
Никому не отдадим! 💪
Слава Україні яка має таких синів, слава "АЗОВу"!