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Бійці полку "Азов" записали привітання до Дня Незалежності на острові Хортиця. ВIДЕО

Бійці полку "Азов" записали спеціальне відео з привітанням до Дня Незалежності на острові Хортиця на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення бійці "Азову" опублікували в соцмережах.

"Наша нація стала свідомішою, а від того й сильнішою, щоби нарешті дати нищівну відповідь та назавжди покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттями. Тепер кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені, часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ, судилося розірвати саме нам, українцям. Завдання не з легких, але ми обов’язково переможемо!", - йдеться у зверненні.

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Автор: 

День Незалежності (701) Азов (777)


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Топ коментарі
+42
верніться живими хлопці, промова до сліз
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24.08.2022 13:57
+32
Азовці на цьому відео нагадують вікінгів. Але азовці набагато крутіші.
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24.08.2022 14:10
+18
Дякуємо! Вітаємо! Слава ЗСУ! Слава воїнам Азову!!! Героям Слава!!! Дякуємо за захист!!!💙💛💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.08.2022 14:34
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верніться живими хлопці, промова до сліз
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24.08.2022 13:57 Відповісти
Азовці на цьому відео нагадують вікінгів. Але азовці набагато крутіші.
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24.08.2022 14:10 Відповісти
Так, це не вікінги. Це українські козаки.
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24.08.2022 16:52 Відповісти
Дякуємо! Вітаємо! Слава ЗСУ! Слава воїнам Азову!!! Героям Слава!!! Дякуємо за захист!!!💙💛💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.08.2022 14:34 Відповісти
Наши дорогие Украинские воины,вы самые крутые,самые неповторимые в мире! Вы наша гордость,наша надежда! Слава и огромная благодарность вам!!💙💛
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24.08.2022 15:24 Відповісти
Бойся, дрожи и дохни от ненависти, проклятая россия! У нас такие ВОИНЫ, которые тебе даже не снились, мы защищаем своё, мы защищаем свою Родину. А вы, биогниль , вы средневековое стадо
насильников и убийц, тупиковая ветвь развития человечества, мусор.
Мы боготворим своих защитников, свою Армию, которая очищает мир от вашей нечисти.
Когда говорят о полку Азов, понимается, что это воины чести и достоинства, настоящие патриоты,
которые не отступают, если их не предают. Вечная слава Азовцам, вечная слава и благодарность
Всей Армии защитников земли Украинской!
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24.08.2022 16:21 Відповісти
У нас очень красивые мужчины, наши защитники, наши герои пусть бог вас бережет. У Хортицы особая энергетика , когда то так же собирались там наши предки, они были непобедимые и крутые как и вы ,наши родные мальчики🇺🇦💛💙🙏
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24.08.2022 17:18 Відповісти
А какие у нас красивые, умные и додельные женщины.....❤️
Лучшие на всем Свете! 💛💙
Никому не отдадим! 💪
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24.08.2022 17:42 Відповісти
До сліз! Слава Україні! Героям Слава!
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24.08.2022 17:34 Відповісти
Файні хлопці- нащадки козаків!
Слава Україні яка має таких синів, слава "АЗОВу"!
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24.08.2022 18:30 Відповісти
Слава Азовцам!
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24.08.2022 22:17 Відповісти
 
 