Бійці полку "Азов" записали привітання до Дня Незалежності на острові Хортиця. ВIДЕО

Бійці полку "Азов" записали спеціальне відео з привітанням до Дня Незалежності на острові Хортиця на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення бійці "Азову" опублікували в соцмережах.

"Наша нація стала свідомішою, а від того й сильнішою, щоби нарешті дати нищівну відповідь та назавжди покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттями. Тепер кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені, часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ, судилося розірвати саме нам, українцям. Завдання не з легких, але ми обов’язково переможемо!", - йдеться у зверненні.

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