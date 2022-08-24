Момент вибуху автомобіля начальника окупаційної влади села Михайлівка на Запоріжжі Сушка. ВIДЕО
РосЗМІ опублікували відеозапис, на якому начебто зафіксований момент вибуху машини начальника окупаційної влади села Михайлівка на Запоріжжі Івана Сушка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти запевняють, що вибуховий пристрій був закладений під сидінням авто.
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лет семнадцать, двадцать тридцать, сорок восемь
Лежу с оторваной ногой,
Челюсть рядом, зубы сбоку, член в оторваных руках ...
Таке скрізь і всюди трапляється з 3,14дарасами...
Не пережив Дня нашої Незалежності, *****! 💥💥💥💀💀💀
її мати знала про всі ризики того сожитєльства..
Весь размазанный по шине..
Участь мелкого рашиста.
👍👍👍
P.S. - і буде.
І від радості перднув.