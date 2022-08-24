Момент вибуху автомобіля начальника окупаційної влади села Михайлівка на Запоріжжі Сушка. ВIДЕО

РосЗМІ опублікували відеозапис, на якому начебто зафіксований момент вибуху машини начальника окупаційної влади села Михайлівка на Запоріжжі Івана Сушка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти запевняють, що вибуховий пристрій був закладений під сидінням авто.

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