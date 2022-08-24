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Момент вибуху автомобіля начальника окупаційної влади села Михайлівка на Запоріжжі Сушка. ВIДЕО

РосЗМІ опублікували відеозапис, на якому начебто зафіксований момент вибуху машини начальника окупаційної влади села Михайлівка на Запоріжжі Івана Сушка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти запевняють, що вибуховий пристрій був закладений під сидінням авто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підірвано у машині начальника окупаційної адміністрації РФ у селі Запорізької області Івана Сушка. ФОТО

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ліквідація (3916) Запорізька область (3599) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+55
Здоровья погибшему
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24.08.2022 14:16
+36
И пусть привет передаст Кабздону и хору Александрова.
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24.08.2022 14:22
+34
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24.08.2022 14:19
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Здоровья погибшему
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24.08.2022 14:16 Відповісти
И пусть привет передаст Кабздону и хору Александрова.
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24.08.2022 14:22 Відповісти
Ой, як добре!!! Вони того варті.
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24.08.2022 14:24 Відповісти
Сдох Максим и х..й с ним !
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24.08.2022 14:26 Відповісти
Не факт.... что с ним...
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24.08.2022 17:53 Відповісти
ПАРТИЗАНАМ , СЛАВА ,СЛАВА ,СЛАВА ❤️💙💛‼️🙏🙏🙏УДАЧИ 🍀 ЗДОРОВЬЯ ,ВДОХНОВЕНИЯ ‼️Балецкий -МРАЗЬ ПЕРВЫЙ НА ОЧЕРЕДИ‼️
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24.08.2022 14:38 Відповісти
да взагалі всім здоров'я пагібшім за наваросє
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25.08.2022 14:10 Відповісти
засушили сушка- ще хтось бажає рюсского міра?
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24.08.2022 14:17 Відповісти
не засушили, а замочили
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24.08.2022 14:23 Відповісти
Дустера роздуло.
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24.08.2022 14:17 Відповісти
четко заложили взрывчатку
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24.08.2022 14:59 Відповісти
Як варіант - наївся несвіжих щів.
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24.08.2022 15:00 Відповісти
Ашотакоє? А чому не на ладі- малін? От, якби їхав на говномаліні, то точно б вижив...
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24.08.2022 14:18 Відповісти
так йому всю дупу з коками рознесло, шо там лікарі хтіли врятувати? Дурну голову?
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24.08.2022 14:18 Відповісти
Тому й не врятували, бо життево важливий орган був пошкоджений. Головою він тільки "кушав".
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24.08.2022 14:25 Відповісти
... А я молоденький мальчишка
лет семнадцать, двадцать тридцать, сорок восемь
Лежу с оторваной ногой,
Челюсть рядом, зубы сбоку, член в оторваных руках ...
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24.08.2022 19:14 Відповісти
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24.08.2022 14:19 Відповісти
ефект лінзи?
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24.08.2022 14:20 Відповісти
кондиционер в машине взорвался
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24.08.2022 14:23 Відповісти
однозначно из-за жары...
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24.08.2022 14:57 Відповісти
Як на мене - це звичайнісінький приступ алергії, спровокований контактом його сраки з "рускім міромъ"...
Таке скрізь і всюди трапляється з 3,14дарасами...
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24.08.2022 14:21 Відповісти
А-та-та-та-та...
Не пережив Дня нашої Незалежності, *****! 💥💥💥💀💀💀
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24.08.2022 14:30 Відповісти
От жары наверное рванул пердак.
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24.08.2022 14:34 Відповісти
Газовое оборудование было установлено в ТОВ "Правый сектор")
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24.08.2022 14:35 Відповісти
До кабздона нахій.
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24.08.2022 14:36 Відповісти
Оказалось, шо и коллаборантьІ -гауляйтерьІ бьІвают "хорошие".Здоровья покойному.
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24.08.2022 14:38 Відповісти
Красівоє! 😊
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24.08.2022 14:38 Відповісти
Насколько я понимаю в медицине, ему яйца оторвало.
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24.08.2022 14:38 Відповісти
Я теж так думаю колего.
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24.08.2022 15:50 Відповісти
Взорвали с ребенком. Хорошо дочь не погибла.
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24.08.2022 14:40 Відповісти
то не його донька..то його шльондри..і якось от пофігу..наших дітей жаліти треба..

її мати знала про всі ризики того сожитєльства..
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24.08.2022 14:47 Відповісти
Когда коллаборанты ездят в авто вместе с цивильными-это значит что они этими цивильными прикрываются как щитами. Этот падло хотел доченькой прикрытся наражая ее на опасность-не вышло. Граждане с мозгами-не присутствуйте рядом с коллаборантами-это опасно для жизни
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24.08.2022 15:34 Відповісти
та не його то дочка, блін..а товаришки по ліжку
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24.08.2022 18:46 Відповісти
Это сигнал *************, он тоже с собой таскает..
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25.08.2022 11:11 Відповісти
Автомобиль стремнозадова-это законная цель для ВСУ а если гражданские садятся в его автомобиль-они соучастники его преступления и должны понимать риск. Стремнозадову рано или поздно порвут жопу-да он и сам прекрасно знает и видомо сам хочет сдохнуть побыстрее
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25.08.2022 16:31 Відповісти
это зона ответственности этого чела. когда переходишь на сторону врага должен осознавать, что ты законная цель и все кто рядом с тобой могут пострадать, поэтому, если ты их любишь, то держи от себя подальше, отправь куда нибудь, что угодно.
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24.08.2022 16:26 Відповісти
Зрадник здох на День Незалежності України - як символічно
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24.08.2022 14:41 Відповісти
теперь он отрицательно живой. Но с другой стороны, отрицательный - это тоже результат
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24.08.2022 14:47 Відповісти
Автомобль, конечно, жалко... Ну хоть колёса остались целыми!
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24.08.2022 14:47 Відповісти
Ну що,ублюдки кацапські,є бажаючи павтаріть?
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24.08.2022 14:51 Відповісти
Внаслідок ефекту лінзи вибухнула подушка безпеки
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24.08.2022 14:55 Відповісти
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине..
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24.08.2022 14:56 Відповісти
Насмешил...
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24.08.2022 20:10 Відповісти
Я розумію, що для залякування колаборантів треба було про це написати, але....для чого СТІЛЬКИ уваги? Якесь дрібне лайно ліквідували , що більше на День Незалежності не має про що? До речі Михайлівка це не село, а селище міського типу там 12 тис. населення було
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24.08.2022 14:59 Відповісти
у зв'язку з війною і постійними повітряними тривогами, святкуємо як можемо!
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24.08.2022 15:11 Відповісти
я про те, що забагато честі стільки згадувати про якесь дрібне лайно
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24.08.2022 16:35 Відповісти
Попередження для колаборантів "берегись автомобиля")
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24.08.2022 15:01 Відповісти
на последних кадрах видео - "спецы" выгребают сушку из порога машины )
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24.08.2022 15:11 Відповісти
Бачок потік!
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24.08.2022 15:19 Відповісти
Zēr gūt fcb,zēr gūt.
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24.08.2022 15:34 Відповісти
Продаётся Рено Дустер. Требует косметического ремонта.
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24.08.2022 15:41 Відповісти
Тяжела и неказиста
Участь мелкого рашиста.
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24.08.2022 15:42 Відповісти
Ефект лінзи.
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24.08.2022 15:59 Відповісти
Курил за рулем, окурок выпал и упал в промежность.
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24.08.2022 16:03 Відповісти
О, тепер ця машина має належний вигляд. Саме на такій і має їздити колаборант. Ібо нє)(*й!
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24.08.2022 16:24 Відповісти
Сколько таких мразей , с разорванным очком британского флага , по всей Украине, патриоты русского мира с примесью Бурятии . **** , могли прожить жизнь , под мирным небом. Но нет, ну мрази и больше ни куя....
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24.08.2022 17:09 Відповісти
Яке нахабне самогубство !!!
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24.08.2022 17:28 Відповісти
"ванька-встанька не спіши! Вже немає куди йти..."
👍👍👍
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24.08.2022 17:28 Відповісти
Дотамадился
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24.08.2022 17:29 Відповісти
Орк ползает у машины - пытается разминировать?
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24.08.2022 17:55 Відповісти
хдє тєло? в мусорном мішочкє
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24.08.2022 19:16 Відповісти
Колаборанти! Пам'ятайте! На його місті міг би бути кожен з вас!
P.S. - і буде.
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24.08.2022 20:06 Відповісти
Видать першу получку від рашки отримав.
І від радості перднув.
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24.08.2022 22:19 Відповісти
Ваня, передавай привіт кабздону
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27.08.2022 20:03 Відповісти
 
 