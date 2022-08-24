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Джонсон привітав українців з Днем Незалежності: Жодна сила не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з Днем Незалежності та заявив, що ніколи не сумнівався у її перемозі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який у вересні має покинути свою посаду, записав відеозвернення з привітаннями до Дня Незалежності України. Він опублікував ролик на своїй сторінці у Twitter.

"Я радий привітати вас із 31-ю річницею Акта про проголошення незалежності України та згадати той дивовижний день 1991 року, коли українці святкували на вулицях відродження своєї країни як суверенної держави. На жаль, сьогодні незалежність України знову перебуває під загрозою, і її народ б'ється сталлю та мужністю, щоб захистити свої домівки і свої сім'ї та зберегти своє право вирішувати свою долю у своїй країні. Я ні на секунду не сумнівався, що Україна виграє цю боротьбу, бо жодна сила на землі не може перемогти патріотизм 44 млн українців", – заявив він.

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Джонсон зазначив, що хай скільки часу це забере, Велика Британія стоятиме на боці України й надаватиме всіляку військову, економічну та гуманітарну підтримку.

Також він нагадав, що Сполучене Королівство передало Україні близько 7000 протитанкових ракет та прихистило 100 тисяч українців.

"Одного разу Україна пройде через це випробування і доб'ється перемоги. І коли цей момент настане, ми у Великій Британії будемо ще більше пишатися тим, що дружимо з Україною. Слава Україні!" – заявив глава британського уряду.

Також дивіться: Посол Нідерландів де Мол у вишиванці українською мовою привітав Україну з Днем Незалежності. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5576) День Незалежності (701) привітання (730) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+34
Респект Борису, побільше б нам таких друзів.
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24.08.2022 14:35
+32
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24.08.2022 14:41
+29
Дякуємо!
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24.08.2022 14:35
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24.08.2022 14:35 Відповісти
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24.08.2022 14:57 Відповісти
Респект Борису, побільше б нам таких друзів.
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24.08.2022 14:35 Відповісти
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24.08.2022 14:37 Відповісти
Навзаєм, друже!

Бережи Вас Боже та ваших рідних.
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24.08.2022 14:41 Відповісти
дякую... дуже дякую...
най Божа ласка і Вас і Ваших найрідніших не мине...
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24.08.2022 14:49 Відповісти
💙💛🇺🇦
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24.08.2022 15:14 Відповісти
Дай Боже тобі щастя,Борисе. А ми як пишаємось,що такий друг є в нас. Будь мені здоровий,Джонсоне.💙💛
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24.08.2022 14:38 Відповісти
Джонсона генсеком НАТО.👍
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24.08.2022 14:38 Відповісти
Такі справи треба робити тихенько, щоб кацапи не застосовували свою 5 колонну
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24.08.2022 14:42 Відповісти
Він ним обов'язково стане. Про це вже були розмови.
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24.08.2022 14:44 Відповісти
Подяка Борису за усе, що він для нас зробив та ще зробить.

Великий друг українського народу. От кому б я пам'ятник при життю поставила в Україні, так це Борису Джонсону.
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24.08.2022 14:40 Відповісти
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24.08.2022 14:41 Відповісти
Велика подяка Борису Джонсону,справжньому другу України!💙💛
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24.08.2022 14:41 Відповісти
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24.08.2022 14:43 Відповісти
Нас 75 мильонів
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24.08.2022 14:49 Відповісти
Спасибо Борис. В том что сегодня мы празднуем День Независимости на 90% благодаря твоей помощи.
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24.08.2022 14:51 Відповісти
Спасибо!!! В то время когда почти все мировые лидеры давали нам *три дня* ты дал нам военную и моральную помощь. Благодаря которой мы и выстояли. А так же спасибо что надавал пинков и растормошил Европу и США чтобы они вместо озабоченностей начали нам реально помогать.
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24.08.2022 14:53 Відповісти
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ! ЖЕЛАЮ ПОБЕДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ! СЛАВА УКРАИНЕ! 🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿
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24.08.2022 14:56 Відповісти
Дякуємо, друже. Героям слава !!!
Миру і процвітання Казахстану!
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24.08.2022 15:10 Відповісти
Дякуємо, Сер!
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24.08.2022 15:08 Відповісти
Велика подяка Борису Джонсону. Слава Украiнi!
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24.08.2022 15:26 Відповісти
Дивно, що на Цензорі не зрозуміли, що вітання керівників Заходу, треба виділяти, як не рядові новини - без підтримки Заходу та найближчих сусідів Україна б не могла зустріти цей День Незалежності. Хто хто, а Британія в особі Джонсона та Трасс зробила всі ключові кроки підтримки !першою!

А подарунок від Воллоса із воєнної підготовки врятував і врятує не одне життя.
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24.08.2022 15:51 Відповісти
Боріс давай до нас президентом. Українському народу дуже потрібні ваш позитив і рішуцість.
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24.08.2022 16:25 Відповісти
Відеозвернення?

Так щас прямо по Еспресо показують, що Борис Джонсонюк в Києві, проводить рандеву з Зе.
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24.08.2022 16:52 Відповісти
 
 