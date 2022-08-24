Джонсон привітав українців з Днем Незалежності: Жодна сила не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з Днем Незалежності та заявив, що ніколи не сумнівався у її перемозі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який у вересні має покинути свою посаду, записав відеозвернення з привітаннями до Дня Незалежності України. Він опублікував ролик на своїй сторінці у Twitter.

"Я радий привітати вас із 31-ю річницею Акта про проголошення незалежності України та згадати той дивовижний день 1991 року, коли українці святкували на вулицях відродження своєї країни як суверенної держави. На жаль, сьогодні незалежність України знову перебуває під загрозою, і її народ б'ється сталлю та мужністю, щоб захистити свої домівки і свої сім'ї та зберегти своє право вирішувати свою долю у своїй країні. Я ні на секунду не сумнівався, що Україна виграє цю боротьбу, бо жодна сила на землі не може перемогти патріотизм 44 млн українців", – заявив він.

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Джонсон зазначив, що хай скільки часу це забере, Велика Британія стоятиме на боці України й надаватиме всіляку військову, економічну та гуманітарну підтримку.

Також він нагадав, що Сполучене Королівство передало Україні близько 7000 протитанкових ракет та прихистило 100 тисяч українців.



"Одного разу Україна пройде через це випробування і доб'ється перемоги. І коли цей момент настане, ми у Великій Британії будемо ще більше пишатися тим, що дружимо з Україною. Слава Україні!" – заявив глава британського уряду.

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