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Засідання Радбезу ООН, присвячене наслідкам російського вторгнення в Україну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

24 серпня Рада безпеки ООН проводить засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України

Подію транслює телеканал "Еспресо".

Ініціаторами засідання Радбезу ООН виступили США та європейські країни, які взаємодіють з українською делегацією в ООН.

За ініціативи України розгляд цього питання відбувається в День Незалежності, а також у зв’язку з півріччям повномасштабного російського вторгнення.

Автор: 

Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+10
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24.08.2022 17:50
+4
Бла-бла,ля-ля и круглая земля.
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24.08.2022 17:50
+3
що там, вето знову і по кабакам ?
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24.08.2022 17:44
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що там, вето знову і по кабакам ?
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24.08.2022 17:44 Відповісти
За все хороше, проти усього поганого і от тільки тоді вето і по кабаках
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24.08.2022 18:06 Відповісти
Бла-бла,ля-ля и круглая земля.
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24.08.2022 17:50 Відповісти
--Гагарін...ну что там потомки,как будущее?,наверное летаєтє на другие планєти..
---как плоская?
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24.08.2022 18:48 Відповісти
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24.08.2022 17:50 Відповісти
ni !!! kacapi sami budut platiti za vse a kamchatku mozhno JP podkinuti kolj netreba
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24.08.2022 17:56 Відповісти
Ніяк не можу вторпати. РФія це федерація чи монархічна імперія. бо герб РФ це герб царської РОСІЇ ЧАСІВ Романових
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24.08.2022 17:57 Відповісти
що тут незрозумілого? паРаша - це *********, а всі її атрибути у когось вкрадені.
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24.08.2022 18:02 Відповісти
оон озабочєнность..
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24.08.2022 18:45 Відповісти
Этот оон до сих боится использовать термин "война". Вместо этого они где-то откопали слово "вторжение "...
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24.08.2022 19:33 Відповісти
китай ещё то говнишко
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24.08.2022 19:38 Відповісти
пі3gьож пустопорожній
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24.08.2022 23:47 Відповісти
 
 