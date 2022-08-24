Засідання Радбезу ООН, присвячене наслідкам російського вторгнення в Україну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

24 серпня Рада безпеки ООН проводить засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України

Подію транслює телеканал "Еспресо".

Ініціаторами засідання Радбезу ООН виступили США та європейські країни, які взаємодіють з українською делегацією в ООН.

За ініціативи України розгляд цього питання відбувається в День Незалежності, а також у зв’язку з півріччям повномасштабного російського вторгнення.