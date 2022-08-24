Патріарх Варфоломій звернувся до українців у День Незалежності: "Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла". ВIДЕО

Вселенський Патріарх Варфоломій завернувся до українців з нагоди Дня Незалежності України.

Промову опублікувало Міністерство закордонних справ України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З центру православ'я Фанару звертаємося до вас цього особливого дня - 24 серпня 2022 року, у 31-шу річницю проголошення Незалежності України. Сердечно вітаємо вас і висловлюємо нашу батьківську любов у цей важкий час, коли ви захищаєте свою Батьківщину від чужоземних загарбників. Нехай всемилостивий Господь укріпить усіх вас перенести ці численні біди та нести цей тяжкий хрест. Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла", - сказав Варфоломій.

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