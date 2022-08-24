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Новини Відео День Незалежності
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Патріарх Варфоломій звернувся до українців у День Незалежності: "Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла". ВIДЕО

Вселенський Патріарх Варфоломій завернувся до українців з нагоди Дня Незалежності України.

Промову опублікувало Міністерство закордонних справ України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З центру православ'я Фанару звертаємося до вас цього особливого дня - 24 серпня 2022 року, у 31-шу річницю проголошення Незалежності України. Сердечно вітаємо вас і висловлюємо нашу батьківську любов у цей важкий час, коли ви захищаєте свою Батьківщину від чужоземних загарбників. Нехай всемилостивий Господь укріпить усіх вас перенести ці численні біди та нести цей тяжкий хрест. Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла", - сказав Варфоломій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск закликав до "конкретних кроків" для припинення війни в Україні

Автор: 

Варфоломій (216) День Незалежності (701)


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Топ коментарі
+27
Спасибо Патриарх потому что папа хренов пургу как письков несёт.
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24.08.2022 19:26
+21
с Богом до перемоги!
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24.08.2022 19:27
+18
гідне вітання на відміну від папи римського а точніше папи путінського
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24.08.2022 19:29
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Спасибо Патриарх потому что папа хренов пургу как письков несёт.
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24.08.2022 19:26 Відповісти
с Богом до перемоги!
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24.08.2022 19:27 Відповісти
гідне вітання на відміну від папи римського а точніше папи путінського
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24.08.2022 19:29 Відповісти
Так это наш патриарх)
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24.08.2022 19:35 Відповісти
Важко розбиратися в релігійних сварках і розбіжностях тисячолітньої давнини...Так ось,все повторюється.Католик-про невинну жертву війни Дугіну,яка і рожала цю війну,а православний-про добро і зло,про світло і темряву.І не треба бути дуже розумним,а просто не бути дурнем,щоб вірно зробити свій вибір...
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24.08.2022 20:37 Відповісти
Плешивий вождь каабаєв держе вкрадені в кацапів баблосики в Ватикані.
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25.08.2022 06:58 Відповісти
Розбуди краще Бога
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24.08.2022 19:39 Відповісти
Бог у кожному з нас, то ж будити Його доведеться самостійно...
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24.08.2022 19:48 Відповісти
Дякуємо, Отче.
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24.08.2022 19:39 Відповісти
дякуємо, Ваша Всесвятість...
моліться за Україну, разом з нами...
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24.08.2022 19:41 Відповісти
Дякуємо,Святий Отче.Все буде Україна.
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24.08.2022 19:43 Відповісти
Щиро дякуємо, Отче !
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24.08.2022 19:56 Відповісти
Отче?І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам Наставник, Христос… Хто бо підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться (Мв. 23.8,10,12).
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24.08.2022 20:13 Відповісти
Отець духовний

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Pater - «отец»,

В первые века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE христианства название папа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. πάππας, páppas - отец) применялось ко всем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF епископам , а первоначально - ко всем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA священникам , пользовавшимся правом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 благословения . Имеются свидетельства того, что в https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA VI веке некоторые епископы ещё назывались папам

православний Хамас гуляєт мімо...
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24.08.2022 20:25 Відповісти
ми віромо в Бога та ЗСУ !
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24.08.2022 20:16 Відповісти
То відлучіть гундяєвський паханат та придайте анафемі! Пукани порве на мордарі!
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24.08.2022 19:56 Відповісти
З нами Бог! Україна переможе!
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24.08.2022 21:57 Відповісти
Это конечно красивые слова, паРашка - кровавая ЫМПЕРИЯ БЕЗДАРЕЙ И НИКЧЕМНЫХ РАБОВ, именно по этой причине обречена на развал и деградацию.
У Украины и мира есть все шансы добить этого монсра-динозавра (из допотопного прошлого), главное методично без жалости и сострадания к рабам ымперии идти до конца!
Москва должна быть разрушена, ее существование - является причиной ымперских захватнических войн, ибо себя метрополия прокормить не в состоянии и обеспечить нынешний уровень жизни без выжиманиях все соков и ресурсов провинций не сможет никогда!
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24.08.2022 22:28 Відповісти
Всё очень правильно сказано про варварскую Моцкву:

орки везде приносили тупую тиранию, невежество, грязь, пьянство и разврат.

Достаточно сравнить жителей Чукотки, попавшей под господство орков, и жителей американской Аляски:

советско-российские чукчи выглядят, как вымирающие дегенераты:

массовый алкоголизм, у всех гнилые зубы, убогая отсталость и нищета, посёлки из каких-то концлагерных бараков без канализации и без водопровода. 90 % мужчин не доживают даже до 50 лет, погибая от алкоголизма и плохого питания.

А такие же чукчи, живущие всего лишь в 80 км от России, в американском штате Аляска, проживают в шикарных огромных домах пятизвёздочного уровня, прекрасно выглядят, все ухоженные, чисто одетые, у всех превосходные зубы, их дети учатся на адвокатов, финансистов и нейрохирургов в университетах высшего мирового уровня.
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25.08.2022 05:52 Відповісти
Хренів папа і Патріарх Варфоломій - відчуйте різницю!
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25.08.2022 00:03 Відповісти
Бога немає.
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25.08.2022 00:50 Відповісти
для тебе. Але диявол є - для всіх. Чи війна і вбивства просто так? так якраз війна і вбивства через тих, що вважають, що бога немає. Що можна творити що хочеш, якщо є сила.
Але, як ми вже бачимо, Творець на нашій стороні як на стороні правди, на стороні добра. І нашими руками з допомогою наших союзників він знищує зло. Про що і говорить Патріарх.
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25.08.2022 04:32 Відповісти
Римський папєнька, забувши десятки тисяч загинувших, мільйони горьованих українців - нічтоже сумняшеся пожалів доцю дугіна...
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25.08.2022 01:00 Відповісти
Моя особиста думка - церква і Бог не має нічого спільного..
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25.08.2022 01:03 Відповісти
церква це люди, спільнота віруючих.
І звісно люди приносять туди свої вади
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25.08.2022 08:39 Відповісти
Куди Папі до Варфоломія...
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25.08.2022 08:37 Відповісти
Какой наивный. Сколько раз зло побеждало уже в 21-м веке. Телевизор называл это добром и все в мире верили.
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25.08.2022 09:39 Відповісти
https://www.5.ua/svit/u-sviti-ide-tretia-svitova-tse-ne-prosto-ahresiia-rosii-proty-ukrainy-poroshenko-285844.html П'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" сказав, що у світі йде Третя світова війна, це не просто агресія росії проти України .

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:25 Відповісти
 
 