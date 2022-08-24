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Патріарх Варфоломій звернувся до українців у День Незалежності: "Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла". ВIДЕО
Вселенський Патріарх Варфоломій завернувся до українців з нагоди Дня Незалежності України.
Промову опублікувало Міністерство закордонних справ України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"З центру православ'я Фанару звертаємося до вас цього особливого дня - 24 серпня 2022 року, у 31-шу річницю проголошення Незалежності України. Сердечно вітаємо вас і висловлюємо нашу батьківську любов у цей важкий час, коли ви захищаєте свою Батьківщину від чужоземних загарбників. Нехай всемилостивий Господь укріпить усіх вас перенести ці численні біди та нести цей тяжкий хрест. Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла", - сказав Варфоломій.
Топ коментарі
+27 Саша Пончик
показати весь коментар24.08.2022 19:26
+21 Любовь #489313
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+18 Степан Гладкий
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моліться за Україну, разом з нами...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Pater - «отец»,
В первые века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE христианства название папа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. πάππας, páppas - отец) применялось ко всем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF епископам , а первоначально - ко всем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA священникам , пользовавшимся правом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 благословения . Имеются свидетельства того, что в https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA VI веке некоторые епископы ещё назывались папам
православний Хамас гуляєт мімо...
У Украины и мира есть все шансы добить этого монсра-динозавра (из допотопного прошлого), главное методично без жалости и сострадания к рабам ымперии идти до конца!
Москва должна быть разрушена, ее существование - является причиной ымперских захватнических войн, ибо себя метрополия прокормить не в состоянии и обеспечить нынешний уровень жизни без выжиманиях все соков и ресурсов провинций не сможет никогда!
орки везде приносили тупую тиранию, невежество, грязь, пьянство и разврат.
Достаточно сравнить жителей Чукотки, попавшей под господство орков, и жителей американской Аляски:
советско-российские чукчи выглядят, как вымирающие дегенераты:
массовый алкоголизм, у всех гнилые зубы, убогая отсталость и нищета, посёлки из каких-то концлагерных бараков без канализации и без водопровода. 90 % мужчин не доживают даже до 50 лет, погибая от алкоголизма и плохого питания.
А такие же чукчи, живущие всего лишь в 80 км от России, в американском штате Аляска, проживают в шикарных огромных домах пятизвёздочного уровня, прекрасно выглядят, все ухоженные, чисто одетые, у всех превосходные зубы, их дети учатся на адвокатов, финансистов и нейрохирургов в университетах высшего мирового уровня.
Але, як ми вже бачимо, Творець на нашій стороні як на стороні правди, на стороні добра. І нашими руками з допомогою наших союзників він знищує зло. Про що і говорить Патріарх.
І звісно люди приносять туди свої вади
"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми: