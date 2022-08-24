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Новини Відео Війна
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Станом на цю хвилину в Чаплиному - 22 загиблих, з них п’ятеро згоріли в машині, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 182 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже майже ніч, завершується наш головний день, День Незалежності. Але наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш День Незалежності буде, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на землі. Україна – це назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою.

Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі.

Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти, ці вороги! Вічна слава всім нашим воїнам, нашому народу! Слава нашому українському міцному світу, нашій незалежності, нашій нації, слава вам усім! Слава Україні!", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, 15 загиблих, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) жертви (1792) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+43
Ти ж учора обіцяв потужну відповідь. От тобі привід. Ну що, дообіцявся?
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24.08.2022 23:37
+35
Коли зупиниш війну? Брехун.
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24.08.2022 23:36
+31
Клоун казав що це Порох не хоче закінчення війни. Чому сам її не закінчує? Бо вона йому вигідна і він наживається на ній.
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24.08.2022 23:51
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Всі дивляться.., з'єзджаються, міркують..допомагають..Але руйнувань тільки більше.., люди гинуть..Якісь пасивні дії..
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25.08.2022 08:34 Відповісти
Очередной видосик.

Надо было не дороги строить за откаты, а укреплять армию!
На крови вова зарабатываешь.
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25.08.2022 08:55 Відповісти
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
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25.08.2022 09:14 Відповісти
https://youtube.com/shorts/s6azi1fHy5A?feature=share
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25.08.2022 09:15 Відповісти
Пустые слова скорби не вернут погибших. А только порадуют убийцу.
НЕОБХОДИМА акция ВОЗМЕЗДИЯ.
Каждая росийская мать должна запомнить, знать и понимать - что ЕЕ РЕБЕНОК тоже может погибнуть в любой момент.
Проведите Акцию Возмездия - обстреляйте их вокзал или станцию в Крыму, Белгороде, Курске, Воронеже и т.п.
Именно - ГРАЖДАНСКИЙ ОБЪЕКТ - именно как АКЦИЮ ВОЗМЕЗДИЯ
Хотите жить, как в Израиле - действуйте как Израиль.
К сожалению - с террористами - по-другому - НИКАК.
Иначе - если опять утремся - обстрелы и убийства гражданских - ПРОДОЛЖАТСЯ.
Террористы понимают только силу и решительность.
А не сопли и соболезнования.
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25.08.2022 09:16 Відповісти
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