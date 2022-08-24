Станом на цю хвилину в Чаплиному - 22 загиблих, з них п’ятеро згоріли в машині, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 182 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже майже ніч, завершується наш головний день, День Незалежності. Але наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш День Незалежності буде, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на землі. Україна – це назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою.

Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі.

Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти, ці вороги! Вічна слава всім нашим воїнам, нашому народу! Слава нашому українському міцному світу, нашій незалежності, нашій нації, слава вам усім! Слава Україні!", - сказав Зеленський.

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