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Новини Відео Війна
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Маємо зробити все можливе для контрнаступу, щоб закінчити війну цього року, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко закликає зробити все можливе для того, щоб закінчити війну в цьому році перемогою України. Він наголосив - війна виснажує людей, і тому треба докласти максимальних зусиль для контрнаступу.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв´ю на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко розповів, що під час численних поїздок Україною люди найчастіше запитують, коли закінчиться війна.

"Питають жінки, які не можуть відвести дітей до школи, бо не готові ризикувати життям своїх дітей у зв’язку з можливим прильотом ракети російських варварів. Вони розриваються, бо з одного боку хочуть бути з родиною в Україні, і це ще одна притаманна риса українців, а з іншого боку вони чітко розуміють, що треба забезпечити освіту дітей.

Інші залишилися без роботи і чітко розуміють, що в умовах війни ситуація з цим не передбачає оптимізму. Треті, які приїхали поспілкуватися з батьком, коли у дітей, яких вони вивезли, канікули, а зараз треба покидати Україну. Виснажує війна, висмоктує, вичавлює останні сили", - пояснює Порошенко.

"Тому наша позиція принципова - ми маємо закінчити війну цього року, ми маємо викинути через контрнаступ росіян з української землі", - вважає п’ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ нарешті почав розуміти - Путіну не можна довіряти і його не варто боятись, - Порошенко

"Кожен зараз має стати солдатом і робити те, що він може. Можеш йти воювати, призвали тебе - воюй. Не воюєш - допомагай благодійництвом. Не маєш чим - будь волонтером. Не можеш волонтерити - працюй в шпиталі, в центрах допомоги. Не можеш і цього - чи перебуваєш за кордоном - допоможи волонтерським організаціям гривнею.

Ми всі зрозуміли, що ми всі солдати і кожен має робити на своєму місці все, щоб наблизити кінець війни", - вважає Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15171) бойові дії (3795)


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Топ коментарі
+48
Чим Порошенко не подобався? Безвізом яким зараз багато хто з 73% користується? Чи тим що створив армію яка зараз навалює кацапам?
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25.08.2022 10:12
+39
Він думав за ракетну програму щоб армія була озброєна ******** зброєю. Корисні ідіоти обрали клоуна і виявилось що нада просто пірістать стрілять і буде мир.
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25.08.2022 10:16
+38
Всі інші канали зайняті мордою клована.
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25.08.2022 10:12
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25.08.2022 14:43 Відповісти
А потім Ху*ло чомусь радів що Зе клоуна вибрали президентом України, а не Пороха і ти мабуть тако ж.
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25.08.2022 14:57 Відповісти
Це те ж компромат Зе геній ти наш ?
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25.08.2022 15:03 Відповісти
ТА ЗРОЗУМІВ - ТИ РАША БОТ НА ЦЕНЗОРІ, БО НЕНАВИДИШ УКРАЇНУ.
ПТН ПНХ.
РАСЄЯ ЗДОХНИ.
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25.08.2022 15:20 Відповісти
"Гарна компанія". Як кажуть "чего изволите?".
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25.08.2022 15:15 Відповісти
Що Лахта викрили ? Іди по адресі руцкого ******** зі своєь курвою яку фсб поставило на керування енергетикою України. Дебіл лахтинський сгинь.
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25.08.2022 15:29 Відповісти
Владімір Філіпов не говори дурниць. Коли Сакашвілі розвинув бурну діяльність в Україні , Почав бути скрізь присутнім , провокувати ,Їздити з якогось переляку в зону АТО і т.д. А з громадянством яке йому дав Ющенко було не все гаразд . Замість виправити все що потрібно Сакашвілі ще більше почав себе визиваюче вести. В результаті йому відмовили в громадянстві і витурили з України. Садовий в цей час возить сміття по всій країні звинувачуючи Порошенка в цьому. Не було грошей для утилізації хоча ганяти машини по Україні гроші були. В цей час , вигнаний сакашвілі зустрічається з коломойським теж у вигнанні . Потім провокація на кордоні з юлею з сакашвілі з прихильниками гарячого кавказького Міхо . Прорив кордону. Любовна зустріч в садового.Така це все гнилятина. Бачиш а сакашвілі навіть його народ не прийняв. І юля твоя брехлива .Я теж колись був її прихильником але я не люблю коли мене пробують зробити ідіотом.
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25.08.2022 15:23 Відповісти
Путін вірить, що має історичну місію, і ця ілюзія - Юлія Тимошенко

01 квітня 2022, 19:23



Путін вірить, що може відтворити Радянський Союз (на фото: зустріч тодішніх прем'єр-міністри України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна, жовтень 2008 року)
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25.08.2022 13:49 Відповісти
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25.08.2022 14:36 Відповісти
прям бачу як між ними іскрить газом
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25.08.2022 14:36 Відповісти
Які котли Лахта ?.
Як що ти про Дебальцеве волаєш як теля некормлене, то вивід ЗСУ з Дебальцево війшов у підручники військових вищів світу як добре організований і втілений у життя. Кацапів і сепарів у Дебальцево загинуло у пять разів більше ніж наших бійців - 5 до 1.
За добробати в Іловайську відповідало і відповідає МВС, то б то Аваков, Порох відповідав за ЗСУ
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25.08.2022 14:49 Відповісти
Клеєм балуєшся ? Це назва російської окупації, х**ню не пиши.
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25.08.2022 15:06 Відповісти
С Медведчуком . Як говорять. У яблучко.
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25.08.2022 15:17 Відповісти
починай, курва ти юдьчина, що твоя юдька - одна з тих винуватих, завдяки яким в 2008році Україна не отримала ПДЧ, бо вона курва (як і ти) *************, відмовилась (дезавуювала) свій підпис під відповідним зверненням до НАТО.
А, якщо ти досі послуговуєшся брехливими фейками диркача - то це означає, що ти, як мінімум ************* консерва. Тому - ЗДОХНИ!
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25.08.2022 16:39 Відповісти
Помилки всі роблять, але так здавати Україну як це робить твій Зе клоун це шедевр роботи на Порєбрік.
Читай подвиги твого Зе куміра Лахта :

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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25.08.2022 15:09 Відповісти
Лахта ПНХ
Адреса руцкого корабля
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25.08.2022 16:15 Відповісти
Ти сам хоч читав те на що ссилаєшся? Новинському громадянство дав янукович. Порошенко його терпіти не міг , але він дав команду перевірити чи законно той отримав громадянство. Все було законно і тому Порошенко нічого не заперечував . Я уже писав що , якщо би в Сакашвілі все було б у порядку то і його ніхто би не чіпав.
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25.08.2022 15:33 Відповісти
А чого ж ви мене блокуєте і мої коментарі видаляєте як російські збоченці?
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29.08.2022 15:30 Відповісти
О! Бачу, в бахінькиному фанклюбі трапився заколот з обов'язковим переворотом.
Тепер Почесним Хранителем Колекції Перук Блідої Дами З Косою виступає вже не Іван...
Цікаво дізнатись про подробиці!
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25.08.2022 21:06 Відповісти
Пан Хранитель Перук образився? Хай би пан звикав. Так буде часто - попередній Хранитель, той що Іван (), збрехати не дасть.
Відкрию новому панові Хранителю Перук велику таємницю. Але ні пари з вуст про то! Бо таємниця направду дуже велика. І страшна. Я наколи не був, не є і не буду фанатом Порошенка.
От так от.
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25.08.2022 22:21 Відповісти
А мені якось фіолєтово чиїм ти є прихильником,але я знаю точно,що Ю. Тимошенко є маркером для вас збоченців і агентів російських спецслужб.Бо тільки імпотенти,злодіі,агенти фсб катять бочку на неї - доведенно часом.😒
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29.08.2022 15:25 Відповісти
Щоб пан Хранитель Перук розумів: "фіолєтово" і "3,14здіти аби-що" - трошки різні речі.
Стосовно перверзій... Бачу, пан Хранитель на них добре знається, коли збуджується від цьотки пенсійного віку. Головно, хай пан не спиняється у своєму розвитку: наступний етап - некрофілія.
Ну а про зв'язки цієї хижої бабці з кремльом хіба що пан Хранитель Перук не знає.
...Ніт, Іван (екс-Хранитель) був розумнішим. Принаймні, він не опускався до лайноплювання в опонента.
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30.08.2022 11:35 Відповісти
Не знаю!!!
Ви б як освідченний і досвідчений викрили ці зв'язки з кремльом.
І будь ласка відкрийте мені очі,чому Янукович втік в росію, а не в Брюсель він ж посадив путінську люлину якщо дотримуватись вашій логіці?
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30.08.2022 12:49 Відповісти
Мати Василева! Як усе запущено...
А що, пана Хранителя в "гуглі" вже забанили? Чи може портнов - ані разу не кремлівська конзерва? Чи може таких портнових в "бахінькиній каманді" більше не було? А як пан гадає: Юлька не знала, чиїх вони? І - головне питання - навіщо вони їй, як не для зв'язку з ******?
Щодо Хама - мотивація його дій проста, як пісня двірника. Він просто хотів бавитися в президента і жерти в три горлянки. І щоб ніхто йому в тому не заважав. Тому і закрив Юльку.
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30.08.2022 15:09 Відповісти
Чи може портнов - ані разу не кремлівська конзерва?
Звідки,я знаю,хто такий портнов,може і консерва?От тільки у мене запитання,а хто довів що він конзерва?Портнов з'явився в Україні під час царювання агента російських спецслужб Порошенко.І при його царюванні літав по каналам мертвечука які доречі з'явились також при царюванні Порошенко і не один, а одразу ж 4 канали.І ще одне питання, а,що Портнов просував в своїх передачах Ю.Тимошенко хочаб раз?Як відомо усім біоповноціним Юля також пострадала від зради Портнова.А от,хто набув від зради Портнова, так це Порошенко .Очоливши міністерство економікі.От до нього і всі питання.
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31.08.2022 20:51 Відповісти
Нє, ну я підозрював, що новий пан Почесний Хранитель Колекції Перук Блідої Дами З Косою не є гігантом думки... Але щоб настільки!..
Ти саме зрозуміло, що написюкало? Сходи до лікаря, рідненький, сходи. Я розумію, що ідіотизм невиліковний, але з реактивним психозом мають тобі зарадити.
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31.08.2022 22:35 Відповісти
П.С. Категорично вимагаю вернути взад Івана Сулиму на місце Почесного Хранителя Колекції Юлькиних Перук! Бо нинішнє непорозуміння - це реальний треш.
(На Юлькиному місці я провалився б крізь землю від сорому. Навіть якщо в неї і нема сорому, то від такого він має появитись.).
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31.08.2022 22:43 Відповісти
Розкажи мені, рідненький, про рептілоїдів . Давай, щось таке, щоб - ух! Не підведи, я вірю в тебе!
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01.09.2022 18:59 Відповісти
Порох представник розумної і патріотичної частини українців, але ідіотів і придурків більше - їх десь 73-80%. Але країна тримається на активній меншості, а не на обісраній і тупій більшості.
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25.08.2022 13:21 Відповісти
За зе клоуна проголосувало 30 % українців, іншим в облом було піти на вибори,
бо думали те що зробив Попрох буде йти по інерції - Україна в ЄС, ЗСУ міцнішати,
люди Януковоща (Портнови, Татарови) у тюрму. Але не так сталося як гадалося.
Я і досі думаю що Зе клоуну домалювали до 10 % голосів.
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25.08.2022 15:23 Відповісти
Ти 22 серпня цього року зареєструвався і вже Зебіл. Скороспілий.
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25.08.2022 14:35 Відповісти
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25.08.2022 16:29 Відповісти
Порох правий - війну треба закінчувати перемогою України як мога швидше.
Де поширення партизанського руху, чому не нарощують ЗСУ і багато інших питань до актора з Кривого Рогу
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25.08.2022 14:33 Відповісти
А вот це популізм.
Послухай Кривоноса. Будеш більш обізнаним у реальній ситуації на фронті.
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25.08.2022 15:20 Відповісти
Це здоровий глузд, а не Кривонос, кацапам не можна давати закріпитися ні на ніяких плацдармах бо їх людський ресурс по суті необмежений.
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25.08.2022 15:26 Відповісти
Пробач. Я довіряю здоровому глузду військового, ніж політика.
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25.08.2022 15:35 Відповісти
Та да, кацапи вже в Донбасі який рік довірятєль ?
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25.08.2022 15:38 Відповісти
З повагою до Кривоноса але кацапам ніколи не можна віддавати ініциативу.
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25.08.2022 15:40 Відповісти
Нема питань. Послухай Кривоноса, та усе зрозумієш. Я так бачу , що ти його не слухав. Тому що моя думка вторинна, та не важлива. Тут головна його думка. А щоб його зрозуміти , треба його слухати. Усе просто , як 2*2=4.
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25.08.2022 16:05 Відповісти
Кривонос нічого нового не каже - бойові дії треб апереносити на територію росії.
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25.08.2022 16:30 Відповісти
Усе вірно. Тільки є ньюанс. Коли , та як? Готові на тепер на це наші ЗС , чи ні? Якщо ти чув думку Кривоноса на це , ти можеш його думку озвучити.
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25.08.2022 17:00 Відповісти
Спочатку це будуть ДРГ, нащі, чи завербовані, ролі ніякої не грає.
Але щось слабо чутно.
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25.08.2022 21:39 Відповісти
Я зрозумів. Ти його не слухав.
Добре. Бувай здоров.
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26.08.2022 02:18 Відповісти
Та ні, продивився відео з його участю.
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26.08.2022 12:34 Відповісти
Одни полководцы ***........................................
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25.08.2022 14:47 Відповісти
А мне вот интересно: чем занимается сейчас, после изнурительных съемок для журнала VOGUE, первая леди Украины?
Сколько тёплых носочков для воинов ЗСУ связала?
Сколько банок консервов для воинов ЗСУ закатала?
Сколько раз посещала Киевский военный госпиталь, где воины ЗСУ залечивают свои боевые раны?
Может еще чё для воинов ЗСУ и/или их детей и семей сделала? И почему об этом молчит пресса?
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25.08.2022 16:27 Відповісти
В Україні було тільки чверть справжніх патріотів: дані на квітень 2019-го.
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25.08.2022 16:39 Відповісти
Пороха в президенты!!!
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25.08.2022 17:02 Відповісти
У Щеневтіка буде інфархт якщо весь народ України скаже - Пороха !
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25.08.2022 21:40 Відповісти
Щеневтік більш реалістично ! Респект. Пора Яру оновити колекцію перлів щодо приколістів.
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25.08.2022 22:00 Відповісти
головна помилка Пороха - не дочавив оту всю внутрішню мерзоту після 2014, а почав домовлятись... сам тепер страждає (карма)...

але ставити плани ЗСУ може лише ЗСУ, бо вони платять найвищу ціну... хочеш перемоги швидше - записуйся сам або своїх синів до ЗСУ
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26.08.2022 11:44 Відповісти
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