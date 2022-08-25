Маємо зробити все можливе для контрнаступу, щоб закінчити війну цього року, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко закликає зробити все можливе для того, щоб закінчити війну в цьому році перемогою України. Він наголосив - війна виснажує людей, і тому треба докласти максимальних зусиль для контрнаступу.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв´ю на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко розповів, що під час численних поїздок Україною люди найчастіше запитують, коли закінчиться війна.

"Питають жінки, які не можуть відвести дітей до школи, бо не готові ризикувати життям своїх дітей у зв’язку з можливим прильотом ракети російських варварів. Вони розриваються, бо з одного боку хочуть бути з родиною в Україні, і це ще одна притаманна риса українців, а з іншого боку вони чітко розуміють, що треба забезпечити освіту дітей.

Інші залишилися без роботи і чітко розуміють, що в умовах війни ситуація з цим не передбачає оптимізму. Треті, які приїхали поспілкуватися з батьком, коли у дітей, яких вони вивезли, канікули, а зараз треба покидати Україну. Виснажує війна, висмоктує, вичавлює останні сили", - пояснює Порошенко.

"Тому наша позиція принципова - ми маємо закінчити війну цього року, ми маємо викинути через контрнаступ росіян з української землі", - вважає п’ятий президент.

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"Кожен зараз має стати солдатом і робити те, що він може. Можеш йти воювати, призвали тебе - воюй. Не воюєш - допомагай благодійництвом. Не маєш чим - будь волонтером. Не можеш волонтерити - працюй в шпиталі, в центрах допомоги. Не можеш і цього - чи перебуваєш за кордоном - допоможи волонтерським організаціям гривнею.

Ми всі зрозуміли, що ми всі солдати і кожен має робити на своєму місці все, щоб наблизити кінець війни", - вважає Порошенко.