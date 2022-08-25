Поблизу італійського узбережжя затонула яхта вартістю $50 млн, що належить російському олігарху Айвазяну. ВIДЕО
У затоці Сквілачче на узбережжі Італії затонула яхта "Май Сага". Власником яхти італійські ЗМІ називають Геннадія Айвазяна, співвласника холдингу "Кузбассразрезуголь" та голови ради директорів компанії "Крутрейд".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вартість затонулої яхти становить 50 мільйонів доларів.
Топ коментарі
+16 акаб акабіч
показати весь коментар25.08.2022 10:37
+16 Ольга Жмудовська
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+14 Grigori Shmidt
показати весь коментар25.08.2022 10:43
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Все кровати сдвинули на одну сторону.
Он яхты уже не желает!
На кацапіі кожний другий олігарх , не рахуючи першого мають
иілліонні яхти , а народ сидить на ямах , замість унітазів , сміх тай годі
А лишь отрицательно вертикальное положение!
Так що, він ще й відшкодування отримає...
Зазвичай якщо пожежа. Але тут її не видно.
Скоріш за все армяша вирішив повторити "подвиг" Варяга.