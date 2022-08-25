Поблизу італійського узбережжя затонула яхта вартістю $50 млн, що належить російському олігарху Айвазяну. ВIДЕО

У затоці Сквілачче на узбережжі Італії затонула яхта "Май Сага". Власником яхти італійські ЗМІ називають Геннадія Айвазяна, співвласника холдингу "Кузбассразрезуголь" та голови ради директорів компанії "Крутрейд".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вартість затонулої яхти становить 50 мільйонів доларів.

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