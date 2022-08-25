УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10996 відвідувачів онлайн
Новини Відео
11 686 40

Поблизу італійського узбережжя затонула яхта вартістю $50 млн, що належить російському олігарху Айвазяну. ВIДЕО

У затоці Сквілачче на узбережжі Італії затонула яхта "Май Сага". Власником яхти італійські ЗМІ називають Геннадія Айвазяна, співвласника холдингу "Кузбассразрезуголь" та голови ради директорів компанії "Крутрейд".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вартість затонулої яхти становить 50 мільйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Італії заарештувала 140-метрову яхту "Шехерезада", яку пов'язують з Путіним

Автор: 

Італія (1573) олігарх (931) росія (65129) яхта (151)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
25.08.2022 10:37
+16
так нє доставайся жє ти нікаму
показати весь коментар
25.08.2022 10:40
+14
Решила спрятаться от санкций под водой...
показати весь коментар
25.08.2022 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это просто глубокий вираж.
Все кровати сдвинули на одну сторону.
показати весь коментар
25.08.2022 10:32 Відповісти
А айвазяна в ванной утопить.
показати весь коментар
25.08.2022 10:32 Відповісти
Аяяй! 9 вал в дєйствії. Ой як жаль.
показати весь коментар
25.08.2022 10:33 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 10:37 Відповісти
так нє доставайся жє ти нікаму
показати весь коментар
25.08.2022 10:40 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 11:34 Відповісти
Нефиг Укрпочте тратить бумагу-талант художника-время-деньги на какого-то айвазяна.
показати весь коментар
25.08.2022 11:35 Відповісти
Потрясное зрелищє!
показати весь коментар
25.08.2022 10:41 Відповісти
Решила спрятаться от санкций под водой...
показати весь коментар
25.08.2022 10:43 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 11:39 Відповісти
Бавовна вже в Италии... яхта Абрамовича стоит в турецком порту курорта Бодрум..стоит почти миллиард долларов...Интерпол ищет плохо..если даже я знаю где искать...
показати весь коментар
25.08.2022 10:43 Відповісти
ХитрО армяшка придумал. И яхту не конфискуют из-за санкций и компенсацию от страховой получит.
показати весь коментар
25.08.2022 10:44 Відповісти
сначала будет расследование, потом, если выяснится, что это страховой случай, выплата на счет! а потом окажется, что счета этого плебея заблокированны и всё что он получит - толстый армянский волосатый буй
показати весь коментар
25.08.2022 11:31 Відповісти
Как пришла так и пошла
показати весь коментар
25.08.2022 10:44 Відповісти
🇦🇿🔱💪
показати весь коментар
25.08.2022 10:47 Відповісти
gloria ai partigiani italiani! 😂
показати весь коментар
25.08.2022 10:52 Відповісти
Каланторян, семьньян, авесян, ********, яйцализян, фу *****, армяшки такая мерзкая *****, Азербайджан ***** этих цыган вонючих до Еревана
показати весь коментар
25.08.2022 10:57 Відповісти
З початку відео видно, що італійці замість рятувального човна відправили на місце аварії плаваючу капличку. Хотіли спочатку провести сеанс екзорцизму а вже потім - (якщо буде час і натхнення) рятувати?
показати весь коментар
25.08.2022 10:59 Відповісти
невдало трюмну воду спустили))
показати весь коментар
25.08.2022 11:02 Відповісти
І в Італії курять.......
показати весь коментар
25.08.2022 11:05 Відповісти
маринист ****
показати весь коментар
25.08.2022 11:10 Відповісти
Врагу не сдается тупой Айвазян
Он яхты уже не желает!
показати весь коментар
25.08.2022 12:37 Відповісти
Так бесславно погиб флагман армянского флота...
показати весь коментар
25.08.2022 11:59 Відповісти
Бюджет арменii за рiк..
показати весь коментар
25.08.2022 16:07 Відповісти
новость, которая своей силой и своевременностью даст столько новой энергии боневтику, что он на радостях отдаст приказ начать освобождение Украины от рашистских оккупантов...
показати весь коментар
25.08.2022 12:10 Відповісти
Такі новини нас тішать 😡😀
На кацапіі кожний другий олігарх , не рахуючи першого мають
иілліонні яхти , а народ сидить на ямах , замість унітазів , сміх тай годі
показати весь коментар
25.08.2022 12:14 Відповісти
Ни хлопка, ни задымления,
А лишь отрицательно вертикальное положение!
показати весь коментар
25.08.2022 12:38 Відповісти
у айвазавского девичья фамилия айвазян
показати весь коментар
25.08.2022 12:59 Відповісти
Певно самого "айвазяна" на човнику не було - х*й би воно потонуло, с такою купою гівна на борту...
показати весь коментар
25.08.2022 13:05 Відповісти
Приємно, звичайно, але ж яхта застрахована.
Так що, він ще й відшкодування отримає...
показати весь коментар
25.08.2022 13:12 Відповісти
Такі яхти просто так не тонуть, тим паче в гарну погоду.
Зазвичай якщо пожежа. Але тут її не видно.
Скоріш за все армяша вирішив повторити "подвиг" Варяга.
показати весь коментар
25.08.2022 13:37 Відповісти
Відповідь здається дуже проста - отримати страховку за яхту. Всі судна страхують.
показати весь коментар
25.08.2022 13:46 Відповісти
" Хорошо пошел, ногами вниз ..."
показати весь коментар
25.08.2022 13:49 Відповісти
Ну вот хде енот, когда он так нужен?)))
показати весь коментар
25.08.2022 14:38 Відповісти
руzzкие айвазяны яхту купили, а смывным бачком унитаза чи Скарабеевой пользоваться так и не научились.. и попа-дают не в рай, а просто дохнут
показати весь коментар
25.08.2022 15:26 Відповісти
Хайские арабы(эр мэн?-ворованное слово) отняв в России власть у евреев забрали и русский уголь,как и организовав через министра торговли Мантуряна всякие "пятерочки" и "магниты", торговлю мебели и даже прихватили суперприбыльный ,совсеми гостиницами страны,-" Ростуризм" с Зариной Догузяном. А говорят про какието русофобии.
показати весь коментар
25.08.2022 16:19 Відповісти
Опять Зорян со Шкиряком поработали?
показати весь коментар
25.08.2022 18:29 Відповісти
Не знаю хто це зробив, але йому треба задонатити на квиток до Турції...
показати весь коментар
25.08.2022 23:29 Відповісти
 
 