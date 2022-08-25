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В Москві, в окупованих Криму і Донецьку на День Незалежності з динаміків камер спостереження лунав Гімн України та Гімн січових стрільців. ВIДЕО

Вчора на День Незалежності в Москві, окупованих Криму та Донецьку з динаміків камер спостереження у різних установах лунали Гімн України та Гімн січових стрільців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи реакції на таку музику опубліковано в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФСБ готувала "акції протесту" до Дня Незалежності, організувати їх мали колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова", - СБУ. ВIДЕО

Автор: 

День Незалежності (701)


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Топ коментарі
+49
Вот это дааа! Молодцы наши айтишники. Смерть кацапам и предателям! Слава родной Украине.
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25.08.2022 11:09
+47
А донецькі суки кинулися в МГБ дзвонити. "Ниши люди..."
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25.08.2022 11:08
+44
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Не твоя, вот ты и бесишься

189 воздушных тревог. Рекорд. Так Путин поздравил нас с Днем Независимости. Россияне неделями накапливали ракеты чтобы потом в один день ударить более массово, чем мы привыкли. Чтобы в Киеве время без тревог было более коротким, чтобы время с тревогами.

Был ли в этом военный смысл? Вряд ли. Это как открывать метро к памятной дате. Тупая советская традиция. Что это было тогда? Типичная истерика. От бессилия.

Истерики идут в ход, когда других аргументов не осталось. Когда перестал работать даже аргумент военной силы. Истерики - это всегда как явка с повинной. Признание своего поражения.

Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена, а он на годовщину расставания устроил дебош и пьяным кричал, что она только его. В очередной раз продемонстрировав, что бывшая жена приняла правильная решение. Избавившись от этого неадеквата.

Путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность. Те гости, кто хотел нас поздравить, и так пришли. Важные гости и настоящие друзья. А парад на хрещатике в этом году такой, которому не страшны российские ракеты.

Путин снова показал причины войны. Не мифическое вступление в НАТО, которого бы не было. Ни постылые денацификации и демилитаризации. Это именно Украинская независимость. Она не дает ему спать по ночам. И с ней он ничего не может поделать.

Путин кричал про НАТО, которое ползет к границам России. Но финны и шведы вступили в НАТО и Путин смог ответить только черным пиаром на финскую премьер-министра. А украинская независимость заставила его начать войну. Поставить все на кон. И проиграть. Мы еще не выиграли, мы платим безумную цену за независимость, но Путин уже проиграл.

И он знает это. И поэтому устраивает истерики от бессилия на день независимости Украины. Самый важный день для него в году.

И самый важный день для нас. Теперь самый важный.
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25.08.2022 11:17
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А донецькі суки кинулися в МГБ дзвонити. "Ниши люди..."
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25.08.2022 11:08 Відповісти
Da tam uzhe net ljudei , adni ruskije
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25.08.2022 11:11 Відповісти
во у них пердаки трещали
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25.08.2022 11:26 Відповісти
Но пенсии и соцвыплаты из нашего бюджета туда идут.
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25.08.2022 11:34 Відповісти
Там у Данєцкє, Українців зараз вже майже не залишилось.
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25.08.2022 11:34 Відповісти
наоборот - кинулись звонить близким похватать услышанным.
Почему вы думаете что все такие же как вы?
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25.08.2022 12:30 Відповісти
Пасматрі, как ана пальцем у віска крутіт, защітніца хрєнова !!!
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25.08.2022 13:32 Відповісти
Да, да, да, да..... Ви обличчя їх бачили? Не треба бути фізіономістом, щоб зрозуміти.
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25.08.2022 21:09 Відповісти
доннечани більшість виїхали, то мабуть понаєхі.
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25.08.2022 12:34 Відповісти
Вот это дааа! Молодцы наши айтишники. Смерть кацапам и предателям! Слава родной Украине.
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25.08.2022 11:09 Відповісти
ruskij natasha pakazala cto ana dura , vot samakritika 🤣
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25.08.2022 11:10 Відповісти
Ха..Как у кацапья пригорает.
Все бегом за телефоны хватаются.Одна свиноматка даже к камере его подносила-наверное песню записать хотела.
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25.08.2022 11:10 Відповісти
Ну скажем правду-не только у кацапья,а и у прикацаленных колаборантов.Бывших "нашихлюдей".
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25.08.2022 11:13 Відповісти
Їй хтось не вірив, що таке може бути.
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25.08.2022 11:16 Відповісти
Записувала, щоб слова вивчити.
Скоро пригодяться!
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25.08.2022 12:00 Відповісти
она позвонила кому-то из близких, похвастать, что услышала. Дала послушать живьем, чтобы люди вместе с ней порадовались...
Теперь всех кто улыбался под звуки наших родных песен затаскают по их КГБ всяким.
а вы их говном обливаете...
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25.08.2022 12:20 Відповісти
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25.08.2022 22:09 Відповісти
Пам'ятають і знають
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25.08.2022 11:11 Відповісти
Почему то кажется, что кадры из москвы уже были несколько лет назад.
А остальные - новые.
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25.08.2022 11:11 Відповісти
Здається,- хрестись
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25.08.2022 11:14 Відповісти
Та вже
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25.08.2022 11:33 Відповісти
Так,були і іменно з цим фото. Часто фото і реальність не єдині
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25.08.2022 11:50 Відповісти
Товарищ! Вы мне мешаете впечатляться!
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25.08.2022 12:04 Відповісти
З переляку забігали як таргани.
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25.08.2022 11:13 Відповісти
а я вижу другое - люди на улице останавливались чтобы послушать гимн своей страны. Улыбались, радовались, звонили знакомым поделиться радостью.
вытрите ваши глаза - они у вас чем-то замазаны. не рафинадом.
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25.08.2022 12:21 Відповісти
Теж так здалося в декількох випадках
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25.08.2022 20:10 Відповісти
Нехай бидло звикає, потрібно знати Гімн своїх господарів, господарів слов'янських земель
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25.08.2022 11:13 Відповісти
Чувак из Крыма - наш парень
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25.08.2022 11:13 Відповісти
моквичей в кутузку за то, что слушали и полицию не вызвали...
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25.08.2022 11:16 Відповісти
та там все..10 років розтрілу з конфіскацією..
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25.08.2022 11:26 Відповісти
А реакція у чоловіків і жінок, в основному - різна! Чоловіки нишком добродушно посміюються, а жінки - відкрито висловлюють невдоволення! Зрозуміло - це ж не бабам іти в окопи!
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25.08.2022 12:08 Відповісти
я вижу улыбки а вы видите невдоволення.
Что у кого внутри - тот то и видит.
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25.08.2022 12:23 Відповісти
Палець яким крутить жінка коло скроні - це ознака "посмішки"? Та й у азіатки в окулярах я щось посмішки не помітив!
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25.08.2022 13:36 Відповісти
https://www.facebook.com/sergey.fursa?__cft__[0]=AZXoqlfnAahOAWJar_yObuaeaI3J6xQEIQtDlEFnmIJez7M1jppHMT5GoRciDzKMY_1omdouFRjXpsWhl86wP6Es0htykr-Qj840vH6fmutcvgDntwbe2Wv-CeaKVU4HS1McpYmSCj7m7czJJI-e8US8Nzava7kge4Zvpy6UNGoX07IAJfkvZBZJEBYYwuSkkGw&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergey Fursa

Не твоя, вот ты и бесишься

189 воздушных тревог. Рекорд. Так Путин поздравил нас с Днем Независимости. Россияне неделями накапливали ракеты чтобы потом в один день ударить более массово, чем мы привыкли. Чтобы в Киеве время без тревог было более коротким, чтобы время с тревогами.

Был ли в этом военный смысл? Вряд ли. Это как открывать метро к памятной дате. Тупая советская традиция. Что это было тогда? Типичная истерика. От бессилия.

Истерики идут в ход, когда других аргументов не осталось. Когда перестал работать даже аргумент военной силы. Истерики - это всегда как явка с повинной. Признание своего поражения.

Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена, а он на годовщину расставания устроил дебош и пьяным кричал, что она только его. В очередной раз продемонстрировав, что бывшая жена приняла правильная решение. Избавившись от этого неадеквата.

Путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность. Те гости, кто хотел нас поздравить, и так пришли. Важные гости и настоящие друзья. А парад на хрещатике в этом году такой, которому не страшны российские ракеты.

Путин снова показал причины войны. Не мифическое вступление в НАТО, которого бы не было. Ни постылые денацификации и демилитаризации. Это именно Украинская независимость. Она не дает ему спать по ночам. И с ней он ничего не может поделать.

Путин кричал про НАТО, которое ползет к границам России. Но финны и шведы вступили в НАТО и Путин смог ответить только черным пиаром на финскую премьер-министра. А украинская независимость заставила его начать войну. Поставить все на кон. И проиграть. Мы еще не выиграли, мы платим безумную цену за независимость, но Путин уже проиграл.

И он знает это. И поэтому устраивает истерики от бессилия на день независимости Украины. Самый важный день для него в году.

И самый важный день для нас. Теперь самый важный.
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25.08.2022 11:17 Відповісти
Ну тепер-то до НАТО вступимо обов"язково.
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25.08.2022 12:37 Відповісти
Какцапів травити треба не гімном, а дустом.
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25.08.2022 11:18 Відповісти
Гімн України для козломордих страшніше дусту... Хоча і дуст для них буде не зайвим
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25.08.2022 11:25 Відповісти
коробить вату....
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25.08.2022 11:21 Відповісти
В ***** В БУНКЕРЕ НАДО ВКЛЮЧИТЬ
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25.08.2022 11:23 Відповісти
Прийде час буде ***** і палка буде і свисток і обов'язково Лебедине озеро 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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25.08.2022 11:27 Відповісти
Можна і нагадувати... методом занурювання свинячим кацапським бидлорилом в дзюрку, що у хатинці за сараєм і чим частіше, тим дієвіше, іншого мокшанська свині не розуміють
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25.08.2022 11:31 Відповісти
по тому, кто какие комментарии оставляет, можно пересчитать реальных украинцев на сайте. Те кому нравится - украинцы. Все остальные - ольгинцы за зарплате. У них цель здесь - говна налить, натравить украинцев одних на других и т.д.
фу... куда смотрит СБУ.
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25.08.2022 12:24 Відповісти
Нечисть как на святую воду реагирует!
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25.08.2022 11:28 Відповісти
діють як молитви на чортів))
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25.08.2022 11:29 Відповісти
Дитячий садок. Просміялись, і усе.
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25.08.2022 11:34 Відповісти
фигасе детсад... психологически задавили кацапов, шо те даже в госдуру по телефону заистерили...
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25.08.2022 11:43 Відповісти
Окупантам и колаборантам полезно ежедневное напоминание, краденое придется возвратить.
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25.08.2022 11:41 Відповісти
це Ви про всі землі московитів?? вони всі крадені, крім мокшанських болот))

жабенят шкода..
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25.08.2022 12:49 Відповісти
Так 100%
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25.08.2022 13:05 Відповісти
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25.08.2022 11:42 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!СЛАВА ВСУ!
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25.08.2022 11:46 Відповісти
На наших землях минимум 6 000 лет лежит карма непобедимых... Кацапы этого не доучли , рыпнулись в святые земли, себе на погибель. Кто не верит, читает кацапа-генетика Клесова, даже тот не смог скрыть тот факт, что гаплогруппа украинцев бессменно находится на приднепровских землях вот уже 6-8 тыс лет (это по отцу). По матери 20 000 лет. а над московией в то время плескалось море Вилайет, которое усохлось до Каспийского моря. Кста, на рубеже эр Каспийское море еще соединялось с Черным морем. А в это время прорвало плотину внутреннего пресноводного озера, результ таянья ледника. Да так прорвало , шо во времена Зарубинецкой культуры культуры на наших землях, у Днепра, появилось три русла(обычное, на Крым и соединившее Днепр с Бугом, пока не сошла вода с московских земель... Вот тогда, в начале новой эры, на мокшандии и появилась царевна лягушка, бо после внутреннего пресного моря остались мокшинские болота. Кацапа там з`явилася в средине первого тысячелетия, после того, как туда пришли угрофины, словене Карпат, словене Полабья(варяго-викинги), киевская русь и чудь-весь-мордва... в итоге получился ластоногий аалень.
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25.08.2022 12:00 Відповісти
Для справки: украинская гаплогруппа - R1a1 Z283 + чисто европейская гаплогруппа спутница из Балкан - I2. Кацапская гаплогруппа: R1a1 Z283 + чисто азийские гаплогруппы спутницы угрофиннская - N и монголоидная спутница гаплогруппа - O, которых у украинцев нет. Как нет у кацапов и трипольской гаплогруппы I2. Что указывает на тот факт, что кацапогаплогруппа родилась после трипольцев. Тобто после украинцев. Правду наши люди говорят кацапам, мол, мы вас породили, мы вас и убьем. АМИНЬ !!!
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25.08.2022 12:09 Відповісти
теория гаплогрупп - фейк. Антинаучная чушь.
Все мы живущие на этой планете имеют корни из Африки. Расселялись разными путями по планете. Какая разница -кто старше кто младше?
главное чем в данный момент богат народ. чем занимается, как живет, не агрессивен ли, какого уровня цивилизованности достиг.
Вон, северокорейцы и южнокорейцы - одна нация. А какая между ними разница? просто как небо и земля.
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25.08.2022 12:26 Відповісти
Здрасти , я ваша тетя. Когда был выход из Африки, не было R1a1 Z283 гаплогруппы, бо она появилась всего около 6 000 лет назад. Исход же из Африки состоялся около 60-70 тысяч лет назад афро сыновьям Адама нужно было через Аравию добраться до Памира и Гималай, затем какой-то частью вернуться на Запад , чтобы прийти на Балканы, откуда, спасаясь от холода спрятаться в Карпатах, где мутировать до славянской гаплогруппы, а это случилось окол 6 000 лет назад. Во вторых: ваше, кто старше, кто младше...главное кем стал - попахивает фашизмом , где упор ставился внутри страны на кастовость, мол кто кем стал. А ваапше-та , существует версия, шо и исход из Африки - липа... Хотя , я Вас пожалуй поддержу. По Вашей версии кацапам кастово находиться на самом дне и не вылазить. Бо сплагиатив лапти 800 лет назад у угрофиннов, до сих пор их не модернизировали.
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25.08.2022 13:19 Відповісти
Кацапы отличаются от афріканцев только тем, что им китайцы одежды нашили .🤣🤣🤣
А так поведение и ментальность явно из забитых сел Африки , где и унитазов нет
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25.08.2022 13:24 Відповісти
Це дуже скрєпно ходити на відро в хаті
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25.08.2022 14:08 Відповісти
то есть людей на касты по гаплогруппам делите ВЫ, а фашистка - я?
Где я писала вообще про кастовость? зачем вы врете? Заняться нечем? вон, мой коммент пока не удален - все видят что я написала.
Как раз делить людей внутри общества по любому признаку кроме способностей знаний и навыков человека - это и есть шовинизм и ксенофобия. Тем более по национальному признаку или по генному.
Или если гражданин Украины имеет африканские корни - он не может считать украинцем, по-вашему, даже если у него родной язык - украинский и он патриот Украины и ощущает себя украинцем? так что ли?
Я полностью согласна с Ататюрком, который на вопрос, кого он считает турком ответил: ТУРОК - ТОТ КТО САМ СЕБЯ СЧИТАЕТ ТУРКОМ И ГОВОРИТ ПО-ТУРЕЦКИ.
Для меня - исчерпывающая формулировка.
А вы носитесь с генами как с писаной торбой.
Вон, сколько в России сейчас живет "чистых генетически украинцев". а кто из них действительно остался украинцем и не попался на пропаганду? да единицы. Или вы предлагаете мне их считать украинцами, хотя они забыли язык, считают украинцев нацистами и готовы нас убивать?
да щазз.
или мне не считать украинцами тех кто будучи русским по происхождению, защищает Украину с оружием в руках? с чего бы?
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25.08.2022 20:00 Відповісти
"существует версия, шо и исход из Африки - липа... "
говорят что кур доят.
Не смотрите РЕН-ТВ, читайте научную литературу и будет вам счастье.
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25.08.2022 20:01 Відповісти
Африканська теорія - такий же фейк
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25.08.2022 20:12 Відповісти
для тех кто пересмотрел РЕН-тв - конечно фейк.
Зато для вас и вам подобных правда - это то что Землю Заселили гуманоиды которые привезли на на голубом вертолете с Альфа-Центавры.
Специально для кокнутых телевидением: читайте раздел ЛЮБОЙ энциклопедии на слово https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7 АНТРОПОГЕНЕЗ
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25.08.2022 20:49 Відповісти
Дурепочко, я дещо в антропології та медицині тямлю більше аніж на рівні публікацій в інтернеті. ТЕОРІЯ африканського походження людства завжди була лише однією з теорій, якщо ви в курсі, що гіпотеза - це ще далеко не усталений факт, і вона відразу мала масу заперечень саме на професійному рівні. Але ви і далі можете морочитися « політкоректними» ідейками, котрі не підтвержуються фактами і лише розносяться мас медіа -недоумками.
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26.08.2022 03:17 Відповісти
плохой из вас медик, и тем более - историк, если вы с таким высокомерием и самоуверенностью позволяете себе называть "дурепочкой" доктора исторических наук, который как раз и оперирует ФАКТАМИ. Причем в ваших словах - никаких фактов, только эмоции и высокомерие.
Ну, медик-историк, вы наконец открыли ЛЮБУЮ энциклопедию на слово "антропогенез"? Я вам и ссылку дала, если лень в руки книгу взять. ЛЮБУЮ.
Написано и описано учеными. Доказано не чтобы доказать некую идею причем из соображений политкорректности, а наоборот, как и полагается в ученом мире - собрали факты, проанализировали и пришли к однозначному выводу.
я не разделяю теорию полиморфизма. Но даже если вы ее разделяете (что из вашего говнометания ни разу не заметно - просто нет и все), то в любом случае приходится признать, что как минимум значительная часть популяции, живущей на Земле, вышла из Африки. Полиморфисты лишь утверждают, что часть популяции (их потомки - носители эпикантуса) зародилась в Азии. не более.
Жду новых оскорблений. На большее вы, "ученый по всем направлениям науки" явно не способны, ибо ни одного ФАКТА или аргумента или даже внятного изложения ЛЮБОЙ альтернативной теории не изложили.
Так, какахой метнуть в противника, как наши африканские потомки делали.
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26.08.2022 09:56 Відповісти
Дура, атвянь
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06.09.2022 07:26 Відповісти
posledny chuvak za telefon shvatilsa - tipa shto za zvanok u mene , sha povjazhut
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25.08.2022 12:07 Відповісти
во-первых, его теперь и правда повяжут. за то что слушал и не сообщил.
во-вторых - он звонил кому-то похвастаться что только что услышал.
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25.08.2022 12:28 Відповісти
interesnaja traktovka uvidenova - imejet pravo na zhiznj
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25.08.2022 12:31 Відповісти
потому что она ПРАВДИВА.
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25.08.2022 20:02 Відповісти
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25.08.2022 22:23 Відповісти
хакери красави
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25.08.2022 12:19 Відповісти
Найганебніша реакція була у донецькоі суки ( літературне слово)
відразу почала телефонувати своїм гоблінам !
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25.08.2022 12:33 Відповісти
Проблема Донбасу це кончені сепарські мислення, доки в Донбасі не заселиться
хоча б 50 % проУкраїнських людей, доти там буде каналізація руцкого міра.
І до речі маю надію що столицею екс донецькоїобласті стане Маріупіль.
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25.08.2022 14:07 Відповісти
"сепарське мислення" берется из телеящиков и пропагандистов.
сравните сколько в 14 году звали путина:
вот посмотрите на фото - снято крупным планом 15 марта 14 года. Видите, что стоят ближе к камере чтобы не было видно задний план? а там ПУСТАЯ ПЛОЩАДЬ. тупо бабки собранные за бабло, для этой вот фотки. такое же соберут в Херсоне когда будут фекйовый референдум проводить.
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25.08.2022 20:07 Відповісти
а вот что было в Донецке 13 марта (как вы поняли - "митинг донецких за Путина" собирали для картинки - чтобы показать что есть типа и те кто Путина зовет) и вот почему москалям пришлось спешно за бабки собирать пророссийский митинг (фото выше). сравните КТо на фото и сколько их.
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25.08.2022 20:09 Відповісти
фото с заголовком: "картинка из Донецка, которую боится увидеть путин"
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25.08.2022 20:10 Відповісти
вот еще. Яблоку негде упасть. Люди к вечеру с работ подтянулись. В луганске было то же самое. не надо нести бред что все они уехали - многим пришлось остаться например за старыми родителями ухаживать, да мало ли. Когда в Хрустальном была бавовна неделю назад сепарские паблики разрывались мол - местные сдают координаты военных складов, да мол тут половина за Украину! и это после лет пропаганды!! а вы все про "чистоту крови" вещаете. тьфу.
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25.08.2022 20:12 Відповісти
Шановна, як що там залишилось хоч 10 % патріотів України, хоча б потаємних і то гарно.
Але в цілому цей регіон (Донбас) був завжди "мутним" завдяки свому етнічному составу -
українці в меншості і під постійним тиском, руцкій мір там вирощували з часів Артема,
"Криворізької республіки", так що мені ваши "тьху" ніяк зовсім. Як би я сам там не бував
і в мене там родичі не жили, то інша справа. Донбас не любив все Українське, це я кажу
в цілому. Моя шага патріотам України з Донбасу - жити там і шанувати Україну це свого
роду подвиг.
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25.08.2022 21:28 Відповісти
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25.08.2022 21:30 Відповісти
ого как много людей на фото в президиуме. Прямо пол-Донецка собралось.
А давай я тебе брошу фотку про арестованных коллаборантов с Киевщины? это будет означать, что все киевляне "звали путина" или как?
"В Буче оккупанты убивали людей по спискам - им помогали коллаборанты. Местные коллаборанты указывали в списках имена и адреса людей, а затем передавали их российским захватчикам"
и фотки есть, модешь погуглить мне лень в говне ковыряться, а ты я вижу имеешь под рукой такие фотки - у сердца их хранишь что ли?
И вообще не факт что на фото - жители Донеччины. В Луганске весенние митинги были из ростовчан - ходили потом рубли меняли и названий улиц не знали.
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25.08.2022 22:33 Відповісти
как ладан на черта
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25.08.2022 12:57 Відповісти
Корёжит кацапских бесов.))
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25.08.2022 13:29 Відповісти
Хай лапті кацапські з сєпарами звикають до окупаціної влади України в майбутньому
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25.08.2022 14:04 Відповісти
козацький марш ще треба
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25.08.2022 15:01 Відповісти
Клас! А хтось з них і посміхається)
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25.08.2022 16:12 Відповісти
Клас !!! Просто День Українобачення в расєї !
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26.08.2022 08:08 Відповісти
 
 