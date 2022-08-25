В Москві, в окупованих Криму і Донецьку на День Незалежності з динаміків камер спостереження лунав Гімн України та Гімн січових стрільців. ВIДЕО

Вчора на День Незалежності в Москві, окупованих Криму та Донецьку з динаміків камер спостереження у різних установах лунали Гімн України та Гімн січових стрільців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи реакції на таку музику опубліковано в соцмережах.

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