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Українські морпіхи знищили бензовози, БМП та боєкомплекти рашистів, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Воїни 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського продовжують влучними ударами САУ нищити техніку окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗС України.

"Поки російське командування продовжує фантазувати на тему своїх успіхів на Південному напрямку, морпіхи 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вносять власні корективи у вороже "все по плану", - йдеться у повідомленні.

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У ВМС зазначають, що днями завдяки плідній співпраці аеророзвідки та артилерії бригади противник недорахувався декількох бензовозів, декількох БМП та боєкомплекта, які були знищені влучними пострілами САУ.

ВМС (1383) знищення (7221) техніка (1826) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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Красівоє....
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25.08.2022 11:27 Відповісти
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25.08.2022 11:33 Відповісти
Допоки бійці 36-ї бригади, що потрапили у полон при спробі пробитись з оточеного Маріуполя на чолі з полковником Баранюком, а також при захисті Азовсталі на чолі з майором Волинським, не будуть визволені і не стануть знову у стрій, будь-які свідчення про звитягу і подвиги їх побратимів, що уникли такої участі, сприйматимуться лише з біллю від незагоєної рани.
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25.08.2022 11:34 Відповісти
полонені українські захисники то воїни-титани
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25.08.2022 12:44 Відповісти
Якось заумно Ви закрутили, вибачте. Будь-яка в/ч складається з багатьох підрозділів.
А там ... яка військова доля ...
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25.08.2022 14:45 Відповісти
Морпіхи , Вам респект і щира подяка 😠👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.08.2022 11:41 Відповісти
Такі новини, добре читати з ранку, за чашкою міцної кави! =)
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25.08.2022 11:45 Відповісти
І ось така ху№ня -- немає москаля, одна сира земля!...
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25.08.2022 13:41 Відповісти
 
 