Українські морпіхи знищили бензовози, БМП та боєкомплекти рашистів, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Воїни 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського продовжують влучними ударами САУ нищити техніку окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗС України.

"Поки російське командування продовжує фантазувати на тему своїх успіхів на Південному напрямку, морпіхи 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вносять власні корективи у вороже "все по плану", - йдеться у повідомленні.

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У ВМС зазначають, що днями завдяки плідній співпраці аеророзвідки та артилерії бригади противник недорахувався декількох бензовозів, декількох БМП та боєкомплекта, які були знищені влучними пострілами САУ.