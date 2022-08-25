Українські морпіхи знищили бензовози, БМП та боєкомплекти рашистів, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО
Воїни 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського продовжують влучними ударами САУ нищити техніку окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗС України.
"Поки російське командування продовжує фантазувати на тему своїх успіхів на Південному напрямку, морпіхи 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вносять власні корективи у вороже "все по плану", - йдеться у повідомленні.
У ВМС зазначають, що днями завдяки плідній співпраці аеророзвідки та артилерії бригади противник недорахувався декількох бензовозів, декількох БМП та боєкомплекта, які були знищені влучними пострілами САУ.
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А там ... яка військова доля ...