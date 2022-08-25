Поблизу окупованого Мелітополя підірвали штаб рашистів, - Федоров. ВIДЕО

В Мелітопольському районі підірвано штаб окупантів, де готувалися до проведення псевдореферендуму.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до "голосування" та видавали російські паспорти.



Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі", - розповів він.

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