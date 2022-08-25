Брати Кличко незвично віддячили ініціатору збору коштів на "Байрактар" у Польщі: "Щиро дякуємо братам полякам!". ВIДЕО
Віталій та Володимир Кличко розписалися на марках, які були випущені у Польщі на їхню честь, та передали їх ініціатору збору коштів на "Байрактар" серед поляків, журналісту Славоміру Сєраковському (Sawomir Sierakowski) зі словами вдячності полякам, які допомагають Україні.
Про це було повідомлено під час телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже дякуємо братам полякам за Байрактар! За нашу і вашу свободу!", - написано на зворотному боці унікальної марки почерком Віталія Кличка.
Славомір Сєраковський зазначив, що Клички – герої для нього і для усіх поляків. І що польський народ вважає своїм обов’язком допомагати Україні.
"Я зворушений, бо це герої моєї молодості. Тому приємнішого і найкращого подарунка я не міг отримати. Скажу так: "Байрактар" - це була для нас справа, по-перше, щоб показати, що має бути зброя, щоб Україна виграла війну. По-друге, щоб показати, що ми не маємо забувати. Ви боретесь за нас, бо воюєте з Росією. І подобається нам це чи ні – у нас у Польщі є таке прислів'я: це наш обов'язок, щоб стати разом із українцями. І ті 220 тисяч поляків та 1000 білорусів показали, що відпустки, інфляція – це все не має значення", - сказав Сєраковський.
Він також зазначив, що брати Кличко раніше тренувалися у Польщі, чим поляки пишаються.
"Для них польські боксери та польські тренери – це були такі люди, які формували їх. Я цьому теж радий. І гадаю, що поляки завжди пишалися тим, що Віталій Кличко став мером Києва. І що сьогодні він грає таку важливу роль. Він також боєць, що дуже підходить до того, що сьогодні відбувається. А для нас він герой", - наголосив Славомір Сераковський.
Як повідомлялося, марка "Брати" - це перша потрійна марка Польщі. Кожна її частина є окремою офіційною маркою, але лише серія із трьох створює логічне ціле. Всі кошти з продажу марок було спрямовано на допомогу Україні. Окрім гуманітарної допомоги, яка надсилається до України, поляки назбирали разом понад 20 млн злотих (105 млн грн) на закупівлю бойового безпілотника "Байрактар" для України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та і зараз є прослойка ідіотів, яка ніжно до них ставиться.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/top-100-velikih-ukrajinciv-opituvannya-nv-novini-ukrajini-50264830.html Топ-100 великих українців - опитування НВ - новини України / НВ
Боневтика не було в лідерах, але у Ссича він ним став.
Але щось пішло не так, як вони хотіли.
То взяли і тупо намалювали, що схотіли.
Дивно, а чому не називають братами британців, американців на яких сьогодні тримається міць ЗСУ і Україна як держава. Просто вибіркове братство напрягає.
Чомусь завжди знаходяться такі яки або в кашу плюне,або малину обсере!
Що за народ?
Чоловіче, читай щось, до холєри!
брати британці
брати канадці
брати американці
брати данці і далі....
брати усі, хто на стороні добра
"У Київраді підтримали скасування зупинки транспорту під час тривог, тепер чекають на рішення мера Кличка
Як повідомляє депутатка Ксенія Семенова, на засіданні транспортної комісії виступив й автор петиції Олександр Гречко.
«Олександр запитав, хто приїхав на засідання на громадському транспорті. Виявилося, ніхто», - коментує Семенова.
Також депутатка вважає, що рішення про зупинку транспорту вбило столичний громадський транспорт.
Тепер петицію передали на розгляд голови КМДА Віталія Кличка."
Каждый гражданин Украины имеет право подать Иск против РабZeи в ЕСПЧ...о нанесении ущерба за взорванный дом.. квартиру дачу машину.. и т.д.
Причем Иски должны быть массовыми...от каждого бизнесмена от каждого пенсионера или лица опекающего детей сирот оставшихся без родителей...
Забросать Исками крыс мавзолейных по самые нимагу...
журналісти як правило в своїх сюжетах не роблять перекладу з польської,
бо вона й так нам зрозуміла. Далі,коли у Львові проходять фестивалі польского
кіно то переклад також не робиться.До речи,хочу відмітити іх дуже високий
рівень .А кацапську в Україні вже давно перекладають. З білоруською ми теж
якось справляємость. Особливих проблем не маємо!
Ти идиот или дебил?