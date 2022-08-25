УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4040 відвідувачів онлайн
Новини Відео Допомога Україні
16 778 51

Брати Кличко незвично віддячили ініціатору збору коштів на "Байрактар" у Польщі: "Щиро дякуємо братам полякам!". ВIДЕО

Віталій та Володимир Кличко розписалися на марках, які були випущені у Польщі на їхню честь, та передали їх ініціатору збору коштів на "Байрактар" серед поляків, журналісту Славоміру Сєраковському (Sawomir Sierakowski) зі словами вдячності полякам, які допомагають Україні.

Про це було повідомлено під час телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже дякуємо братам полякам за Байрактар! За нашу і вашу свободу!", - написано на зворотному боці унікальної марки почерком Віталія Кличка.

Славомір Сєраковський зазначив, що Клички – герої для нього і для усіх поляків. І що польський народ вважає своїм обов’язком допомагати Україні.

"Я зворушений, бо це герої моєї молодості. Тому приємнішого і найкращого подарунка я не міг отримати. Скажу так: "Байрактар" - це була для нас справа, по-перше, щоб показати, що має бути зброя, щоб Україна виграла війну. По-друге, щоб показати, що ми не маємо забувати. Ви боретесь за нас, бо воюєте з Росією. І подобається нам це чи ні – у нас у Польщі є таке прислів'я: це наш обов'язок, щоб стати разом із українцями. І ті 220 тисяч поляків та 1000 білорусів показали, що відпустки, інфляція – це все не має значення", - сказав Сєраковський.

Він також зазначив, що брати Кличко раніше тренувалися у Польщі, чим поляки пишаються.

"Для них польські боксери та польські тренери – це були такі люди, які формували їх. Я цьому теж радий. І гадаю, що поляки завжди пишалися тим, що Віталій Кличко став мером Києва. І що сьогодні він грає таку важливу роль. Він також боєць, що дуже підходить до того, що сьогодні відбувається. А для нас він герой", - наголосив Славомір Сераковський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко отримав звання почесного громадянина Варшави

Як повідомлялося, марка "Брати" - це перша потрійна марка Польщі. Кожна її частина є окремою офіційною маркою, але лише серія із трьох створює логічне ціле. Всі кошти з продажу марок було спрямовано на допомогу Україні. Окрім гуманітарної допомоги, яка надсилається до України, поляки назбирали разом понад 20 млн злотих (105 млн грн) на закупівлю бойового безпілотника "Байрактар" для України.

Автор: 

Кличко Віталій (3512) Кличко Володимир (115) Польща (8496)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
ти про що, як можна порівнювати ПОЛЯКА з уе..ном москалем
показати весь коментар
25.08.2022 17:24
+27
Да, поляки виявились більшими братами за хвальоних москалів.
показати весь коментар
25.08.2022 17:14
+16
ну бо поляки - брати-поляки, а англійці - брати-англійці тощо. Дякувати Богу, у нас виявилося багато братів. Якщо Клички підписували марку полякам, то зрозуміло що говорили про братів-поляків, а не француців наприклад.
показати весь коментар
25.08.2022 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, поляки виявились більшими братами за хвальоних москалів.
показати весь коментар
25.08.2022 17:14 Відповісти
ти про що, як можна порівнювати ПОЛЯКА з уе..ном москалем
показати весь коментар
25.08.2022 17:24 Відповісти
Це ж не я називала кацапів братами. А добряча частина українців.
Та і зараз є прослойка ідіотів, яка ніжно до них ставиться.
показати весь коментар
25.08.2022 17:39 Відповісти
стверджую, я з Донецька, кацапи не люди
показати весь коментар
25.08.2022 17:46 Відповісти
тамбовський вовк кацапу брат
показати весь коментар
25.08.2022 18:11 Відповісти
Волк - свободный хищник. И братом вонючим рабам-каннибалам быть не может.
показати весь коментар
25.08.2022 19:32 Відповісти
Кстати Кличко победил в опросе "Топ 100 Спортсмени незалежної України", который проводил сайт НВ.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/top-100-velikih-ukrajinciv-opituvannya-nv-novini-ukrajini-50264830.html Топ-100 великих українців - опитування НВ - новини України / НВ
показати весь коментар
25.08.2022 17:18 Відповісти
тогда зеленский на 2! а на третьем уж точно люся арестович!
показати весь коментар
25.08.2022 17:29 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 18:10 Відповісти
Якби там не було з помилками у Петра Олексійовмча, але він Великий.
показати весь коментар
25.08.2022 18:37 Відповісти
Не-не! Zеленського зовсім не ставте в цей ряд. Його треба в опитування всієї галактики, чи навіть всесвіту! Там він точно буде перший найвеличніший із підлих брехунів-зрадників, тупих невігласів.
показати весь коментар
25.08.2022 18:33 Відповісти
"Новоє время" єрмаківського жополиза віталія Ссича в розділі "Політичні та військові діячі" свого опитування намалювало результат, який схотіло, а не такий, як був насправді.

Боневтика не було в лідерах, але у Ссича він ним став.
показати весь коментар
25.08.2022 17:36 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 17:38 Відповісти
А хто ж таке опитування придумав?
показати весь коментар
25.08.2022 17:44 Відповісти
Або само "Новоє время", або зробили на замовлення ОПи.
Але щось пішло не так, як вони хотіли.
То взяли і тупо намалювали, що схотіли.
показати весь коментар
25.08.2022 17:48 Відповісти
Опрос был введен с приходом Зели во власть. Но пошло не так, как рассчитывали шулера.
показати весь коментар
25.08.2022 18:07 Відповісти
Да, видел. Власть шулеров.
показати весь коментар
25.08.2022 18:06 Відповісти
І влада продажних журнохвойд в медіа.
показати весь коментар
25.08.2022 18:08 Відповісти
"братам полякам"

Дивно, а чому не називають братами британців, американців на яких сьогодні тримається міць ЗСУ і Україна як держава. Просто вибіркове братство напрягає.
показати весь коментар
25.08.2022 17:19 Відповісти
ну бо поляки - брати-поляки, а англійці - брати-англійці тощо. Дякувати Богу, у нас виявилося багато братів. Якщо Клички підписували марку полякам, то зрозуміло що говорили про братів-поляків, а не француців наприклад.
показати весь коментар
25.08.2022 17:23 Відповісти
Брати англійці ніколи не вживалося. Я саме про це.
показати весь коментар
25.08.2022 19:40 Відповісти
Споконвік каталізатором конфліктів між поляками та українцями була третя сторона, котра зіштовхували їх лобами, заробляючи на війнах великі гроші. Але зараз про це говорити неполіткоректно. Хоча, деякі польські історики про це писали. За що і поплатились.
показати весь коментар
25.08.2022 17:37 Відповісти
А полонізація і окатоличення українських земель - це також друга сторона робила?
показати весь коментар
25.08.2022 19:38 Відповісти
Та що ви кажете? Ви й до цєї пори залишилися католіком? Бідолашний!
Чомусь завжди знаходяться такі яки або в кашу плюне,або малину обсере!
Що за народ?
показати весь коментар
25.08.2022 20:03 Відповісти
Так. То була помста за Хмеля.
Чоловіче, читай щось, до холєри!
показати весь коментар
25.08.2022 20:11 Відповісти
я називаю:
брати британці
брати канадці
брати американці
брати данці і далі....
брати усі, хто на стороні добра
показати весь коментар
25.08.2022 18:09 Відповісти
Ми просто знаємо, хто нам брати.
показати весь коментар
25.08.2022 18:10 Відповісти
Як казав дакійський Цар Тацибал: - "Не треба двічі стукати у двері, які не відкрились з першого разу, але до тих дверей, що самі відчинилась ледь ви їх торкнулись - повертайтесь з дякою й дарунками"...
показати весь коментар
25.08.2022 17:20 Відповісти
За бугром Кличків знають всі - від поліцейських до бомжів. Вони вже як памятник. Уважають.
показати весь коментар
25.08.2022 17:37 Відповісти
Поляки - брати, кацапи - кати . Щоб ви сгинули прокляті .
показати весь коментар
25.08.2022 17:42 Відповісти
Честь як братам-Кличкам, так і братам- полякам! Але якщо в кличків є можливість, то нехай би вони наклеїли такі ж марки на конверт, власноруч написали б на тому конверті адресу шановного пана та свою зворотню адресу (з підписами-автографами) та й відправили того конверта з будь якого відділення Пошти Польської. Такий лист можна було б продати на філателістичному аукціоні за чималі гроші, а гроші, за доброю традицією, направити на благодійність (лікування та реабілітація постраждалих від "рускаґа аружия", дітям, які залишились сирітами...).
показати весь коментар
25.08.2022 17:46 Відповісти
Хай краще надрукують марки з недобудованим метро на Виноградар і шістьма мільярдами гривень, що вони на нього виділили, і які, мільярди, "розчинилися в повітрі". Чи, може, гадають, "що війна все спише" і "всі все забудуть"? Люди все пам`ятають. А там же не тільки метро, там багацько епізодів - на цілий "альбом" марок вистачить.
показати весь коментар
25.08.2022 22:32 Відповісти
Два брата сила💪💪для кремлевских Шариковых Могила☠️☠️🤣Слава ЗСУ и генералам Марченко и Залужному💙💛
показати весь коментар
25.08.2022 17:46 Відповісти
Віталію Володимировичу, піар - це добре! Але займіться містом і скасуйте вже ваше недолуге рішення!

"У Київраді підтримали скасування зупинки транспорту під час тривог, тепер чекають на рішення мера Кличка
Як повідомляє депутатка Ксенія Семенова, на засіданні транспортної комісії виступив й автор петиції Олександр Гречко.
«Олександр запитав, хто приїхав на засідання на громадському транспорті. Виявилося, ніхто», - коментує Семенова.
Також депутатка вважає, що рішення про зупинку транспорту вбило столичний громадський транспорт.
Тепер петицію передали на розгляд голови КМДА Віталія Кличка."
показати весь коментар
25.08.2022 17:57 Відповісти
Фишка на сегодня красивая...
Каждый гражданин Украины имеет право подать Иск против РабZeи в ЕСПЧ...о нанесении ущерба за взорванный дом.. квартиру дачу машину.. и т.д.
Причем Иски должны быть массовыми...от каждого бизнесмена от каждого пенсионера или лица опекающего детей сирот оставшихся без родителей...
Забросать Исками крыс мавзолейных по самые нимагу...
показати весь коментар
25.08.2022 17:57 Відповісти
Когда говорить брат польский на польском языке , для украинцев делают перевод , когда говорит враг на кацапском , перевод на украинский не делают . Чудеса твои Боже на украинский земли !
показати весь коментар
25.08.2022 17:58 Відповісти
Ми розуміємо польскою. Або чеською. Або англійскою. Ми не розуміємо "руськой". Всё просто.
показати весь коментар
25.08.2022 18:15 Відповісти
А ось тут ви пані Kseniya не маєте рації. Давно помітив що в Україні наші
журналісти як правило в своїх сюжетах не роблять перекладу з польської,
бо вона й так нам зрозуміла. Далі,коли у Львові проходять фестивалі польского
кіно то переклад також не робиться.До речи,хочу відмітити іх дуже високий
рівень .А кацапську в Україні вже давно перекладають. З білоруською ми теж
якось справляємость. Особливих проблем не маємо!
показати весь коментар
25.08.2022 20:22 Відповісти
Мне на польском или чешском все понятно..без переводчика..рюсскаму быдлу тяжело понять даже белорусский не говоря об украинском..быдло Шариковское маме тупые в усьому Світі...🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.08.2022 18:08 Відповісти
В Латвии тоже запустили https://www.ziedot.lv/en/fundraising-towards-the-bayraktar-of-latvia-4320 сбор пожертвований на Байрактар для Украины. У нас всего чуть больше 2 миллионов жителей, но за 9 дней из 5 000 000.00 € собрали уже 669 522 .00 €
показати весь коментар
25.08.2022 18:10 Відповісти
латиші теж гарно Україні допомагають

показати весь коментар
25.08.2022 18:16 Відповісти
Кстати, в списке жертвователей на латвийский Байрактар кроме многочисленных поздравлений с Днём Независимости, Лачплесиса (герой латвийского эпоса), Барака Обамы (естественно) и Татьяны Жданок (фюрерша "руSSкого мира" в Риге), замечен Дмитрий Медведев и "Пока, пока русский корабль"!
показати весь коментар
25.08.2022 18:16 Відповісти
латвійці теж гарно Україні допомагають
показати весь коментар
25.08.2022 18:14 Відповісти
Кстати братья Кличко знают и немецкий и англицеий...😛😛
показати весь коментар
25.08.2022 18:16 Відповісти
Парламент Норвегии разрешил передать Украине круті дрони...від яких у Щурів путлєра дупа сгорить...
показати весь коментар
25.08.2022 18:22 Відповісти
Якщо, "Кличко" у множині, то це сестри. Редакторам ЦЕНЗОРА варто підучити державну мову. Бо це якась ганьба.
показати весь коментар
25.08.2022 18:25 Відповісти
Якась ганьба - це клоун каломойші у кріслі прєзєдєнта
показати весь коментар
25.08.2022 19:41 Відповісти
У мене два сини.. обидва на фронті в обох братів однакове призвище Скачко але вони не сестри
Ти идиот или дебил?
показати весь коментар
25.08.2022 18:31 Відповісти
В украінській мові чоловічі прізвища відмінюються. Ви - украінець, чи хто?
показати весь коментар
25.08.2022 22:36 Відповісти
Ну чому всі загадками пишуть? Пишіть прямо: правильно "брати Клички".
показати весь коментар
26.08.2022 00:08 Відповісти
 
 