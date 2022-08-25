6 місяців війни: як Росія та Україна готують свій наступ? | Бутусов. ВIДЕО

Сьогодні, 25 серпня, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на фронті та поділиться думками щодо підготовки наступу Збройними Силами України та РФ.

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