6 місяців війни: як Росія та Україна готують свій наступ? | Бутусов. ВIДЕО
Сьогодні, 25 серпня, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на фронті та поділиться думками щодо підготовки наступу Збройними Силами України та РФ.
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Вступ до політичного блоку - поки що відкладається, і відбудеться після реформ в Україні, в першу чергу політичних та економічних. Обов'язковою частиною політичних реформ буде прийняття таких функціоналів у внутрішній політиці України, які б гарантували би нашій державі недопущення не те що повернення до постсовкової політики на зразок ********* лукашенківського режиму, а й до популістичного на кшалт оррбано-фідесівського або ж ******** єрмаківської зеленої розчепірки.
"https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 Пентагон присвоит операции в Укаине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, https://www.wsj.com/articles/u-s-to-send-nearly-3-billion-security-aid-package-to-ukraine-11661342606 сообщает деловое издание Wall Street Journal . После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.
Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год".
і тупо тормозять постачання??
США звітують , що надали вже на надцять ярдів допомоги , а вона все ніяк не доїде до хлопців😠
Питання не на воєну тему, а на футбольну.
Павелко в болротьбі проти Суркіса і Бені в "проблемі" єдиного телепулу" телетрансляцій піде на попятну, чи буде далі впиратися, аж до дискваліфікації відказників?