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Росія хоче, щоб Запорізька АЕС працювала на Крим та Краснодар, - експерт Кошарна. ВIДЕО

Російські війська планують перепідключити Запорізьку АЕС до окупованого Криму.

Експертка із питань ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла Цензор.НЕТ про загрози для ЗАЕС та навіщо насправді росіянам здалася українська атомна станція.

Читайте: Частина лікарень на окупованій території через обстріл ЗАЕС військами РФ залишилася без електропостачання, - Ляшко

Автор: 

АЕС (1147) Запорізька область (3601) Запорізька АЕС (1405)


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Топ коментарі
+29
только в 21 веке возможно чтобы прийти и скиздить электростанцию
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25.08.2022 19:03
+27
Буде,обов'язково буде!На український Крим і Краснодар!
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25.08.2022 19:03
+27
Ваня з Верхніх ****** мріє вкрасти унітаз та стиралку.
Вова з Кремля хоче вкрасти найбільшу в Європі АЕС.
Масштаби, звичайно, різні, але суть одна - "Гоп-стоп"
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25.08.2022 19:07
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Буде,обов'язково буде!На український Крим і Краснодар!
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25.08.2022 19:03 Відповісти
Краснодар нині - вата 100%
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25.08.2022 19:07 Відповісти
Вату - в Магадан.
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25.08.2022 19:23 Відповісти
Спочатку вату спалить, а потім на магадан через НП бандеролькою!
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25.08.2022 19:32 Відповісти
В Магадан, в Магадан, Магадан...
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25.08.2022 19:47 Відповісти
Скільки в усср було вати?
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25.08.2022 19:40 Відповісти
Отож, що якраз в УРСР - аніскілечки. Мало того, 2-ге або 3-те прізвище по совку - українське. Як якийсь талановитий діяч - так або «-ко», або «-ець», або «-юк», або «-ий».
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26.08.2022 00:23 Відповісти
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25.08.2022 19:03 Відповісти
Нікагда такого нє било і вот, опять (на картинко). Занятний був мусчіна.
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25.08.2022 19:27 Відповісти
только в 21 веке возможно чтобы прийти и скиздить электростанцию
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25.08.2022 19:03 Відповісти
Не скиздить, а здать.
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25.08.2022 19:39 Відповісти
Атомну станцію
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25.08.2022 23:56 Відповісти
Всё правильно - ЗАЭС будет работать на Крим, когда его освободят от оккупации.
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25.08.2022 19:04 Відповісти
а тетя Хая хочет негра

по моему, у тети Хаи вероятность осуществления ее мечты несравненно выше.
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25.08.2022 19:04 Відповісти
Хер вам а не ЗАЕС ! На кожну хитру дупу завжди знайдеться … контрміра
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25.08.2022 19:06 Відповісти
знайдеться ... затичка!
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25.08.2022 19:14 Відповісти
Ну де там контрнаступ про який казала Люся кожен день? Коли вже звілнять найбільшу АЕС в Європі?
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25.08.2022 19:07 Відповісти
Ваня з Верхніх ****** мріє вкрасти унітаз та стиралку.
Вова з Кремля хоче вкрасти найбільшу в Європі АЕС.
Масштаби, звичайно, різні, але суть одна - "Гоп-стоп"
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25.08.2022 19:07 Відповісти
Та невже?
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25.08.2022 19:07 Відповісти
Ну нічого собі! Оце здивували настрадамуси, не може бути такого! А якщо серйозно якщо будуть тягнути кабелі чи ставити вишки треба все накривати.
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25.08.2022 19:10 Відповісти
та нормально так... зашли войсками в соседнюю страну, поубивали кого захотели, помарадерили и потом решили пустить халявную воду, взорвав заглушку и увидев что это сошло с рук, решили примутить АЭС и пусть она поставляет халявную энергию кому-то...
скажите ...еще такое было в новейшей истории Европы...ну или еще где ???
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25.08.2022 19:11 Відповісти
Років 200 тому ще було нормально
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25.08.2022 20:24 Відповісти
Да и 80 тому было нормально. До какого то момента. Потом резко приватизаторам поплохело.
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25.08.2022 20:47 Відповісти
Михaил Бaх

@Mikhail_Bakh

·

https://twitter.com/Mikhail_Bakh/status/1561820190194671620 22 авг.

Ненавидишь США?
Сожги 100 долларов и отправь пепел бандеролью по адресу: США, Белый дом, Байдену.
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25.08.2022 19:13 Відповісти
Розбий ап стену айфон й надішли рештки Ілону Маску
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25.08.2022 23:57 Відповісти
І всьо?
Більше нічого?
Ні буржуйки повнопривідної, ні скатерки-самоналивайки, ні яблук молодильних?
Якись х*йовий з них "ємєля"...
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25.08.2022 19:15 Відповісти
Вода и электроэнергия в Крым - цели операции, которые видимо были известны Зеленскому, иначе непонятно, почему Энергодар никто не защищал от слова совсем. Дурику не сказали, что возьмут Киев, а его шлепнут или будут по России возить в клетке, как обезьянку. Когда он это понял, тогда и осерчал на братушек.
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25.08.2022 19:17 Відповісти
Это тебе в фсб рассказали ? Да, дурик оплаченный?
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25.08.2022 19:54 Відповісти
СПРАВА У ТОМУ, ЩО БУВ, ОЧОВИДНО, ОМАНСЬКИЙ ДОГОВІРНЯК. ЗЕ ГОТОВИЙ БУВ ПОДАТИ ВОДУ У КРИМ І Е.Е. АЛЕ ГРОМАДСЬКІСТЬ БУЛА РІШУЧЕ ПРОТИ. ТОДІ РОЗРОБИЛИ ТАКИЙ ВАРІАНТ. ВИКОНУЄМО ПОБАЖАННЯ ЗЕ ДІЯМИ РАШКИ :ми їх пускаємо без спротиву. вони захоплюють південь і ЗАЕС. Тоді кажемо: Захопили, що ми можемо зробити? План виконано. Десь так.
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25.08.2022 19:59 Відповісти
Очень похоже
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25.08.2022 20:30 Відповісти
А підривати вже передумали?
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25.08.2022 19:18 Відповісти
Самі сцуться.
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25.08.2022 19:29 Відповісти
Когда это бандюганы самопожертвованием страдали. Им ещё награбленное надо прокутить с проститутками.
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25.08.2022 21:48 Відповісти
Росія хоче, щоб Запорізька АЕС .... росія хоче всю Україну окупувати росія хоче референдум мало що вона хоче
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25.08.2022 19:20 Відповісти
Всі питання вирішуються фізичним знищенням кацапні. Іншого шляху для деокупації ЗАЕС не існує. Все що навколо станції має горіти, палати і вибухати. Раджу всім цивільним за будь яку ціну звідтіля тікати. Там точно буде пекло. Радіаційне, артилерійське, ракетно-бомбове. Але буде точно. Кацапи ще ніколи нічого вкраденого добровільно не віддали. ЗАЕС теж не віддадуть доки кровью не захлинуться.
Паралельно потрібно знищувати фізично організаторів "крадійництва". Зокрема керівництво "Росатому" і персонально учня щедровіцкого (основоположника "руzкого міра") кірієнка.
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25.08.2022 19:24 Відповісти
А "хотєлка" в них не лусьне? "Хотєльщики" хрєнові. Скоро за своїм крейсером всі підете!
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25.08.2022 19:24 Відповісти
Просто з язика знято 🤣
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25.08.2022 23:59 Відповісти
А ху-ху,раша-підораша,не хо-хо???!!!
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25.08.2022 19:27 Відповісти
Да не может быть! Как так! А мы то думали...
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25.08.2022 19:28 Відповісти
Це зовсім тупі орки як вони думають щоб станція працювала на Крим і Краснодар ? Так ЗСУ дуже швидко преб'ють ці лінії поствчання
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25.08.2022 19:29 Відповісти
Вона буде працювати на Крим.Коли він стане знов-Україньскии Кримом!
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25.08.2022 19:30 Відповісти
Грандіозна новина, добре, що є такі експерти!
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25.08.2022 19:31 Відповісти
Порадають єл вишки. Не спішіть.
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25.08.2022 19:31 Відповісти
За те деньги, которые русские потеряли из-за санкций и войны....Можно было 10 АЭС построить для Крыма и Краснодара....😂🤣😂🤣

Крч...епнутые кацапы😁😁😁 Не зря говорят, что русский паспорт в Европе - это уже не просто паспорт...а справка о ментальном расстройстве человека😁😁😁
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25.08.2022 19:33 Відповісти
Пусть смотрят чтоб их током не ударило.
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25.08.2022 19:35 Відповісти
Мене тільки цікавить одне і головне:а ДЕ цьому усьому протидія і яка вона??
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25.08.2022 19:35 Відповісти
Треба закінчувати зРФійським південним бандитським угрупуванням.
Треба не давати їм ні їсти ні спати, як це було під Києвом. Коло повинно змикатись.
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25.08.2022 19:36 Відповісти
Зеля думає інакше.
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25.08.2022 20:41 Відповісти
Хто-небудь читав або чув, щоб Зеленський чи уряд безпосередньо звернулися до НАТО щодо військової допомоги в цій ситуації? Якщо такого звернення не було - значить уряд України підіграє путіну.
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25.08.2022 19:42 Відповісти
А я хочу, щоб кожна должностна морда працювала на мене, мою сім'ю, моїх родичів, моїх сусідів, хоча б тому, що ми їх оплачуємо, і що, це реально?
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25.08.2022 19:44 Відповісти
А я хочу, щоб орда, яка має назву московія, яка сама себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу історію - здохла! І тоді ми будемо забезпечувати наш Крим і наших козаків в Краснодарському краї електроенергією і всим, чим решту своїх територій.
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25.08.2022 19:49 Відповісти
а весь мир, (включая всякие ООН, МАГАТЕ, НАТО) на это только беспомощно смотрит...
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25.08.2022 20:01 Відповісти
Я б сказав просто байдуже дивляться.
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25.08.2022 20:41 Відповісти
Падаль зеленожопая, здала репоедам юг..
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25.08.2022 20:10 Відповісти
Зараз Зеля продовжить перемовини з путлером по портам півдня країни.
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25.08.2022 20:38 Відповісти
нет никакой разницы для Украины или ЗАЭС будет не под контролем и не будет давать 25% всей энергии или ЗАЭС будет уничтожена в ходе боевых действий и вся земля вокруг станет радиоактивной зоной отчуждения.

Ибо без энергии ЗАЭС Украины не будет.
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25.08.2022 20:51 Відповісти
Похмелиться забыл?
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25.08.2022 21:19 Відповісти
Перепив скломою?
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25.08.2022 22:20 Відповісти
На будь-які дії будь-хто має повне право відповісти тим же.👈
ЗСУ необхідно почати обстрілювати Курську АЄС - щоб швидше наші партнери та інші суб'єкти заворушилися💪
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25.08.2022 20:57 Відповісти
А може ще на Зімбабве, Нікарагуа, Гондурас???
За щоку сцуки НАЗАВЖДИ!!!
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25.08.2022 21:12 Відповісти
З якого дива ?? . Я в шоці ..
Ні , ну дійсно - ну якого хріна українська АЕС повинна працювати на якийсь грьобаний Краснодар . ?? Ви шо кацапня , уху їли ?
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25.08.2022 21:13 Відповісти
бо загарбники її загарбали - дикі закони війни
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25.08.2022 21:30 Відповісти
******? Тільки коли будуть підконтрольні Україні
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25.08.2022 21:22 Відповісти
як на загарбників -цілком логічно і закономірно.
питання, а що ми можемо зробити, щоб ЗАЕС працювала на Україну? на український Крим?
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25.08.2022 21:29 Відповісти
Видишь Америка, того гляди Аляску заберут, давно заряться, кончать с ними надо.
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25.08.2022 21:50 Відповісти
АЭС, вода, это все детали. Обычный дерибан. Просто обычному ваньке бу стиралку, а условному Роттенбергу АЭС. Им Украина нужна. Вся! За те бабки что лапти только за эти пол года потеряли от санкций и вложили в эту войну, они могли бы построить там штуки три АЭС и возить в этот сраный Крым танкерами Перье и заливать его прямо в водопровод.
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25.08.2022 21:51 Відповісти
You wish!
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25.08.2022 22:58 Відповісти
краще розпіздячити...
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25.08.2022 23:12 Відповісти
Уже сейчас необходимо выносить все подстанции, что могут реализовать этот план.
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25.08.2022 23:20 Відповісти
 
 