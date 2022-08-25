Росія хоче, щоб Запорізька АЕС працювала на Крим та Краснодар, - експерт Кошарна. ВIДЕО

Російські війська планують перепідключити Запорізьку АЕС до окупованого Криму.

Експертка із питань ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла Цензор.НЕТ про загрози для ЗАЕС та навіщо насправді росіянам здалася українська атомна станція.

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