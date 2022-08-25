Росія хоче, щоб Запорізька АЕС працювала на Крим та Краснодар, - експерт Кошарна. ВIДЕО
Російські війська планують перепідключити Запорізьку АЕС до окупованого Криму.
Експертка із питань ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла Цензор.НЕТ про загрози для ЗАЕС та навіщо насправді росіянам здалася українська атомна станція.
Топ коментарі
+29 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар25.08.2022 19:03
+27 Василий Воробец
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+27 arye z.
показати весь коментар25.08.2022 19:07
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по моему, у тети Хаи вероятность осуществления ее мечты несравненно выше.
Вова з Кремля хоче вкрасти найбільшу в Європі АЕС.
Масштаби, звичайно, різні, але суть одна - "Гоп-стоп"
скажите ...еще такое было в новейшей истории Европы...ну или еще где ???
@Mikhail_Bakh
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https://twitter.com/Mikhail_Bakh/status/1561820190194671620 22 авг.
Ненавидишь США?
Сожги 100 долларов и отправь пепел бандеролью по адресу: США, Белый дом, Байдену.
Більше нічого?
Ні буржуйки повнопривідної, ні скатерки-самоналивайки, ні яблук молодильних?
Якись х*йовий з них "ємєля"...
Паралельно потрібно знищувати фізично організаторів "крадійництва". Зокрема керівництво "Росатому" і персонально учня щедровіцкого (основоположника "руzкого міра") кірієнка.
Крч...епнутые кацапы😁😁😁 Не зря говорят, что русский паспорт в Европе - это уже не просто паспорт...а справка о ментальном расстройстве человека😁😁😁
Треба не давати їм ні їсти ні спати, як це було під Києвом. Коло повинно змикатись.
Ибо без энергии ЗАЭС Украины не будет.
ЗСУ необхідно почати обстрілювати Курську АЄС - щоб швидше наші партнери та інші суб'єкти заворушилися💪
За щоку сцуки НАЗАВЖДИ!!!
Ні , ну дійсно - ну якого хріна українська АЕС повинна працювати на якийсь грьобаний Краснодар . ?? Ви шо кацапня , уху їли ?
питання, а що ми можемо зробити, щоб ЗАЕС працювала на Україну? на український Крим?