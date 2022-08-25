Огромный привет Эрику с 8-го отряда, - російські зекі воюють на Донбасі. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри, як російські найманці з числа засуджених, воюють в Україні .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mancer
"Зеки з ВК-7 та ВК-9, користуючись нагодою, передають привіт з України2, - зазначив він.
Зэки из ИК-7 и ИК-9, пользуясь случаем, передают привет из Украины https://t.co/QQLOIXQrN7 #роа #мобилизация #Вагнер pic.twitter.com/WMG4OZrMf3— Necro Mancer (@666_mancer) August 25, 2022
Топ коментарі
+56 Перехватчик
показати весь коментар25.08.2022 19:49
+31 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар25.08.2022 19:49
+26 Da non
показати весь коментар25.08.2022 20:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(Пардон за чорний гумор).
Тихо грає радіола...
Мац за сраку - мокра срака!
Таки виїбав, собака!
невже почнеться сучена війна на зонах кацапстану?
яка різниця якого кацапа утилізовувати?
Є друзі які на передку без ротації по 2-3 місяці?
А то враження що живите тільки Арестовичем и чекаєте як Ермак звільніть Крим...(wεɐʞdɐɔ)
А такого варіанту щоб вбивати кацапню і самим не гинути - не буває , на жаль .
Для справки - в ріжок ( обойму ) найкращого - перевчивалєля стада , влазить 30 патронів .?
Чи заслуга перед нацією це - обов'язкова умова для того - щоб спитати когось на Цензорі про рочки . ?
І так уже не перша сотня таких війн...
Якби були національною державою - самі знесли те озеро з болот.
Але "маємо те що маємо" а саме Вагнергейт, Єрмака, Маріуполь, продаж земли без референдума и ще 1000 болючих ран на тілі соціуму...
Вам зустрічне питання: чому РФ у всіх війнах знищує багатоповерхівки?
PS: Орки благають, щоб свинопсів не називали "Орками"!
Нехай покаже їм фотку - ту що вгорі , де від якогось кацапа лишилась одна голова .
На деньги, которые Путин тратит на войну, можно было бы поднять уровень жизни россиян до европейского, но деньги ушли на то, чтобы понизить уровень жизни украинцев до российского.
Ну шо шнирі......
Well come to UKRAINE....жмури