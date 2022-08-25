Огромный привет Эрику с 8-го отряда, - російські зекі воюють на Донбасі. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як російські найманці з числа засуджених, воюють в Україні .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mancer

"Зеки з ВК-7 та ВК-9, користуючись нагодою, передають привіт з України2, - зазначив він.

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