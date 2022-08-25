Чоловік з повісткою до військкомату в кишені намагався виїхати в Молдову в товарному вагоні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

36-річного військовозабов’язаного громадянина виявив прикордонний наряд Могилів-Подільського загону під час перевірки потяга. Нелегал, сховавшись у порожньому товарному вагоні вантажного потяга, хотів виїхати з України до Молдови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути мобілізації та незаконно потрапити за кордон. У подорож горе-мандрівник прихопив з собою також і повістку до військкомату. У документі, який виявили правоохоронці, зазначалось, що чоловік мав прибути до військкомату 28 серпня.

Наразі, за спробу незаконного перетину державного кордону та ухилення від призову за мобілізацією, йому доведеться відповідати у суді.

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