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Чоловік з повісткою до військкомату в кишені намагався виїхати в Молдову в товарному вагоні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

36-річного військовозабов’язаного громадянина виявив прикордонний наряд Могилів-Подільського загону під час перевірки потяга. Нелегал, сховавшись у порожньому товарному вагоні вантажного потяга, хотів виїхати з України до Молдови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути мобілізації та незаконно потрапити за кордон. У подорож горе-мандрівник прихопив з собою також і повістку до військкомату. У документі, який виявили правоохоронці, зазначалось, що чоловік мав прибути до військкомату 28 серпня.

Чоловік з повісткою до військкомату в кишені намагався виїхати в Молдову в товарному вагоні, - Держприкордонслужба 01

Наразі, за спробу незаконного перетину державного кордону та ухилення від призову за мобілізацією, йому доведеться відповідати у суді.

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Автор: 

Вінницька область (1014) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+21
Такий же бігун від призову як і ЗЕ.
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25.08.2022 19:52
+11
Ну і їхав би вже собі. Яка від нього користь, головне щоб не вбився. Чи не новина.
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25.08.2022 19:52
+9
Не хоче людина воюввати.Будете під стволами людину на ворожі кулемети гнати?Тоді чим ви кращі за сталіна,комуняк та лугандонців?Де ваша хвальона декомунізація?
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25.08.2022 20:33
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логіка у тебе така
я хворий, чи здоровий а на комісію не піду бо не хочу
зроблю комусь гірше
ти не хочеш жити по закону
багато нас цього не хочуть але
в кабаку, на пляжі, в авто, на байке, рибі ми всі, ****, здорові
а воювати, ху в жо
от і появляються відписки, відмазки, і тд
мені 56
я сам пішов, взяв лист і пройшов влк
забракували на 2 місяця
а молоді, здорові, куйню пишуть а комісію не проходять від воєнкомата тікають
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25.08.2022 22:40 Відповісти
логіка така що тебе взагалі не має колупати що роблю я, так само як мене не колупає що робиш ти чи будь-хто інший
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25.08.2022 22:49 Відповісти
без жодного жарту - я дивлюся на те що відбувається у країні з весни 2020р. і я розумію, що людину із більшовизма витягнути можна, а от більшовизм із людини - ні, вже мабуть неможливо більшовизм викоринити з натури абсолютної більшості. І неодмінно більшовизм натури рано чи пізно прокинеться і переможе - в тій чи іншій формі.
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25.08.2022 23:06 Відповісти
реально тебе не зрозуміти , то тебе військкомат не хоче на службу брати , то тебе комісія за станом здоров"я не пропустила .
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26.08.2022 02:05 Відповісти
Ну правильно забракували. Ти ж не з баблом прийшов, а сам. А нашо ти їм такий без бабла? Що конкретно вони за це отримають? Вони як раз і шукають того, хто переховується, бо такій людині, як правило, є що втрачати - значить принесе стільки, скільки скажуть. Нічого особистого - просто бізнес
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31.08.2022 19:18 Відповісти
отправить на 2 года рыть окопы....
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25.08.2022 23:06 Відповісти
Сам много накопал, вояка?
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27.08.2022 21:10 Відповісти
Страшные дела,там " паломники" мчат, наличие паспортов и гражданства Украины хоть проверили,а то может опять " дары волхвов " тянут?
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25.08.2022 23:33 Відповісти
Навіщо таке набирати в ЗСУ? Від них тільки шкода і ганьба.
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26.08.2022 08:27 Відповісти
тре було в Квартал записатись - їхав би собі за кордон в купе, з комфортом
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26.08.2022 11:35 Відповісти
Ніяк до мене не доходить: в чому доцільність заборони на виїзд за кордон??? Ну будете ви силоміць утримувати тут людей - і що? Вони більше любитимуть Україну? Ні. У них додасться мотивації, коли їх нарешті покличуть до армії? Ні. Вони гарно воюватимуть? Знов ні.

Це глибоко помилковий шлях. Ті, хто вдається до таких заходів, ризикують отримати величезні проблеми. І не треба розповідати про те, що зарплатня в ЗСУ дуже висока. Нікому з ухилянтів гроші такою ціною не потрібні.
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27.08.2022 10:22 Відповісти
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28.08.2022 17:54 Відповісти
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