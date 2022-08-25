Чоловік з повісткою до військкомату в кишені намагався виїхати в Молдову в товарному вагоні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
36-річного військовозабов’язаного громадянина виявив прикордонний наряд Могилів-Подільського загону під час перевірки потяга. Нелегал, сховавшись у порожньому товарному вагоні вантажного потяга, хотів виїхати з України до Молдови.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути мобілізації та незаконно потрапити за кордон. У подорож горе-мандрівник прихопив з собою також і повістку до військкомату. У документі, який виявили правоохоронці, зазначалось, що чоловік мав прибути до військкомату 28 серпня.
Наразі, за спробу незаконного перетину державного кордону та ухилення від призову за мобілізацією, йому доведеться відповідати у суді.
Топ коментарі
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показати весь коментар25.08.2022 19:52
+11 Dyukov
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+9 Алексей #532401
показати весь коментар25.08.2022 20:33
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я хворий, чи здоровий а на комісію не піду бо не хочу
зроблю комусь гірше
ти не хочеш жити по закону
багато нас цього не хочуть але
в кабаку, на пляжі, в авто, на байке, рибі ми всі, ****, здорові
а воювати, ху в жо
от і появляються відписки, відмазки, і тд
мені 56
я сам пішов, взяв лист і пройшов влк
забракували на 2 місяця
а молоді, здорові, куйню пишуть а комісію не проходять від воєнкомата тікають
Це глибоко помилковий шлях. Ті, хто вдається до таких заходів, ризикують отримати величезні проблеми. І не треба розповідати про те, що зарплатня в ЗСУ дуже висока. Нікому з ухилянтів гроші такою ціною не потрібні.