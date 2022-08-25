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РФ оголосила про збільшення армії. Гібридна мобілізація триває. День 183 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. НАЖИВО

183-й день Народної війни України. Сьогодні в "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проаналізують останні новини і зорієнтують вас у хвилях інформації.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+8
Поля засейте! Накормите стариков!
Детей от рака, суки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно крестов!
И свет в посёлках, в городах включите.

Гордиться надо миром, не войной,
Культурой, а не армией баранов,
Счастливой, а не нищею страной,
Где врут безбожно сволочи с экрана
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25.08.2022 21:42
+7
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25.08.2022 21:10
+5
і японцям Сахалін, а фінам Карелію
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25.08.2022 21:15
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навіть якщо у них в країні прибацаних на голову всього 0,5% - то це близько 0,7 млн. людей. Тобто без будь-якої мобілізації вони зможуть підтримувати війну такої ж інтенсивності по втратам ще десь 3 роки.
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25.08.2022 21:09 Відповісти
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25.08.2022 21:10 Відповісти
і японцям Сахалін, а фінам Карелію
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25.08.2022 21:15 Відповісти
Кароч, гибридов начнут мобилизовывать. Деток от общения добрых молодцев и джигитов с козами и ишаками.
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25.08.2022 21:16 Відповісти
От накуя, кацапи ? У нас уже цих удобрєній як гавна. А ви все прєдлагаєте. Заспамлять вас і не дивуйтесь потім.
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25.08.2022 21:17 Відповісти
Україні обіцяють посадити українських пілотів на фалькончики , а ці за холодильниками новия атряди фармруют - українці готові їх тими ж холодильниками додомку й відправити
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25.08.2022 21:28 Відповісти
Оно и при совке некомплект был, попробуй найди мясо такую огромную помойку защищать, вот и " мобилизуют" из захваченных территорий, так что всех для кого путен введи под ружье.
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25.08.2022 21:31 Відповісти
Поля засейте! Накормите стариков!
Детей от рака, суки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно крестов!
И свет в посёлках, в городах включите.

Гордиться надо миром, не войной,
Культурой, а не армией баранов,
Счастливой, а не нищею страной,
Где врут безбожно сволочи с экрана
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25.08.2022 21:42 Відповісти
А "баби успєют нарожать"?..., - кабаєва навряд чи.
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26.08.2022 00:18 Відповісти
Гарматне м'ясо. "Не умением, а числом".
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26.08.2022 01:55 Відповісти
Вони завжди так робили. По іншому просто тями немає.
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26.08.2022 09:37 Відповісти
 
 