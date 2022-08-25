РФ оголосила про збільшення армії. Гібридна мобілізація триває. День 183 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. НАЖИВО
183-й день Народної війни України. Сьогодні в "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проаналізують останні новини і зорієнтують вас у хвилях інформації.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Огусто
показати весь коментар25.08.2022 21:42
+7 KAISERWALD
показати весь коментар25.08.2022 21:10
+5 Кіт Семен
показати весь коментар25.08.2022 21:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Детей от рака, суки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно крестов!
И свет в посёлках, в городах включите.
Гордиться надо миром, не войной,
Культурой, а не армией баранов,
Счастливой, а не нищею страной,
Где врут безбожно сволочи с экрана