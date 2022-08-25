Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи, - Зеленський. ВIДЕО
Ввечері 25 серпня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.
Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.
Південь України – окуповані райони – вже в стані гуманітарної катастрофи. Росія принесла на нашу землю деградацію, якої тут ніколи не бачили.
Хочу запевнити всіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави.
Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.
Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи", - зазначається у повідомленні.
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а ты, найсветлейший, что сделал? невтик??? о! это много, это даже больше чем на амбразуру!
а перед этим пол года не верил и другим не давал поверить в полномасштабную войну... (но папиков заховал... навряд ли они в Кривом роге от обстрелов каждый день вздрагивают)))
Зате тепер, коли їх налякали новим чорнобилем, дупи в костюмах бріоні і армані нервово засовались по шкіряних кріслах
як зараз на складах, а відразу попадала на ноль.
але ви відробляэте своі "срібняки" і розповідаэте, чому це "неможливо".
п.с. в деталі, вас би, звісно, ніхто посвящати не став. Як не розповідали загалу деталей багатьох операцій. Але ту ж таки спецоперацію по "вагнерам", котру злили зелені п!дараси, готували наші специ, як і операцію з Цемахом і багато-багато чого іншого, що за зелених п!дорів дійсно _виглядаэ_ "неможливим".
А ЗАРАЗ ПРОСТО НАСЛІДКИ
Кого не спитай, а за Зе толком ніхто не голосував.
Цей смітник по суті і привів пісюаніста до посади президента України.
Приводив довго і нудно понад 10 років.
А от якого нового "пісюніста", "шмаркуніста" чи ще яку гидоту "жирні коти" оберуть при допомозі мутрого наріту, і як їхні потуги нейтралізувати - це питання.