Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 25 серпня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.

Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

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Південь України – окуповані райони – вже в стані гуманітарної катастрофи. Росія принесла на нашу землю деградацію, якої тут ніколи не бачили.

Хочу запевнити всіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави.

Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи", - зазначається у повідомленні.

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