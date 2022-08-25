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Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 25 серпня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.

Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі шість блоків ЗАЕС залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі, - МАГАТЕ

Південь України – окуповані райони – вже в стані гуманітарної катастрофи. Росія принесла на нашу землю деградацію, якої тут ніколи не бачили.

Хочу запевнити всіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави.

Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина лікарень на окупованій території через обстріл ЗАЕС військами РФ залишилася без електропостачання, - Ляшко

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Запорізька АЕС (1405) атака на ЗАЕС (173)


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Топ коментарі
+24
Ой, а хто ж розмінував чонгар і закликав готуватися до шашликів замість підготовки до оборони України?
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25.08.2022 22:12
+23
А навіщо ви віддали кацапам цю АЕС, Кримський канал, Каховську ГРЕС, Азовське море з пляжами і домами відпочинку і весь південь? А сьогодні вже можна прикидатися таким, що ніби він тут ні до чого, що це зробила Зінка? Це ваші про@оби!!! А де пане Президента "Азовці" і решта захисників Маріуполя, яких Ви "контрольовано евакуювали"?
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25.08.2022 22:16
+17
кожен день перебування "зе" при владі,це велика небезпека для держави Україна ,та її народу ,і великий ризик отримати здачу нових територій, здачу українських захисників,здачу чергових атомних станцій і т.д.
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25.08.2022 22:21
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кожний лайк під дописом про шашлики це той самий ризик.
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25.08.2022 22:11 Відповісти
Вовочка в истерике уже не первый день, видать деньги не доходят
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25.08.2022 22:44 Відповісти
Ой, а хто ж розмінував чонгар і закликав готуватися до шашликів замість підготовки до оборони України?
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25.08.2022 22:12 Відповісти
Интересно, а зачем Зеленский нагнетал 2 недели, что 24 августа будет просто ужас и массовая бомбежка Украины? Это ж какой ущерб был причинен экономике Украины? Сколько людей выехало из страны из-за этого нагнетания...
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25.08.2022 22:12 Відповісти
Перебить информационно судилище над Азовом
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25.08.2022 22:49 Відповісти
Для того , щоб без перешкод можна було окупантам бити по військовій інфраструктурі.
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25.08.2022 23:19 Відповісти
накажу! (с) ********
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25.08.2022 22:13 Відповісти
Як така геніальна думка могла відвідати голову набиту тирсою? ХЗ. Мабуть скумбрія підказала.
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25.08.2022 22:14 Відповісти
какой дебил. кто за это голосовал? надо определить в дурку
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25.08.2022 22:14 Відповісти
А навіщо ви віддали кацапам цю АЕС, Кримський канал, Каховську ГРЕС, Азовське море з пляжами і домами відпочинку і весь південь? А сьогодні вже можна прикидатися таким, що ніби він тут ні до чого, що це зробила Зінка? Це ваші про@оби!!! А де пане Президента "Азовці" і решта захисників Маріуполя, яких Ви "контрольовано евакуювали"?
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25.08.2022 22:16 Відповісти
Ти диви як про кацапів переживає.
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25.08.2022 22:17 Відповісти
хорошо раздавать указания кто что должен сделать чтобы прогнать русню с нашей земли...
а ты, найсветлейший, что сделал? невтик??? о! это много, это даже больше чем на амбразуру!
а перед этим пол года не верил и другим не давал поверить в полномасштабную войну... (но папиков заховал... навряд ли они в Кривом роге от обстрелов каждый день вздрагивают)))
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25.08.2022 22:17 Відповісти
Коли накриє радіоактивними опадами Європу, то настане час України висловлювати глибоке занепокоєння та стурбованість
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25.08.2022 22:20 Відповісти
идиот
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25.08.2022 22:52 Відповісти
Та ні, я як раз розумний. Ідіоти ті, хто 22 роки ростили пітуна, "шредерізувались", роздували імпотентні організації, а тепер, коли це все призвело до тяжких наслідків, висловлюють занепокоєння і обіцяють допомогти, але в 2023 році і так, щоб уникнути ескалації.
Зате тепер, коли їх налякали новим чорнобилем, дупи в костюмах бріоні і армані нервово засовались по шкіряних кріслах
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26.08.2022 02:37 Відповісти
Якщо радіоактивними опадами накриє Європу, то у нас точно буде повний *********** ☢️☢️☢️
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25.08.2022 23:20 Відповісти
Тільки в нас? Але неперевершена форма несуб'єктності НАТО,й усіх інших незлічених світових структур!!! Так,для чого ,вони,існують?? Щоб діяти,чи недіяти??? Функія розкриває зміст,чи ні ? Ви як це сприймаєте?
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25.08.2022 23:31 Відповісти
кожен день перебування "зе" при владі,це велика небезпека для держави Україна ,та її народу ,і великий ризик отримати здачу нових територій, здачу українських захисників,здачу чергових атомних станцій і т.д.
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25.08.2022 22:21 Відповісти
Важко зрозуміти,що більше лихо:- зєльонський чи кацапи... Наша проблема
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25.08.2022 23:33 Відповісти
футболка уже воняет...
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25.08.2022 22:25 Відповісти
Так на Банковій досі йдуть бої...
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25.08.2022 22:37 Відповісти
Якби в нас стала проукраінська влада (раптом), ЗАЕС вже була б звільнена. Але в цих знайдеться 1000+1 причина, чому вони "не можуть" цього зробити. Власне, не для того вони іі здавали, як, загалом, і весь Південь.
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25.08.2022 22:26 Відповісти
Уявімо, що зараз при владі опинився самий-пресамий проукраїнський сивочолий гетьман. Яким чином він би звільнив станцію ? (Відповіді-відмазки на кшталт "а він би не здав"-не приймаються. Мова йде про те, що проукраїнська влада вже звільнила би ЗАЕС).
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25.08.2022 22:37 Відповісти
До чого тут станція - зброї і самої ******** з США постачалось би більше і вона б не затримувалася
як зараз на складах, а відразу попадала на ноль.
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25.08.2022 22:48 Відповісти
Міг би своїм ґавторитетом на міжнародному рівні прочавити рішення про міжнародну спецоперацію з перехоплення контролю ЗАЕС (із залученням найкращих сил швидкого реагування).
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25.08.2022 23:27 Відповісти
військові спеціалісти на це питання вже давно дали конкретну й однозначну відповідь. гугл в поміч.
але ви відробляэте своі "срібняки" і розповідаэте, чому це "неможливо".
п.с. в деталі, вас би, звісно, ніхто посвящати не став. Як не розповідали загалу деталей багатьох операцій. Але ту ж таки спецоперацію по "вагнерам", котру злили зелені п!дараси, готували наші специ, як і операцію з Цемахом і багато-багато чого іншого, що за зелених п!дорів дійсно _виглядаэ_ "неможливим".
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25.08.2022 23:41 Відповісти
Тобто-відповіді не буде ? Не дивно.
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26.08.2022 00:03 Відповісти
Для того щоб звільнити станцію достатньо звільнити Мелітополь тоді роки самі від туди втечут
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26.08.2022 06:54 Відповісти
Будеш командиром ! Набереш собі таких же довбнів , на сайті їх вистачає , і підеш визволяти ЗАЕС , покажи приклад , втри носа цій владі . Тиж в нас самий патріот , чи ні ?
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25.08.2022 22:53 Відповісти
Тому добровольчі формування кидають без належної збройної підтримки й на захоплення орками
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25.08.2022 23:35 Відповісти
зе - кусок кончины на кую дермака, дермак - кусок кончины на кую куйла, оцените глубину ситуации...
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25.08.2022 22:27 Відповісти
А як же вони там опинилися, цікаво
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25.08.2022 22:28 Відповісти
Катастрофа розпочалась ще в 2019 му, нажаль.
А ЗАРАЗ ПРОСТО НАСЛІДКИ
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25.08.2022 22:32 Відповісти
В цей день мають бути приспущено державний прапор та хвилина мовчання.
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25.08.2022 22:45 Відповісти
Добре що їх зараз не так багато в Україні - вже мабуть 20 % від всіх Українців.
Кого не спитай, а за Зе толком ніхто не голосував.
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25.08.2022 23:16 Відповісти
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25.08.2022 23:29 Відповісти
Не журіться. Як тільки на вибори піде якийсь новий фрік, вони з радістю голоснуть за нього.
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25.08.2022 23:38 Відповісти
Як що спалять Г + Г , то не прийдуть.
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25.08.2022 23:44 Відповісти
Не тільки Г+Г. Є ще "Інтер", "уРКаїна", "ICTV"... Бо й іншим "жирним котам", певно, теж охота мати "свого гетьманчика". Та й на фріків не збідніла земля наша...
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26.08.2022 10:41 Відповісти
Головне смітєзвалище ім Коломойського це Г + Г.
Цей смітник по суті і привів пісюаніста до посади президента України.
Приводив довго і нудно понад 10 років.
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26.08.2022 12:20 Відповісти
Вигрібна яма Г+Г уже відпрацьована. Пісюніст - так само. Правду кажучи, мені якось і не цікаво, що з ним буде далі.
А от якого нового "пісюніста", "шмаркуніста" чи ще яку гидоту "жирні коти" оберуть при допомозі мутрого наріту, і як їхні потуги нейтралізувати - це питання.
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26.08.2022 13:53 Відповісти
импотент негодує
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25.08.2022 22:49 Відповісти
Британці заявили що якщо раша на ЗАЄС вчинить витік радіації то країни НАТО це будуть розцінювати як прямий напад на блок і у відповідь раша отримає відповідний удар. Можливо я помиляюсь але мені здається що путін побачив безперспективність у війні хоче зробити аварію на ЗАЄС і під виглядом спасіння своїх військ від радіації звалити з військом за поребрик звинувативши в доведені до витоку українську сторону. В такій ситуації для свого піпелу він герой (все знищив до чого дотянувся) і це росіяне проглотять, а весь інший світ, кого не торкнеться біда, дуже занепокоються. Дай Бог щоб цієї біди не сталося.
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25.08.2022 23:26 Відповісти
Життя людини в паРащі рівно нулю, при такому розкладі путін нікуди не буде тікати доки не вбють хоча б півмілйона кацапських вояків в Україні. Погані новини, але це правда., бо автоматично з відводом військ почнеться страта путіна на червоній площі.
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26.08.2022 12:23 Відповісти
 
 