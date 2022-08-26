УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4074 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
23 549 56

У російському Геленджику п’яний шанувальник Путіна убив свого товариша по чарці: "Он украинец вонючий!". ВIДЕО

В російському Геленджику п’яний шанувальник Путіна убив свого товариша по чарці

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  вбивство сталося під час спільного розпиття алкоголю. Конфлікт виник через різні політичні погляди.

"Он украинец вонючий!", - пояснив вбивця після затримання.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін збільшив штатну кількість військовослужбовців ЗС РФ на 137 тис. осіб

Автор: 

алкоголь (1242) путін володимир (23811) росія (65146) вбивство (3088)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+63
Какой вонючий зарыганый кацап
показати весь коментар
26.08.2022 10:22
+40
Класно. Побільше так, перебийте там один одного!
показати весь коментар
26.08.2022 10:22
+33
Комусь цікаві ці сюжети "із жизні одічалих"?
показати весь коментар
26.08.2022 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой вонючий зарыганый кацап
показати весь коментар
26.08.2022 10:22 Відповісти
Класно. Побільше так, перебийте там один одного!
показати весь коментар
26.08.2022 10:22 Відповісти
Це в них тепер така фішка, любу битовуху списувати на те, що оппонент був українець або підтримував Україну, вже не одна така новина була, таксіста вбили і т.п.
показати весь коментар
26.08.2022 11:07 Відповісти
Комусь цікаві ці сюжети "із жизні одічалих"?
показати весь коментар
26.08.2022 10:23 Відповісти
Не то что быдло, московит и ещё нацист
показати весь коментар
26.08.2022 10:24 Відповісти
це він 92 року народження???
показати весь коментар
26.08.2022 10:24 Відповісти
В 30 років виглядає на 45. Таке воно, кацапське життя.
показати весь коментар
26.08.2022 10:44 Відповісти
"Ліцо русскаго міра".
показати весь коментар
26.08.2022 10:27 Відповісти
П'яне , обригане бидло , яких на кацапіі , мілліони , тому жодного здивування немає 😠
показати весь коментар
26.08.2022 10:28 Відповісти
вони слова українець не вживають - лише "хахол"
показати весь коментар
26.08.2022 10:28 Відповісти
він повторює за зомбоящиком, а в ньому нас називають українцями
показати весь коментар
26.08.2022 10:34 Відповісти
Ето цветочки еще. Вот когда закончится война и орки вернутся по домам ото начнется там веселье. Не зря же жириновский говорил что все кто поедет в Украину должны там и остаться в любом случае
показати весь коментар
26.08.2022 10:32 Відповісти
Они вернутся по домам только в чёрных целофановых пакетах, даже потому, что, в тот момент, когда бункерному со всей очевидностью, в глаза будет глядеть полная жопа, он бросит свою драную преступную, вооружённую банду на произвол судьбы (читай на растерзание или милость Украинских ЗСУ), а по периметру границы натянет колючую проволоку. Вот тогда на болотах начнётся строительство северной кореи.
показати весь коментар
26.08.2022 11:09 Відповісти
Они уже возвращаются. Живыми, но не полностью.
Была ж недавно новость, что где-то в глубинке на расее одного молодого ветерана-калеку то ли в автобус не впустили, то ли откуда-то выгнали. Да еще и со словами: "Мы тебя туда (в Украину) не посылали".
И это еще ничего не закончено и не все по домам вернулись...
показати весь коментар
26.08.2022 11:53 Відповісти
Была ж недавно новость, что где-то в глубинке на расее одного молодого ветерана-калеку то ли в автобус не впустили, то ли откуда-то выгнали.
Вот этот случай:
показати весь коментар
26.08.2022 19:05 Відповісти
Плюс полторы сотни тысяч калек, самое вкусное.
показати весь коментар
26.08.2022 17:19 Відповісти
Кормить червей
показати весь коментар
27.08.2022 21:03 Відповісти
Просто свинособачий *****.......................................
показати весь коментар
26.08.2022 10:32 Відповісти
через політичні погляди? а у п"яні погляди є? їм все байдуже, у них навіть інстинкти більшість відмирає, їх тільки алкоголь цікавить. Погляди: вирішив виправдати себе, ось і все.
показати весь коментар
26.08.2022 10:33 Відповісти
Рубріка - "Жізнь і пріключенія вигребной ями"...
показати весь коментар
26.08.2022 10:36 Відповісти
Отправят воевать
показати весь коментар
26.08.2022 10:37 Відповісти
натуральный расиянец
показати весь коментар
26.08.2022 10:39 Відповісти
Дадуть років 10, а потім контракт на три місяці, в один бік.
показати весь коментар
26.08.2022 10:43 Відповісти
просто українець і не прихильник х..ла, жах
показати весь коментар
26.08.2022 10:49 Відповісти
там не буває товарищев по чарці, там можуть бути лише собутильнікі
показати весь коментар
26.08.2022 11:05 Відповісти
Ну если был вонючий, то точно не украинец, а кацап. Поэтому здоровья усопшему
показати весь коментар
26.08.2022 11:07 Відповісти
Його в рашці можливо і виправдають, все таки "фашиста" убив,. Виправданням може бути той факт, що тим самим займаються щоденно на території України десятки тисяч рашистів і їм ла це навіть платять і нагороджують.
показати весь коментар
26.08.2022 11:26 Відповісти
Чому ж "можливо"? Обов'язково!

показати весь коментар
26.08.2022 11:48 Відповісти
Не виправдають. Мусорам якось же треба результати показувати. В рф не виправдовують, якщо не буде вказівки з гори, а цей плебей нікому не цікавий. Хіба що якось пропагандони розкрутять історію та зроблять героя.
показати весь коментар
27.08.2022 01:06 Відповісти
Он воно як. А як же мишебрати та адіннарот?
показати весь коментар
26.08.2022 11:40 Відповісти
«Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості ».© Сер Вінстон Черчілль. https://www.youtube.com/watch?v=vIAFJ7QIU7k
показати весь коментар
26.08.2022 11:41 Відповісти
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке:
а ведь этнических украинцев на расее теперь ожидает участь евреев в царской расее и советском союзе. Может, лучше домой, пока не поздно?
показати весь коментар
26.08.2022 11:46 Відповісти
нафіг вони тут потрібні, вони вже давно зкацаплені всі, або майже всі, знаю це по своїм родичам, які живуть на московії, вони змінили свій ментальний код, акают как масквичи, ******* путіна, хоча самі родом з центральної України, і живуть на росії всього навсього якихось 20 років, отак ось..
показати весь коментар
26.08.2022 12:34 Відповісти
Цілком з Вами погоджуюсь! Останнє речення в моєму дописі було зайвим.
Шкода, що тут нема можливості редагувати свої пости.
показати весь коментар
26.08.2022 12:48 Відповісти
Скопійюйте та видаліть, а потім відреагуєте як вважаєте за потрібне.
показати весь коментар
27.08.2022 01:02 Відповісти
+лайк
показати весь коментар
26.08.2022 17:23 Відповісти
"никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня ни его..! (с)
показати весь коментар
26.08.2022 12:18 Відповісти
це просто тварина, не більше, ні менше
показати весь коментар
26.08.2022 12:30 Відповісти
Чому тоді сів з ним за один стіл?
показати весь коментар
26.08.2022 13:11 Відповісти
10 цистерн спірту на парашку- через телеграм напиши на яких станціях ...
показати весь коментар
26.08.2022 13:27 Відповісти
Якнайкраще, метілового!

Тільки є одна засада - етіловий є до метілового антидотом. Ка*апи, звісно, не дуже знаються на химію, але експериментальним шляхом повиздихають не всі...
показати весь коментар
26.08.2022 14:41 Відповісти
Классическая свинособака.
показати весь коментар
26.08.2022 13:30 Відповісти
його тупорила мамаша вже мріє про бєлиє жігулі
стопудовий кандидат на підписаний контракт
показати весь коментар
26.08.2022 13:40 Відповісти
Быстрее всего это убийство на почве неразд любви.....
Поматросил гад и бросил....
показати весь коментар
26.08.2022 13:55 Відповісти
Вся суть жизни лишнехромосомных в одном фильме. Чтоб понять, кто напал на Украину, советую посмотреть фильм "Грязь"
показати весь коментар
26.08.2022 15:27 Відповісти
История повторяется:

Томас Манн о Германии 1943 г.: "Близится невиданная катастрофа - экономическая, политическая, моральная и духовная, словом, всеобъемлющая. Не скажу, что я этого желал, ибо это - отчаяние, это - безумие. Не скажу, чтобы я этого желал, ибо слишком глубоко моё горькое сострадание, моё сочувствие несчастному моему народу. Когда я думаю о его слепой горячности, о его подъёме, порыве, прорыве, мнимо очистительном почине, о народном возрождении, заявившем о себе десять лет назад, об этом чуть ли не священном экстазе, к которому, правда, в знак его ложности, примешивалось многое от хамства, от гнуснейшей мерзопакостности, от грязной страсти растлевать, мучить, унижать и который, как ясно каждому посвящённому, уже нёс с собою войну, всю эту войну, - у меня сжимается сердце от сознания, что огромный капитал веры, воодушевления, исторической экзальтации оборачивается ныне беспримерным банкротством".
показати весь коментар
26.08.2022 15:31 Відповісти
Ця кацапська мавпа на людину абсолютно не схожа.
показати весь коментар
26.08.2022 15:55 Відповісти
паРаша хронически больна шизо-фашизмом.


показати весь коментар
26.08.2022 17:15 Відповісти
Ща на россии можно любого замочить в сортире предварительно поставив клеймо "украинец". Алкашня и нарики, коих 90 процентов мужчин на раиси порезвятся
показати весь коментар
26.08.2022 17:21 Відповісти
И кто теперь скажет что против, шо на фронте, при попытке к бегству... - не должно быть аксиомой... Каароч, для кацапов наступили суроВые буДни .
показати весь коментар
26.08.2022 19:02 Відповісти
та зніміть кайдани, дайте ножа та хай йде людина. Видно ж - порядна.
показати весь коментар
26.08.2022 21:25 Відповісти
Шкода, що ООН не зрозуміє, якщо цього примата помістити в клітку Київського зоопарку...
показати весь коментар
26.08.2022 21:58 Відповісти
сиськи "классные". на зоне не пропадет
показати весь коментар
26.08.2022 22:34 Відповісти
Не долго он зону потопчет... Ждите его среди армии авабадителей. Будет асвабаждать нас от наших тел и житейских хлопот... Если Хаймарс его самого не асвабадит. ..
показати весь коментар
27.08.2022 03:55 Відповісти
гнусная тварь, канючащая понимание и оправдание,опора раши
показати весь коментар
27.08.2022 09:46 Відповісти
в убиці на грудях хрестик на ланцюжку - типічний представник правосланой расєі.
показати весь коментар
28.08.2022 09:27 Відповісти
 
 