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"Фіксувати війну такою, якою вона є": проєкт "Український свідок" розповів про свою роботу за пів року. ВIДЕО

Проєкт "Український Свідок" було створено для того, аби фіксувати війну в Україні такою, яка вона є. 25 серпня проєкту виповнюється пів року, але відеоматеріали, які було створено за цей час, залишаться з українцями назавжди.

25 лютого засновник проєкту Віталій Дейнега подзвонив Сергію Мельничуку, який згодом став шеф-редактором, і сказав: треба фіксувати те, що відбувається в країні. За короткий час була зібрана команда операторів, монтажерів і журналістів. Так з’явився проєкт "Український Свідок". За пів року на його Youtube-каналі було опубліковано близько 250 відеоматеріалів. Проєкт опублікував емоційне відео із підсумками своєї роботи за пів року.

Зокрема за перші 6 місяців війни проєкт зафіксував:

"Український Свідок" існує на волонтерських засадах: він фінансується в основному за рахунок друзів проєкту і Віталія Дейнеги особисто. Ці люди - по всьому світу.

Ми генеруємо контент постійно. Таким чином, намагаємось підтримати присутність України в світовому інфополі. Адже чим більше нас на порядку денному, тим більше зброї нам постачають західні партнери. І відповідно тим швидше ми наближаємось до перемоги.

Але важливо не тільки це. Важливо те, що матеріали, створені проєктом, є правдивими і неупередженими. Можливо, десятиліття потому їх подивляться наші діти і побачать якою насправді була ця війна.

В успішному запуску проєкту і його подальшому розвитку неабияку роль зіграли:

  • журналіст Євген Назаренко;
  • оператори брати Стародубцеви — Антон і Олексій;
  • редакторка Юлія Галушка;
  • волонтерка-операторка Наталя Кравчук;
  • журналіст Едуард Крижанівський;
  • виконавча директорка проєкту Ольга Семенова;
  • співзасновниця проєкту Ольга Бузунова.

Також "Український Свідок" хоче подякувати:

  • Олександру Махову, який консультував проєкт. Чоловік загинув 4 травня під Ізюмом;
  • Максу Левіну, який надавав фотоматеріали. Батько 4 дітей, який загинув в березні під Києвом;
  • Олесю Навроцькому, який зазнав поранення, коли знімав матеріали для проєкту. Він досі знаходиться на реабілітації.

Автор: 

армія рф (17359) воєнні злочини (1859)


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Судячи з постера, відео дуже смішне.
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26.08.2022 12:38 Відповісти
особисто міг зафільмувати ціле кіно на кілька годин зі стрільбами та вибухами-пожежами... - пів року не знімав нічого, окрім "котів"..((
адже усі у владі-війську наполягали аби не фільмували актуальних буремних подій?..
тільки не треба: можна було б зняти та не викладати - це само собою, тільки, як довести своїм (якщо що), що ти свій, коли всі на нервах, а що таке "на нервах" - знаю..
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26.08.2022 13:38 Відповісти
 
 