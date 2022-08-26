"Фіксувати війну такою, якою вона є": проєкт "Український свідок" розповів про свою роботу за пів року. ВIДЕО

Проєкт "Український Свідок" було створено для того, аби фіксувати війну в Україні такою, яка вона є. 25 серпня проєкту виповнюється пів року, але відеоматеріали, які було створено за цей час, залишаться з українцями назавжди.

25 лютого засновник проєкту Віталій Дейнега подзвонив Сергію Мельничуку, який згодом став шеф-редактором, і сказав: треба фіксувати те, що відбувається в країні. За короткий час була зібрана команда операторів, монтажерів і журналістів. Так з’явився проєкт "Український Свідок". За пів року на його Youtube-каналі було опубліковано близько 250 відеоматеріалів. Проєкт опублікував емоційне відео із підсумками своєї роботи за пів року.

Зокрема за перші 6 місяців війни проєкт зафіксував:

"Український Свідок" існує на волонтерських засадах: він фінансується в основному за рахунок друзів проєкту і Віталія Дейнеги особисто. Ці люди - по всьому світу.

Ми генеруємо контент постійно. Таким чином, намагаємось підтримати присутність України в світовому інфополі. Адже чим більше нас на порядку денному, тим більше зброї нам постачають західні партнери. І відповідно тим швидше ми наближаємось до перемоги.

Але важливо не тільки це. Важливо те, що матеріали, створені проєктом, є правдивими і неупередженими. Можливо, десятиліття потому їх подивляться наші діти і побачать якою насправді була ця війна.

В успішному запуску проєкту і його подальшому розвитку неабияку роль зіграли:

журналіст Євген Назаренко;

оператори брати Стародубцеви — Антон і Олексій;

редакторка Юлія Галушка;

волонтерка-операторка Наталя Кравчук;

журналіст Едуард Крижанівський;

виконавча директорка проєкту Ольга Семенова;

співзасновниця проєкту Ольга Бузунова.

Також "Український Свідок" хоче подякувати: