"Трибуна Героїв": українські ультрас створили фонд, який допомагатиме сім’ям загиблих на війні футбольних фанатів. ВIДЕО

В Україні створили благодійний фонд "Трибуна Героїв", який надаватиме фінансову підтримку сім’ям загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України. Таких родин вже 97.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт фонду.

"Ми збираємо інформацію про загиблих від представників усіх фанатських рухів України, створюємо базу, збираємо контакти сімей, верифікуємо дані та відправляємо фінансову допомогу. Існують державні програми фінансової підтримки сімей загиблих, але багато фанатів воюють у добровольчих підрозділах і часто не оформлені офіційно", - зазначають у фонді.

З початком повномасштабної війни представники фанатського руху долучились до захисту України у найгарячіших точках.

"Вже багато загиблих хлопців зі всієї України. Відчайдушність та сміливість загиблих фанатів завжди відзначають командири підрозділів. Для своїх сімей це були головні годувальники. Загиблі залишили без своєї турботи батьків, дружин та дітей, для яких вони були головними героями ще задовго до війни", - підкреслили організатори фонду.

Для всього руху одними з головних цінностей завжди було братерство та взаємодопомога. Тому і відповідальність за підтримку сімей своїх побратимів фанати беруть на себе. Фонд створений виключно футбольними фанатами.

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"Потурбуватися про родини наших побратимів, які тепер назавжди стоятимуть на Трибуні Героїв – це наш обовʼязок як фанатів, як українців. Для нас вірність та підтримка один одного – це головні принципи. Тому ми без вагань поставили для себе непросту задачу фінансового забезпечення родин загиблих. В ідеалі ми бачимо формат щомісячних виплат протягом найближчих років. Впевнений, що таким чином і тільки разом ми зможемо дати гідну турботу близьким наших героїв", - заявив ініціатор створення "Трибуни Героїв", ветеран української фанатської сцени, представник руху Металіст (Харків) Тихон Амосов.

Зазначається, що до ініціативи долучають українські та закордонні фанатські рухи, українських футболістів та футбольні клуби, зірок спорту та шоу-бізнесу, спортивних журналістів, бізнес та всіх небайдужих. До підтримки вже долучилась Українська Премʼєр Ліга та багато відомих журналістів, спортсменів, культурних і громадських діячів. Серед них Сергій Жадан, Олег Лужний, Мирон Маркевич, Володимир Єзерський, Олександр Зінченко, Денис Берінчик, Олег Фагот Михайлюта, Олександр Фоззі Сидоренко, Олександр Денисов, Ігор Циганик, Віктор Вацко.

"Переконаний, що футбольна спільнота приєднається до ініціативи створення фонду "Трибуна Героїв" з метою підтримки сімей фанатів, які загинули в боях за незалежність України. Хлопці віддали найцінніше для того, щоб ми могли жити в своїй країні. Фани, які раніше ворогували між собою, об’єднались заради нашої перемоги", - зазначив гравець національної збірної України Тарас Степаненко.

Уся підтримка родин загиблих героїв залежить виключно від донатів. Підтримати фонд можна за посиланням.