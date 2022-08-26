ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту. ВIДЕО
Українські захисники завдали чергових ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялось, що російські загарбники стягують баржі на Антонівський міст, щоб зробити альтернативну переправу.
Топ коментарі
+63 Roman Podyu #221750
показати весь коментар26.08.2022 14:41
+54 Алекс Мышкевич
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+48 Pawlo Kit
показати весь коментар26.08.2022 14:45
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Только сделать это надо было еще в самые первые дни вторжения,а не дать им возможность накопичувати сили на нашому березі
Хай вже на цей раз буде остаточно! Дякуємо виконавцям.
треба якнайшвидше звільняти українців Таврії із кацапської неволі !
По мостам М30-ми не стреляют - это боеприпасы с кассетными суббоеприпасами или вольфрамовыми шариками в модификации А1. В данном случае не стреляют и М31-ми с унитарной б\ч 90 кг, что бы окончательно не разрушить пролет, который нам необходим.
Туда после очередной консультации с мостостроителями точно прилетают 155 мм, скорее всего с блоком М1156 PGK, так что о "сбитии ракет над Антонивским мостом" - это легенды сладковых.
Визнаю. *******. Чи щось наплутав. "акакаяразніца"?
Видаляю.
Прошу вибачити.
Отели, рестораны, гольф-клубы....
За идею не благодарите !
Антонівський міст побитий десь в одному прольоті. Відремонтують і все.
Героям Слава!
Москальня , може досить ху @ ой маятись -, валіть в свою засрашку ,
поки ноги носять ‼️
Если мы начнем наступать, кацапы его и так бы подорвали....
А так мы: отсекаем группировку, уничтожаем её, а потом отгоняем их хаймарсами, гаубицами, авиацией от моста на 50-70 км и переходим на тот берег.....
В голову надо не только есть
Хоча тут є нюанси:
а) принцип самозлагодженості Новікова
б) ефект *********
А була би принаймні тона і проліт би впав банально від законів фізики та того що енергії кудись треба було дітись.
А зараз ми витрачаємо ракети які призначені для знищення складів і контрбатарейної роботи на цілі які знищити треба але немає чим. Як видно нам це дорого обходиться.
Виходимо з того, що є в наявності.
А так да - в ГШ точно не хватает вашей компетенции как мостостроителя и артиллериста в одном лице.
Нет никакого смысла тратить дорогостоящие Хаймерсы! 25 км норм расстояние.
Теперь, если есть сообщение о передвижении противника, работает обычная арта.
https://www.youtube.com/watch?v=EfDe3Q6gwC0 Молния! Антоновский мост. 25 авг. 2022 г.
Да, кстати, баржи надо приплюсовать к остальным потопленным корытам бывшего ЧеФира!
моста не було би вже у лютому