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ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту. ВIДЕО

Українські захисники завдали чергових ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники стягують баржі на Антонівський міст, щоб зробити альтернативну переправу.

Читайте: Херсонців закликають триматися подалі від мостів: Зараз це фактично військові цілі, - облрада

Автор: 

міст (1231) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+63
Глаз радуется. Хочу продолжения банкета!
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26.08.2022 14:41
+54
приємно чути коментарі херсоців українською мовою.

треба якнайшвидше звільняти українців Таврії із кацапської неволі !
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26.08.2022 15:02
+48
Вкотре підкоректували пропускну спроможність?
Хай вже на цей раз буде остаточно! Дякуємо виконавцям.
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26.08.2022 14:45
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Глаз радуется. Хочу продолжения банкета!
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26.08.2022 14:41 Відповісти
І вуха радіють чути схвальні слова наших українців у Херсоні, незломлених і нескорених. Все буде Україна! І міст ще воскресне вже вільний від орків.
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26.08.2022 15:17 Відповісти
Глаз радуется. Хочу продолжения банкета!
Только сделать это надо было еще в самые первые дни вторжения,а не дать им возможность накопичувати сили на нашому березі
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27.08.2022 00:22 Відповісти
То е дуже гарно
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26.08.2022 14:41 Відповісти
Вкотре підкоректували пропускну спроможність?
Хай вже на цей раз буде остаточно! Дякуємо виконавцям.
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26.08.2022 14:45 Відповісти
Крепкий собака. Уже два месяца а все нельзя обрушить хоть один пролет
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26.08.2022 14:46 Відповісти
та головне, що по ньому військові не шастали. Тільки легковушки.
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26.08.2022 14:52 Відповісти
Вчора ще було так - цивільних не пускали (вже давно не пускають) вантажівки військові проїзжали. Цивільні на перепреваві, як прикриття. Хотілося б, щоб після сьогоднішніх ударів пропускна спроможність опинилась на рівні десь між пішоходом і гужовим транспортом )))
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26.08.2022 15:00 Відповісти
Таки моцний! Міст будувався з розрахунку на ядерний конфлікт і прориву Каховського водосховища. А це дуже дороге задоволення. Тому дуже небагато мостів були побудовані за такою технологією і всі вони мають стратегічне значення.
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26.08.2022 14:58 Відповісти
Обрушение пролета не является целью ЗСУ. Состояние пролета должно позволять пеший переход и передвижение легковой техники для подвоза лёгкого вооружения и б\к на левый берег.
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26.08.2022 15:33 Відповісти
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26.08.2022 15:48 Відповісти
Взірвали би 23 лютого ,і все було би ОК. А так стільки прильотів , а міст стоїть , хоть і з дирами.
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27.08.2022 03:19 Відповісти
Ну й добре що завдали і добре що в день, нехай Херсон бачить що за них не забули
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26.08.2022 14:47 Відповісти
приємно чути коментарі херсоців українською мовою.

треба якнайшвидше звільняти українців Таврії із кацапської неволі !
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26.08.2022 15:02 Відповісти
Шо апять?
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26.08.2022 14:47 Відповісти
ЗСУ, розїб..те всі рашистів, бажано з мостом
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26.08.2022 14:49 Відповісти
Пишуть, що місцеві нарахували 9 прильотів. Значить, це два залпи M142 HIMARS, тобто, 12 ракет. Три недостаючих, можливо, збили. Тільки от проблема: ракета M30/31 GMLRS коштує $2'000, а ракета ППО С-300 - більше $20'000... І не факт, що касапи застосували лише три своїх ракети для збиття GMLRS. Ну й нехай.
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26.08.2022 14:50 Відповісти
Все співпадає - в повітрі на відео видно три хмари чорного диму, скоріш за все як раз від збитих ракет.
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26.08.2022 14:58 Відповісти
Не може ракета GMLRS коштувати тільки 2000 доларів. Я бачив цифру у 100 тисяч в мережі.
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26.08.2022 15:10 Відповісти
Боле 120 тис$ одна ракетка для Химарса не хочешь ?
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26.08.2022 15:16 Відповісти
не рахуй чужих грошей ...бо не будеш мати своїх..
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26.08.2022 15:31 Відповісти
Кхе кхе. Я перепрошую шановних експертів, але у нас є MARS і M270. І там по 12 ракет. Це гусиничні версії хаймарсів. При чому їм не обов'язково стріляти всі ракети за раз.
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26.08.2022 15:42 Відповісти
Стоимость одной ракеты GMLRS стартует от 130 тысяч долларов.
По мостам М30-ми не стреляют - это боеприпасы с кассетными суббоеприпасами или вольфрамовыми шариками в модификации А1. В данном случае не стреляют и М31-ми с унитарной б\ч 90 кг, что бы окончательно не разрушить пролет, который нам необходим.
Туда после очередной консультации с мостостроителями точно прилетают 155 мм, скорее всего с блоком М1156 PGK, так что о "сбитии ракет над Антонивским мостом" - это легенды сладковых.
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26.08.2022 15:55 Відповісти
Життя не має ціни, а воля дорожча за життя (с)
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28.08.2022 18:19 Відповісти
Є інше відео у телеграмі Цаплієнка, там чітко видно 11 прильотів.
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26.08.2022 16:53 Відповісти
не пишите хрень ракета с наведением по спутнику не может стоить 2000 ракеты на стугны стоили около 20000s
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26.08.2022 22:16 Відповісти
перевірився.
Визнаю. *******. Чи щось наплутав. "акакаяразніца"?
Видаляю.
Прошу вибачити.
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27.08.2022 09:57 Відповісти
ЗСУ Молодцы!
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26.08.2022 14:50 Відповісти
Радує серце , тішить душу , чудова музика від ЗСУ!
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26.08.2022 14:52 Відповісти
После нашей победы самыми топовыми туристическим местами будут Чернобаевка и Антоновский мост.
Отели, рестораны, гольф-клубы....
За идею не благодарите !
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26.08.2022 14:54 Відповісти
Креативно, але навряд чи. Чорнобаївка це село. А десь поряд аеродром, військовий.
Антонівський міст побитий десь в одному прольоті. Відремонтують і все.
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26.08.2022 15:25 Відповісти
Ага, за допплату можно ещё показать демонстрационные "обстрелы" антоновского моста, фейерверками.. )
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26.08.2022 15:50 Відповісти
Обязательно приеду на могилу своего деда. Воевал стрелком на бомбардировщике, были сбиты фашистами над Украиной...

Героям Слава!
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26.08.2022 16:48 Відповісти
Дуже радує коментар жіночки! Доброго дня. ми з України!!! Чекають....
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26.08.2022 14:55 Відповісти
обрушение пролета не является целью регулярных огневых поражений моста ствольной артиллерией ЗСУ.
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26.08.2022 15:59 Відповісти
Кацапи знову будуть тягати якісь баржі на Антонівський міст , а наші знову гепнуть 😠
Москальня , може досить ху @ ой маятись -, валіть в свою засрашку ,
поки ноги носять ‼️
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26.08.2022 14:56 Відповісти
Мне нравиться.
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26.08.2022 14:57 Відповісти
Як воно гореить?!
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26.08.2022 15:02 Відповісти
Посол Великобританії натякає.
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26.08.2022 14:59 Відповісти
Якщо довбати той міст і не наступати, то який сенс? Чи я чогось не розумію?
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26.08.2022 15:06 Відповісти
Перед наступлением у кацапов должны возникнуть проблемы с наличием БК, питания, личного состава и т.п.
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26.08.2022 15:11 Відповісти
А навіщо нам його переходити?
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26.08.2022 15:20 Відповісти
а, если бы взорвали 24 февраля, чье бы было левобережье...?
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26.08.2022 15:23 Відповісти
Ти ідіот =)
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26.08.2022 15:24 Відповісти
Про 24-е - то отдельная тема !
Если мы начнем наступать, кацапы его и так бы подорвали....
А так мы: отсекаем группировку, уничтожаем её, а потом отгоняем их хаймарсами, гаубицами, авиацией от моста на 50-70 км и переходим на тот берег.....
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26.08.2022 15:25 Відповісти
Військові мислять інакше: бережуть особовий склад.А без мосту орки довго не витримають: нема бк,палива,провізії,техніки...Берем рашистів на ізмор.
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26.08.2022 15:26 Відповісти
а коли ти вибарав долбойоба президентом, ти також такий мудрий був?
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26.08.2022 15:33 Відповісти
Странные все-таки люди. О_о Имея пример Змеинного, задают такой глупый вопрос... О_о
В голову надо не только есть
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26.08.2022 15:23 Відповісти
Усе правильно ти розумієш. Без наступу мало сенсу.
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26.08.2022 15:32 Відповісти
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26.08.2022 15:26 Відповісти
Саме приємне, що місцеві люди радіють. Ми теж так у Київській області раділи, коли наша арта по орках лупила.
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26.08.2022 15:28 Відповісти
Це вже який залп хімер вартістю 2.000.000 доларів кожен, по купі каміння, яку можна було знищити тоною тротилу ще в лютому...
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26.08.2022 15:33 Відповісти
Это стволка. А мост нам нужен.
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26.08.2022 16:10 Відповісти
Та ти шо, ану давай сюди машину часу, повернемося назад і переробимо!
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26.08.2022 16:54 Відповісти
Маючи машину часу, тре' повертатися глибше в минуле. У 1654, наприклад (і показати Богдану, до чого призведе альянс із москалями).
Хоча тут є нюанси:
а) принцип самозлагодженості Новікова

б) ефект *********
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26.08.2022 17:08 Відповісти
Жодного правдивого примірника того договору Хмельницького з рашкоцарем не залишилось - кацапи відразу знищили (згорів договір).Тому про що домовлялись - ніхто не знає. Те, що є, - кацапи потім самі накорябали і за справжній договір видають. Богдан був не дурний, знав, що робити. Все дурне і зле було пороблено вже після його смерті.
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26.08.2022 19:39 Відповісти
Бєм по мосту - значит є чим -- наводим шороху
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26.08.2022 15:35 Відповісти
І знову ми бачимо проблему недостатності бч.

А була би принаймні тона і проліт би впав банально від законів фізики та того що енергії кудись треба було дітись.
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26.08.2022 15:38 Відповісти
надо понимать, что задание на сейчас, - "убить как можно больше рашистов". Исходя из этого знания, - все делается правильно и системно.
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26.08.2022 15:40 Відповісти
Повірте були б у нас такі важкі ракети чи дрони і вбивати рашистів було б на порядок легше та ефективніше.

А зараз ми витрачаємо ракети які призначені для знищення складів і контрбатарейної роботи на цілі які знищити треба але немає чим. Як видно нам це дорого обходиться.
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26.08.2022 15:45 Відповісти
Що за дивна постановка питання? О_о А якби у нас була ядерна зброя ***** би взагалі би всрався...
Виходимо з того, що є в наявності.
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26.08.2022 15:52 Відповісти
Це правильна постановка питання. ЯЗ нам зараз не дістати. А ось ракети чи дрони на пару тон бч це посильне завдання.
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26.08.2022 15:55 Відповісти
Ні, це зовсім неправильна постановка питання. ти не є кваліфікованою людиною у військовій справі і ти не бачиш загальної картини, навіть, маючи досвід попередніх операцій. Люди, які проводять операцію на Півдні дуже компетенті і знають, що вони роблять. Ти пишеш дурниці.
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26.08.2022 16:03 Відповісти
Да он из без нашего ядерного оружия чемоданы наполняет не снимая порток! 💩
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26.08.2022 16:18 Відповісти
есть одна проблемная ***** - плита от БМ-37 не пенопластовая, да и понтонный мост из диванов построить не реально.
А так да - в ГШ точно не хватает вашей компетенции как мостостроителя и артиллериста в одном лице.
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26.08.2022 16:19 Відповісти
Оце мости в нас роблять! Довбуть хаймарсами, а він ніяк не завалиться.
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26.08.2022 15:43 Відповісти
Це просто хаймарси із тими ракетами що нам дали не призначений для знищення таких цілей. Був би у нас грім в достатній кількості...
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26.08.2022 15:46 Відповісти
Я думаю, то звичайна арта, PZ2000 або Цезар. Усього 23 км до ВСУ.
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26.08.2022 17:01 Відповісти
Вчера видел военного, утверждающего, что Антоновский мост уже пристрелян обычной артой.
Нет никакого смысла тратить дорогостоящие Хаймерсы! 25 км норм расстояние.
Теперь, если есть сообщение о передвижении противника, работает обычная арта.
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26.08.2022 16:15 Відповісти
ваш пост явно выбивается из генеральной линии комментаторов "обрушитьнахуй", "хаймарсыслабые" почие "надотоннутротила" )))
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26.08.2022 16:25 Відповісти
Я вообще живу своей головой, которой руками помогаю по мере...
https://www.youtube.com/watch?v=EfDe3Q6gwC0 Молния! Антоновский мост. 25 авг. 2022 г.
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26.08.2022 17:01 Відповісти
Интересное это место - Антоновский мост! Небо чистое, а на нем хайморосило не слабо!

Да, кстати, баржи надо приплюсовать к остальным потопленным корытам бывшего ЧеФира!
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26.08.2022 16:16 Відповісти
Баржи возле Антоновского моста из которых оккупанты сделали переправу и сказали, что она не утонет. Так вот. Они не утонули. Их просто разнесло нахрен.
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27.08.2022 03:29 Відповісти
Саме смачне і повне відео не виклали. 11 влучань там було. Є у телеграмі Цаплієнка або у Трухи.
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26.08.2022 17:00 Відповісти
У ракети Вільха БЧ у 2-3 рази потужніша ніж у GMLRS при співставній точності. Питання мостів ними закривати у сто разів дешевше.
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26.08.2022 17:22 Відповісти
Радуватись будемо, коли хоча б один проліт мосту повністю зруйнується. А поки що, на превеликий жаль, Антонівський міст використовується москалями для перекидання зброї та техніки. Станом на ранок 25.08.22., як повідомляє херсонський журналіст Костянтин Риженко, по Антонівському мосту москалота продовжувала перекидати техніку та озброєння https://www.youtube.com/watch?v=TJK0oMFfQkU&feature=emb_title https://www.youtube.com/watch?v=TJK0oMFfQkU&feature=emb_title
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26.08.2022 17:44 Відповісти
а якби СБУ очолював не "дружок" баКланов
моста не було би вже у лютому
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26.08.2022 18:47 Відповісти
На правобережжі Херсонщини знаходиться близько 15тис.рашистів. От коли розстріляють/ підірвуть/ уроють їх, тоді і я по-справжньому порадію разом з вами, ейфорійщики.
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26.08.2022 19:01 Відповісти
Крыпыш , строили на века , ну очень хочу , так же куярить по красной площади , пока Ленин не окуеет...
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26.08.2022 20:41 Відповісти
своевременный подрыв моста совершенно изменил бы карту войны
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26.08.2022 22:21 Відповісти
Баржі гружені херсонським кавунами оце баржі, а те що роблять кацапи це збочиння.
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27.08.2022 00:06 Відповісти
Може якби робили перфорацією моста вздовж а не тільки поперек то було б ефективніше
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27.08.2022 09:09 Відповісти
 
 