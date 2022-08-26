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Президенти Казахстану та Азербайджану спілкувалися без перекладачів - кожен своєю мовою - і все зрозуміли. ВIДЕО

Під час перемовин між президентами Казахстану та Азербайджану Касимом-Жомартом Токаєвим та Ільхамом Алієвим, кожен з президентів говорив рідною мовою без перекладачів, що не завадило співрозмовникам зрозуміти один одного.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри перемовин потрапили до мережі. 

На них кожен з президентів говорить рідною мовою і видно, що кожен із співрозмовників добре розуміє колегу. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан посилює зв'язки із США, Китаєм та Туреччиною і збільшує оборонний бюджет, – The Wall Street Journal

Автор: 

Алієв Ільхам (152) мова (741) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+33
Русофоби!блеать!
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26.08.2022 17:37
+25
а що дивного?
тюркська мова має однакове коріння
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26.08.2022 17:46
+24
держите скабееву, сейчас бабахнет
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26.08.2022 17:37
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Це не Хуùловський - Касти Жомартович
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26.08.2022 17:34 Відповісти
Русофоби!блеать!
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26.08.2022 17:37 Відповісти
Незабываем ставить смайл, а то можно не правильно понять.
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26.08.2022 20:43 Відповісти
Технічно синхронний переклад досить легко вирішується з застосуванням спецзасобів.
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26.08.2022 17:37 Відповісти
могли і без перекладу, для порозуміння, через речення казати " путін ху@ло"
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26.08.2022 18:21 Відповісти
держите скабееву, сейчас бабахнет
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26.08.2022 17:37 Відповісти
Суцільна русофобія
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26.08.2022 17:38 Відповісти
і не кажіть
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26.08.2022 17:47 Відповісти
а що дивного?
тюркська мова має однакове коріння
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26.08.2022 17:46 Відповісти
в армії раз пам.ятаю під час чистки картоплі уйгур з азербайджанцем пробували спілкуватися..щось трохи порозумілися.
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26.08.2022 21:22 Відповісти
это тюрки
кстати, то, что московиты называют "татаро-монгольским нашествием" - на деле лишь тюркская экспансия на запад
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26.08.2022 17:49 Відповісти
Нічого дивного, обидва тюркські народи. Я так з поляками завжди спілкуюсь, вони мені польською, я їм українською, ніколи проблем не було... Думаю років 200 назад в рос імперії люди різних близьких народів так і спілкувалися (включаючи ерзя-мокшанські-удмуртські), допоки русскій есперанто насильно не почали запроваджувати
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26.08.2022 20:18 Відповісти
Це так. Підтверджую з власного досвіду: так само спілкуюся з поляками. Жодних проблем не мав. Може в цьому справа, що кацапи інших мов не розуміють?

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27.08.2022 00:45 Відповісти
У моєму дитинстві на коника казали **********.(Пробачте)
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27.08.2022 07:54 Відповісти
тюрки один одного зрозуміють на 70%. ну як ми поляків чи словаків.
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26.08.2022 17:56 Відповісти
так само як поляки та українці - кожен на своїй і всі всьо розуміють
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26.08.2022 17:57 Відповісти
Просто одна мовна група - це все тюркські мови.

Це як Українці розуміють Білорусів.
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26.08.2022 17:58 Відповісти
Там навіть ближче, ніж Українська з Польською...
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26.08.2022 17:59 Відповісти
і тільки одна москальня крім своєї собачої нічого не хоче розуміти
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26.08.2022 18:22 Відповісти
До речі - в російській мові є дуже багато слів тюркського походження... набагато більше, ніж слов'янських!
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26.08.2022 18:23 Відповісти
штаны, яшма, аркан, кисея, нефть, фитиль, балаган, кавардак, каланча, капкан, караван, карга, кинжал, кирка, кузов, кумач, нашатырь, очаг, сазан, сарай, сафьян, севрюга, сурьма, табун, утюг, халат, чугун, шалаш…
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26.08.2022 18:39 Відповісти
...і ще багато, багато інших!
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26.08.2022 18:47 Відповісти
В Казахстані чимало етнічних азербайджанців проживає. Щодо схожості мов - нічого не підкажу
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26.08.2022 19:04 Відповісти
Азербайджанский относится к огузской группе тюркских языков, казахский к кыпчакской, понимать др. др. сложно, но можно. Ближе всего к казахскому ногайский, каракалпакский, кыргызский, татарский, узбекский, эти языки легче понимаются. Азербайджанский ближе к туркменскому и турецкому.
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26.08.2022 19:16 Відповісти
Ти забув кримськотатарський! Вони взагалі - "пряма рідня" Бо в часи Хозарського каганату землі від Волги (включаючи Північний Кавказ) і Крим були єдиною країною! Прізвище Алі Сібхан-оглу Керемлі - будівника "Масквы белакаменнай" перекладається як "Кримський" А він був жителем Шемахи - північного Азербайджану!
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26.08.2022 20:28 Відповісти
Точно так же как и в славянской языковой семье: украинцы легко понимают западных славян поляков и чехов со словаками, но южных балканских славянских уже немного хуже, можно понимать, но сложновато
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26.08.2022 20:28 Відповісти
Да азербайджанский относится к туркоязычным. Но казах не сможет разговаривать с азербайджанцем. Это точно. А вот казах с татарином как родные могут общаться. Также с башкиром...
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26.08.2022 20:43 Відповісти
Я пробував! У молодості служив у Заволжі Там багато казахів Ну я у них і "нахватався" трохи мови (зараз багато позабував без практики) Перевівся у Крим і спробував з ними заговорить Посміхнулися і пояснили, що казахський має дуже далеку спорідненість з кримськотатарським А потім моя дочка з сусідом-татарчуком один одного вчили своїм мовам (однокласниками були і дружили Та ще й жили по сусідству)
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26.08.2022 21:20 Відповісти
я выше написал, уйгур с азербайджанцем как то пробовали. и немного получалось.
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26.08.2022 21:23 Відповісти
В Одесі на Староконному ринку узбеки роблять надзвичайно смачну самсу - коли буваю в тих краях, завжди купую, навіть якщо не голодний - просто щоби отримати задоволення від смакоти!

Якось спитав в них - а Ви зрозумієте азербайджанців, чи турків, якщо Вони будуть говорити своєю мовою? Отримав ствердну відповідь!

Може і не все, але принаймі в основному ці мови подібні одна до одної!
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26.08.2022 23:16 Відповісти
Московити вбили мови націй, які проживають на території рашистської недоімперії. Тепер вони всі - русскіє, і там русскій мір, і там дуже погано цим русскім міром смердить (але для них - пахне)
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26.08.2022 19:59 Відповісти
У каждой страны есть запах особый ...
Пахнет Италия свежею сдобою,
Франция пахнет вином и духами,
Ну а Швейцария пахнет сырами.
Пахнет Голандия запахом пряным,
Кофе , тюльпанами , марихуаной,
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксенбурге - фруктами смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы,
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы,
Пахнут свободой Америки Штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах,
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет Япония стилем Хентай,
Пахнет гашишем Афганистан,
Маком душистым разит Пакистан,
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеницею вся Украина.

Телом немытым, говном,
перегаром, гарью удушливой,
гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью, плешивой мессией!
Чуете вонь?
Это запах России
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26.08.2022 20:47 Відповісти
ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЗНАК,ПОСЫЛ. НАДЕЮСЬ ЧТО НАЧАЛО ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ РУСКОГО ЯЗЫКА.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.08.2022 20:28 Відповісти
ЭТО ПРОИСХОДИТ БЛАГОДАРЯ ГЕРОИЗМУ И ПОБЕДАМ ВСУ! ЖЕЛАЕМ УКРАИНЕ СКОРЕЙШЕЙ ПОБЕДЫ!
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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26.08.2022 20:33 Відповісти
Вони дружать через Каспій. Дочекаємось тюркского міра, головне Іран якось заагітуватм.
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26.08.2022 21:07 Відповісти
У 18 столітті це була одна мова і її називали татарською (що не є зовсім правильно). Це була лінгва-франка якою володіли всі комерсанти (купци) від Кавказу та Закавказзя до Алтаю та Туви. Азербаджанська та казахська мови склалися лише наприкінці 19 століття.
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26.08.2022 21:16 Відповісти
А я от чомусь нічого не зрозумів))
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27.08.2022 00:52 Відповісти
Казах красень!
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27.08.2022 04:09 Відповісти
 
 