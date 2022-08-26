Президенти Казахстану та Азербайджану спілкувалися без перекладачів - кожен своєю мовою - і все зрозуміли. ВIДЕО

Під час перемовин між президентами Казахстану та Азербайджану Касимом-Жомартом Токаєвим та Ільхамом Алієвим, кожен з президентів говорив рідною мовою без перекладачів, що не завадило співрозмовникам зрозуміти один одного.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри перемовин потрапили до мережі.

На них кожен з президентів говорить рідною мовою і видно, що кожен із співрозмовників добре розуміє колегу.

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