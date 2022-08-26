Президенти Казахстану та Азербайджану спілкувалися без перекладачів - кожен своєю мовою - і все зрозуміли. ВIДЕО
Під час перемовин між президентами Казахстану та Азербайджану Касимом-Жомартом Токаєвим та Ільхамом Алієвим, кожен з президентів говорив рідною мовою без перекладачів, що не завадило співрозмовникам зрозуміти один одного.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри перемовин потрапили до мережі.
На них кожен з президентів говорить рідною мовою і видно, що кожен із співрозмовників добре розуміє колегу.
Топ коментарі
+33 Oleg Weis
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тюркська мова має однакове коріння
кстати, то, что московиты называют "татаро-монгольским нашествием" - на деле лишь тюркская экспансия на запад
Це як Українці розуміють Білорусів.
Якось спитав в них - а Ви зрозумієте азербайджанців, чи турків, якщо Вони будуть говорити своєю мовою? Отримав ствердну відповідь!
Може і не все, але принаймі в основному ці мови подібні одна до одної!
Пахнет Италия свежею сдобою,
Франция пахнет вином и духами,
Ну а Швейцария пахнет сырами.
Пахнет Голандия запахом пряным,
Кофе , тюльпанами , марихуаной,
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксенбурге - фруктами смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы,
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы,
Пахнут свободой Америки Штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах,
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет Япония стилем Хентай,
Пахнет гашишем Афганистан,
Маком душистым разит Пакистан,
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеницею вся Украина.
Телом немытым, говном,
перегаром, гарью удушливой,
гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью, плешивой мессией!
Чуете вонь?
Это запах России
СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!