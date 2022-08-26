Захоплену будівлю ЦНАП у Новій Каховці окупанти видають за новий "Центр швидкої інтеграції у РФ". ВIДЕО

Російськи загарбники "відремонтували" сучасну будівлю ЦНАП у Новій Каховці і сподіваються розтащувати там багатофункціональний центр інтеграції в Російську Федерацію мешканців Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Російські пропагандисти показали відео, де колаборант хизується, як вони "будували" Центр для швидкої інтеграції у РФ", - зазначає Федоров.

Цікаво, що росіянам навіть не спало на думку зняти зі стін частину айдентики Дія.Центрів.

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Як зауважує міністр, окупанти відібрали у 60 тисяч українців можливість отримувати держсервіс швидко, зручно та людяно. Але це ненадовго. Федоров упевнений, незабаром над ЦНАПом у Новій Каховці буде синьо-жовтий прапор. Як і в інших тимчасово окупованих містах України.