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Захоплену будівлю ЦНАП у Новій Каховці окупанти видають за новий "Центр швидкої інтеграції у РФ". ВIДЕО

каховка,нова

Російськи загарбники "відремонтували" сучасну будівлю ЦНАП у Новій Каховці і сподіваються розтащувати там багатофункціональний центр інтеграції в Російську Федерацію мешканців Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Російські пропагандисти показали відео, де колаборант хизується, як вони "будували" Центр для швидкої інтеграції у РФ", - зазначає Федоров.

Цікаво, що росіянам навіть не спало на думку зняти зі стін частину айдентики Дія.Центрів.

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Як зауважує міністр, окупанти відібрали у 60 тисяч українців можливість отримувати держсервіс швидко, зручно та людяно. Але це ненадовго. Федоров упевнений, незабаром над ЦНАПом у Новій Каховці буде синьо-жовтий прапор. Як і в інших тимчасово окупованих містах України.

Автор: 

Нова Каховка (180) окупація (6687) ЦНАП (73)


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Топ коментарі
+4
Долбаная "телега" редакция, пожалуйста, конвертируйте видео в доступном без ограничений формате в Украине
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26.08.2022 20:51
+3
Інтеграція в кам'яний вік..
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26.08.2022 21:01
+3
У меня не воспроизводится. И я не подписан... или не клиент... или еще как- посмотреть не могу...
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26.08.2022 22:27
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Значить скоро тут розквітне бавовна
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26.08.2022 20:40 Відповісти
Долбаная "телега" редакция, пожалуйста, конвертируйте видео в доступном без ограничений формате в Украине
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26.08.2022 20:51 Відповісти
Телега в Украине не ограничена.
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26.08.2022 21:33 Відповісти
У меня не воспроизводится. И я не подписан... или не клиент... или еще как- посмотреть не могу...
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26.08.2022 22:27 Відповісти
так кто же все таки разминировал Чонгар и Перекоп ?
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26.08.2022 20:58 Відповісти
Так про це хіба що лінивий незнає
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26.08.2022 21:22 Відповісти
Інтеграція в кам'яний вік..
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26.08.2022 21:01 Відповісти
Дарагие украинцы...мы вам построили ГУЛАГ Сралина...заходите за мавзолейным Аусвайсом нашего концлагеря ОСВЕНЦИМ...
С ним вы можете съездить даже а Америку и Австралию...
Аусвайс РабZeи..это круто...
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26.08.2022 21:10 Відповісти
"Центр швидкої інтеграції у РФ"

Центр "швидкої Насті".
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26.08.2022 21:14 Відповісти
Вчіться.

Переймайте методи. Гобліни повинні відповісти за все або здохнути в страшних муках.
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26.08.2022 21:42 Відповісти
 
 