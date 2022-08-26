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Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції морським шляхом, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 26 серпня президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

Українське зерно й сам факт того, що запрацював наш напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи, не допускають катастрофічного дефіциту.

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Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

Цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній і державного бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році.

Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону і всього світу. І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи. І наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815) зерно (3119) море (223) експорт (4475)


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Топ коментарі
+17
Зернотрейдеры срубили бабла, власть откатов. Негры получили булочек, а ООН себе медальку. А Украина просрала козырь в переговорах.
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26.08.2022 22:50
+13
Ти кого призначив на оборонні закупівлі? Казьол.
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26.08.2022 22:49
+13
Странным совпадением с затишьем вокруг темы наступления на Херсон. Зерновой договорняк все-таки был?.
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26.08.2022 22:54
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Цікаво було б знати, чим ми "заплатили" за це...
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26.08.2022 22:46 Відповісти
Странным совпадением с затишьем вокруг темы наступления на Херсон. Зерновой договорняк все-таки был?.
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26.08.2022 22:54 Відповісти
В тому ж і цікавинка...
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26.08.2022 23:03 Відповісти
Прийде зима дізнаємось. В світі засуха. Треба бути дурнем щот тепер продавати зерно.
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26.08.2022 23:13 Відповісти
Якось дивно виходить. За цей час вивезено зерна більше ніж торік. Надходження в бюджет податків більше ніж торік. Чим вони минулий рік займались? Куди гроші йшли???
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26.08.2022 22:49 Відповісти
Не забудьте о мышах из госрезерва. Их нужно было кормить.
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26.08.2022 22:51 Відповісти
налогов больше - потому что гривна сильно просела по отношению к доллару, и цены на все скаканули, с чего и собрали естественно больше налогов. по факту, налогов собрали намного меньше чем в прошлом году
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27.08.2022 00:08 Відповісти
Ти кого призначив на оборонні закупівлі? Казьол.
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26.08.2022 22:49 Відповісти
Зернотрейдеры срубили бабла, власть откатов. Негры получили булочек, а ООН себе медальку. А Украина просрала козырь в переговорах.
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26.08.2022 22:50 Відповісти
Більше всіх отримав Путлер.
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27.08.2022 07:51 Відповісти
а ***** отримав неоприднене перемир'я, судячи з в'ялого пострілювання по Антонівському мосту, яке замінило наступ на Херсонщині
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27.08.2022 13:40 Відповісти
кому шо, а зеленскому - бабло.....
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26.08.2022 22:50 Відповісти
Скільки сплачено податків в казну держави?
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26.08.2022 22:53 Відповісти
Наші оптимізатори сплачують податки в офшорах.
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26.08.2022 23:24 Відповісти
Ваван Вперший.
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26.08.2022 22:57 Відповісти
Писав і буду писати. Поки жиди при владі, нічого доброго в Україні не буде.
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26.08.2022 22:58 Відповісти
Поки їх туди обирають, нічого доброго не буде.
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26.08.2022 23:05 Відповісти
Обирають вони самі себе туди, ******* технології і маніпуляції. І поки народ України цього не усвідомить, що він може щось зламати, то все так і залишиться.
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28.08.2022 12:36 Відповісти
Хтось може пояснити (без стьоба питаю), як так стільки шуму навколо нашого зерна, а ми ніяких умов для себе не вимагали, окрім не бити по шляхам, що по суті умови безпеки зерна і, як наслідок, потрібні іншій стороні (покупцю)?
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26.08.2022 22:58 Відповісти
А шо Вы хотели? У нас при владе спецы-многостаночники, закончившие Трускавецкий многопрофильный институт. Плюс откаты - устоять не возможно. В итоге прое**али все возможности и пэрэвагы для Украины
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26.08.2022 23:11 Відповісти
Умови вимогав Путлер, і він їх отримав.
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27.08.2022 07:49 Відповісти
Зеля зупинив наступ на Херсон
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27.08.2022 13:43 Відповісти
Почему Украина должна кого то спасать, а они нас спосут?
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26.08.2022 23:08 Відповісти
Как ты меня ******* !!!
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26.08.2022 23:14 Відповісти
Де ж твоя обіцяна відповідь за теракт 24 серпня пи#дун? В трусах у абдрістовіча?
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26.08.2022 23:31 Відповісти
Там же где наказание палача узкоглазого , издевавшегося над пленным. Ну хату его родне в ****** их азиатских спалить то уже можно было, Буданову нужно не прогнозы писать , а делом своим заняться.
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27.08.2022 08:20 Відповісти
торговля на крови
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27.08.2022 00:07 Відповісти
скорее бы закончилась война, чтобы гнусавющую зеленую погань больше не видеть...
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27.08.2022 04:37 Відповісти
Шмарклю-геть!
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27.08.2022 07:48 Відповісти
це добре.... але... китай та індія положили болт на Україну та не засудили агресії кацапії... 184 дні війни... а що роблять МЗС та її керманич дімон разом з керівником зовнішньої політики держави президентом... а вони щоденно гнусавлять, але не осуждують дві презервативні країни... а чи потрібні в такому разі два рвані презервуара, які не пожуть нічого сказати ще двом гандонам - найух...
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27.08.2022 06:38 Відповісти
 
 