Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції морським шляхом, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 26 серпня президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

Українське зерно й сам факт того, що запрацював наш напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи, не допускають катастрофічного дефіциту.

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Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

Цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній і державного бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році.

Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону і всього світу. І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи. І наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту", - зазначається у повідомленні.

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