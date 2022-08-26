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До окупованого Криму їде ешелон із важкою технікою армії РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

До окупованого Криму їде ешелон із важкою військовою технікою з Росії. Вагони помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в’їзду на Керченський міст з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Повідомляється, що на залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".

Окрім цього, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів.

У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Морги та лікарні в окупованому Криму заповнені російськими загарбниками, - Ташева

Автор: 

армія рф (17359) Крим (14143)


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Топ коментарі
+48
От би **онути по мосту в цей момент...
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26.08.2022 23:24
+28
в Джанкое. Там у них будет остановка для получения джанкоинов от ЗСУ.
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26.08.2022 23:36
+23
Так , було би непогано хакнути цю техніку по дорозі 😠
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26.08.2022 23:27
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Що на це Люся скаже? А він скаже приблизно таке: «вся ця техніка нічого не з себе не представляє, на ній не має кому їздити, ми її завтра асфальтом прикатаємо і все».
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27.08.2022 06:36 Відповісти
И что теперь? Смотреть из бинокля и все? А уничтожить этот эшелон нет желания? Ведь этот состав несет смерть для Украины.
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27.08.2022 07:32 Відповісти
Мы ударим по эшелону современным асфальтом и шашлыками.
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27.08.2022 07:57 Відповісти
Шампурами с GPS наведением.
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27.08.2022 12:41 Відповісти
Ну де наш ХайМарс привіт кримському мостові?
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27.08.2022 22:34 Відповісти
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