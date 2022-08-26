До окупованого Криму їде ешелон із важкою технікою армії РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

До окупованого Криму їде ешелон із важкою військовою технікою з Росії. Вагони помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в’їзду на Керченський міст з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Повідомляється, що на залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".

Окрім цього, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів.

У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.

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