До окупованого Криму їде ешелон із важкою технікою армії РФ, - ЗМІ. ВIДЕО
До окупованого Криму їде ешелон із важкою військовою технікою з Росії. Вагони помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в’їзду на Керченський міст з боку РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Повідомляється, що на залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".
Окрім цього, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів.
У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.
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