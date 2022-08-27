Організатора та учасника злочинної групи, які заробили на "благодійності" понад 500 тис. грн, затримали в Івано-Франківську. ВIДЕО
В Івано-Франківську ділки заробляли на "благодійності". Вони продавали волонтерам завезену гуманітарку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Telegram.
Відомо, що завезену як гуманітарну допомогу військову амуніцію, пікапи та авто "швидкої" чоловіки продавали громадським організаціям та волонтерам. На цьому вони встигли заробити понад 500 тисяч гривень.
Зазначається, що правоохоронці встановили учасників злочинної групи та задокументували увесь злочинний "ланцюг" їхньої діяльності.
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