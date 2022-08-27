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Організатора та учасника злочинної групи, які заробили на "благодійності" понад 500 тис. грн, затримали в Івано-Франківську. ВIДЕО

В Івано-Франківську ділки заробляли на "благодійності". Вони продавали волонтерам завезену гуманітарку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

Відомо, що завезену як гуманітарну допомогу військову амуніцію, пікапи та авто "швидкої" чоловіки продавали громадським організаціям та волонтерам. На цьому вони встигли заробити понад 500 тисяч гривень.

Зазначається, що правоохоронці встановили учасників злочинної групи та задокументували увесь злочинний "ланцюг" їхньої діяльності.

Дивіться також: На Прикарпатті намагалися продати автомобіль швидкої. Затримано працівників благодійної організації, які наживались на гумдопомозі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Івано-Франківськ (519) махінації (416) гуманітарна допомога (991)


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Топ коментарі
+5
ОГО...оце знайшли...12,195 тисяч долярів...... скоріш що були витрати на транспортування і інше.... та "нормальні люде "за годину таке мають ......вчіться у оманськихкнурів....це просто якесь знущання...це ж якийсь сююююююр...
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27.08.2022 13:08
+4
бєняоманськийкнур накрав ще й зараз відсудив у КРАЇНИ УКРАЇНА мільярди ...і хоч би ЩО....
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27.08.2022 13:01
+3
Можна їх якось калічити,щоб люди бачили здалеку,наприклад відрізати вуха...
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27.08.2022 12:52
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Можна їх якось калічити,щоб люди бачили здалеку,наприклад відрізати вуха...
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27.08.2022 12:52 Відповісти
татуху на лобі робити у формі букви Z
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27.08.2022 14:51 Відповісти
Можна б було розстріляти. Та забути про це.
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27.08.2022 12:52 Відповісти
Прикро за земляків, але знаю приклад, коли земляк з американським громадянством за хабар в 500 гривні отримує як біженець 3000 гривень, та ще ввозить автівки з Голандії й по 500 баксів на одній наварює. Тому вся ця дурниця про якихось там галичан і є дурницею.
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27.08.2022 12:55 Відповісти
та що ви!!!! підозра-какава-бобік з мігалкою і в пещерскій суд-максимум!!
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27.08.2022 12:55 Відповісти
бєняоманськийкнур накрав ще й зараз відсудив у КРАЇНИ УКРАЇНА мільярди ...і хоч би ЩО....
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27.08.2022 13:01 Відповісти
ОГО...оце знайшли...12,195 тисяч долярів...... скоріш що були витрати на транспортування і інше.... та "нормальні люде "за годину таке мають ......вчіться у оманськихкнурів....це просто якесь знущання...це ж якийсь сююююююр...
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27.08.2022 13:08 Відповісти
Пані Стаховська,ви нормальна люде?Ви скільки за годину маєте-хоч приблизно,бо я розумію,що день на день не приходиться...Ви так упевнено все знаєте,що впевнений ви обертаєтеся саме в колах і кнурів і бень і батальйону Монако.Чи тільки кнурів?"Я ненавижу сплетни в виде версий..."
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27.08.2022 16:15 Відповісти
мразь которая давно должна была быть повешана и дальше плодотворно продолжает ощипывать мудрого гусака
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27.08.2022 13:13 Відповісти
Можна навіть не сумніватись, що зелена верхівка, яка знала, що буде війна, скористалась і наварила на падінні гривні великі гроші.
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27.08.2022 14:15 Відповісти
А якого кольору була верхівка,і чи наварилася ця вырхівка-коли доллар був по 8 ?І кацап не стояв під Київом.І ракети не літали над Україною.Пробуйте порівнювати все і всіх,кольори в оптичному секторі всі достойні і поваги і уваги.8 і 29,7, 29.7-40,5,а мало би бути,а може ще буде-89,7
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27.08.2022 16:22 Відповісти
Все что не подконтрольно ЗеКодломойским чувакам дЕрмака...объявлено вне закона ...
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27.08.2022 14:13 Відповісти
кожен день такі новини. прикро. підтримую всіх коментаторів, хто висловився вище.
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27.08.2022 14:52 Відповісти
В Івано-Франківську найгірше надають гуманітарку переселенцям ніж в любій ініший частині України. 1 продуктовий пакет на родину за весь час перебування в місті! тут мабудь також деребанять по-повній.
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27.08.2022 14:55 Відповісти
Чекаємо на "підозру".
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27.08.2022 15:07 Відповісти
 
 