Ми ведемо всенародну боротьбу за свободу, а свобода перемагає завжди, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці українського президента.
"Боротьба за незалежність – це боротьба всього народу, тільки так вона буває успішною. Саме такою, всенародною, вона є у нас в Україні. І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, це результат, який досягається завдяки міцності й солідарності всіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранію. Свобода перемагає завжди", - зазначається у поідомленні.
Топ коментарі
+33 Y.M. Z.
показати весь коментар27.08.2022 22:21
+28 Перехватчик
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+25 Рахиль Кошман
показати весь коментар27.08.2022 22:17
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https://twitter.com/i/status/1563447348541681665
Пане Зеленський, не бажаєте розповісти українцям, як коломийський допомагає Українській державі здолати ворога? Ну й ще добре було б, щоб він прояснив свою позицію осені 2019-го року, щодо "танків під Варшавою".
До речі, паспорт Ізраїлю є не лише у Корбана.
І вапщє, гої, ви што, слєпиє? Нє відіте што лі што у ігарявасільєвіча уже нєт укрАінскава гражданства і он нікаму нічєво нє должен, как і я?"©
От приблизно так вам відповів би боневтік.
@hohland_gosdep
·
https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1563224508638453761 26 авг.
Ось хто б цим «поломніцам» виписав повістки для перевірки облікових данних?
@SlavkoKara
·
https://twitter.com/SlavkoKara/status/1563463114926227458 9 ч
Дивна у нас держава - мітинги родичів азовців розганяють, бо війна і масові зібрання ніззя, зате кілька тисяч мордоворотів з іконами пішки пруть через кілька областей - і нікому вони не цікаві, війни ж немає.
Циркач їде їх шляхом - на Заході це розуміють, доки його не чіпають, а от після
Перемоги ....
Не обязательно для народа, хотя бы для суда. Уже достаточно.