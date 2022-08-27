Ми ведемо всенародну боротьбу за свободу, а свобода перемагає завжди, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці українського президента.

"Боротьба за незалежність – це боротьба всього народу, тільки так вона буває успішною. Саме такою, всенародною, вона є у нас в Україні. І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, це результат, який досягається завдяки міцності й солідарності всіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранію. Свобода перемагає завжди", - зазначається у поідомленні.

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