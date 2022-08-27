УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12560 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
3 038 46

Ми ведемо всенародну боротьбу за свободу, а свобода перемагає завжди, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці українського президента. 

"Боротьба за незалежність – це боротьба всього народу, тільки так вона буває успішною. Саме такою, всенародною, вона є у нас в Україні. І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, це результат, який досягається завдяки міцності й солідарності всіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранію. Свобода перемагає завжди", - зазначається у поідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції морським шляхом, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) незалежність (106) звернення (604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
Ага, особливо громадянина коломийського з міста Дніпро.

Пане Зеленський, не бажаєте розповісти українцям, як коломийський допомагає Українській державі здолати ворога? Ну й ще добре було б, щоб він прояснив свою позицію осені 2019-го року, щодо "танків під Варшавою".

До речі, паспорт Ізраїлю є не лише у Корбана.
показати весь коментар
27.08.2022 22:21
+28
Славко Кара

@SlavkoKara

·

https://twitter.com/SlavkoKara/status/1563463114926227458 9 ч

Дивна у нас держава - мітинги родичів азовців розганяють, бо війна і масові зібрання ніззя, зате кілька тисяч мордоворотів з іконами пішки пруть через кілька областей - і нікому вони не цікаві, війни ж немає.
показати весь коментар
27.08.2022 22:32
+25
А когда 95 квартал станет народом
показати весь коментар
27.08.2022 22:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гуманітарка на продаж?

https://twitter.com/i/status/1563447348541681665
показати весь коментар
27.08.2022 22:15 Відповісти
А когда 95 квартал станет народом
показати весь коментар
27.08.2022 22:17 Відповісти
Сиди не звезди. Уже как вы унизили этот народ, так ещё никому не удавалось.
показати весь коментар
27.08.2022 22:19 Відповісти
Особливо коли здав південь разом з ЗАЕС. Скільки бабла отримав за це?
показати весь коментар
27.08.2022 22:21 Відповісти
13 срібників (( просто в омані сказали що не відберуть того що пліснява накрасти встигла .
показати весь коментар
27.08.2022 22:22 Відповісти
Дешево оцінили зрадника. Юда отримав 30.
показати весь коментар
27.08.2022 22:37 Відповісти
Так Іуда біблейна особистість , хоч і негативна , там потрійна оплата була , а цей клоун якийсь безрідний за що йому такі гроші ((
показати весь коментар
27.08.2022 23:49 Відповісти
Ага, особливо громадянина коломийського з міста Дніпро.

Пане Зеленський, не бажаєте розповісти українцям, як коломийський допомагає Українській державі здолати ворога? Ну й ще добре було б, щоб він прояснив свою позицію осені 2019-го року, щодо "танків під Варшавою".

До речі, паспорт Ізраїлю є не лише у Корбана.
показати весь коментар
27.08.2022 22:21 Відповісти
"Ой вєй, ви нє панімаєтє, ето другоє!
І вапщє, гої, ви што, слєпиє? Нє відіте што лі што у ігарявасільєвіча уже нєт укрАінскава гражданства і он нікаму нічєво нє должен, как і я?"©

От приблизно так вам відповів би боневтік.
показати весь коментар
27.08.2022 22:24 Відповісти
Все правильно, тільки чути це від того, хто чотири рази нахаркав на повістку в воєнкомат...
показати весь коментар
27.08.2022 22:22 Відповісти
Айнепесдите! Вже 2 місяці чекаю, як Подільський рвк відправить до навчального центру на перепідготовку(((
показати весь коментар
27.08.2022 22:22 Відповісти
тебе чи презіка ?
показати весь коментар
27.08.2022 22:23 Відповісти
Патаму шо акакая разніца сколька свабоди і какой , главнає што тєлємарафон работаєт !
показати весь коментар
27.08.2022 22:25 Відповісти
ну так,погоджуюся,для зеленого виборця саме те,що потрібно,голова існує що б в неї їсти..
показати весь коментар
27.08.2022 22:47 Відповісти
Як рограбовувати країну то всього 450 депутатів, 300 тис. чиновників і десяток олігархів. А як війна за незалежність так народ))
показати весь коментар
27.08.2022 22:23 Відповісти
Раздєлєніе труда, все по марксу.
показати весь коментар
27.08.2022 22:25 Відповісти
Ну, как он, погань, лично "боролся" за независимость с 2014 года по 24 февраля 2022 года мы в курсе. Да и сейчас его "борьба" вызывает только омерзение.
показати весь коментар
27.08.2022 22:23 Відповісти
Господи , як це створiння мене вже за#пло зi своiми вiдосами
показати весь коментар
27.08.2022 22:25 Відповісти
я научился переключать со скоростью света
показати весь коментар
27.08.2022 22:36 Відповісти
я тоже
показати весь коментар
27.08.2022 22:46 Відповісти
Я тiльки рожу бачу, завжди вiдключаю,бо знаю що воно нiчого мyдрого не скаже😣
показати весь коментар
27.08.2022 22:48 Відповісти
Похоже он свои видосы пилит, каждый раз, когда взбирается на унитаз! 💩
показати весь коментар
27.08.2022 23:40 Відповісти
Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep

·

https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1563224508638453761 26 авг.

Ось хто б цим «поломніцам» виписав повістки для перевірки облікових данних?

показати весь коментар
27.08.2022 22:27 Відповісти
а колаборантів в армію неберуть і покарання суд їм виносить сміхотворні..
показати весь коментар
27.08.2022 22:33 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2022 22:28 Відповісти
"Майдан был зря. Мне стыдно за него". /Зеленский/
показати весь коментар
27.08.2022 22:28 Відповісти
.
показати весь коментар
27.08.2022 22:30 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2022 02:06 Відповісти
Випадок із Україною майже унікальний. Народ бореться за незалежність. А владу влаштував би і Путлер. Чим це закінчиться важко сказати. Режим Віші у 1940 р у Франції найближча аналогія.
показати весь коментар
27.08.2022 22:31 Відповісти
Чому не відбувся московскій бліцкріг і при чому тут зєквідатори української державності https://www.youtube.com/watch?v=2VWiHnr9wAw&t=1528s&ab_channel=DmytroNews
показати весь коментар
27.08.2022 22:41 Відповісти
Славко Кара

@SlavkoKara

·

https://twitter.com/SlavkoKara/status/1563463114926227458 9 ч

Дивна у нас держава - мітинги родичів азовців розганяють, бо війна і масові зібрання ніззя, зате кілька тисяч мордоворотів з іконами пішки пруть через кілька областей - і нікому вони не цікаві, війни ж немає.
показати весь коментар
27.08.2022 22:32 Відповісти
БО ЦЕ ВИБОРЦІ і ЕЛЕКТОРАТ зеленського.
показати весь коментар
28.08.2022 01:59 Відповісти
мля, где он такой голос взял, это же невозможно слушать
показати весь коментар
27.08.2022 22:34 Відповісти
Ты зачем Чонгар разминировал, дурик. Для какого народа?
показати весь коментар
27.08.2022 22:35 Відповісти
Закрити опозиційні канали, переслідувати опозицію, знущатися над Конституцією… така собі об'єднуюча сила.
показати весь коментар
27.08.2022 22:46 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2022 23:10 Відповісти

показати весь коментар
27.08.2022 23:57 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2022 02:07 Відповісти
Імпічмент Зе дебілу - іншого він не заслуговує.
показати весь коментар
28.08.2022 02:09 Відповісти
прямо как в кине про 300 еврейцев - мама, я пойду...
показати весь коментар
28.08.2022 03:43 Відповісти
Zeлох - перший в світі преZeдент, який власний піар будує на могилах своїх співвітчизників.
показати весь коментар
28.08.2022 07:48 Відповісти
Ще був Пол Пот, Мугабе, Бокасса. Останій навіть їв своїх опонентів з опозиції.
Циркач їде їх шляхом - на Заході це розуміють, доки його не чіпають, а от після
Перемоги ....
показати весь коментар
28.08.2022 16:28 Відповісти
А книжку из цитат для будущих поколений, ну для тех, кто в живых останется?
Не обязательно для народа, хотя бы для суда. Уже достаточно.
показати весь коментар
28.08.2022 10:49 Відповісти
 
 