У Запоріжжі війська РФ п’ятьма ракетами зруйнували школу-інтернат, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі внаслідок нічного ворожого обстрілу постраждали навчальні корпуси школи-інтернату, деякі з них не підлягають відновленню.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Місце зруйнованого навчального закладу, який сьогодні вночі обстріляли росіяни. Сюди прилетіло кілька величезних ракет. Внаслідок атаки постраждали навчальні корпуси. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, а також вибита численна кількість вікон. На щастя, навчальний рік ще не розпочався, учнів тут не було. Охорона та керівництво школи-інтернату залишилися живими та неушкодженими. Все відбудуємо, зробимо ще краще. Головне - дотримуйтеся правил безпеки під час повітряних тривог", - розповів він.

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"Тут до початку військовий дій навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області. Це учні й з багатодітних родин, діти-сироти, переміщені з інших громад тощо. Тут вчилися діти з усієї області. Вночі на цю територію прилетіло п’ять великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент. На щастя, навчальний рік не розпочався, тому учнів ще не було. Є тільки охорона та керівництво, які дотримувалися норм безпеки та перебували у бомбосховищі. Всі залишилися живими та неушкодженими. Але окремі будівлі зазнали таких руйнувань, що не підлягають відновленню. Переконаний, що ми все відбудуємо. Перемога буде за нами", - підкреслив Олександр Старух.















