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У Запоріжжі війська РФ п’ятьма ракетами зруйнували школу-інтернат, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі внаслідок нічного ворожого обстрілу постраждали навчальні корпуси школи-інтернату, деякі з них не підлягають відновленню.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Місце зруйнованого навчального закладу, який сьогодні вночі обстріляли росіяни. Сюди прилетіло кілька величезних ракет. Внаслідок атаки постраждали навчальні корпуси. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, а також вибита численна кількість вікон. На щастя, навчальний рік ще не розпочався, учнів тут не було. Охорона та керівництво школи-інтернату залишилися живими та неушкодженими. Все відбудуємо, зробимо ще краще. Головне - дотримуйтеся правил безпеки під час повітряних тривог", - розповів він.

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"Тут до початку військовий дій навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області. Це учні й з багатодітних родин, діти-сироти, переміщені з інших громад тощо. Тут вчилися діти з усієї області. Вночі на цю територію прилетіло п’ять великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент. На щастя, навчальний рік не розпочався, тому учнів ще не було. Є тільки охорона та керівництво, які дотримувалися норм безпеки та перебували у бомбосховищі. Всі залишилися живими та неушкодженими. Але окремі будівлі зазнали таких руйнувань, що не підлягають відновленню. Переконаний, що ми все відбудуємо. Перемога буде за нами", - підкреслив Олександр Старух.

У Запоріжжі війська РФ п’ятьма ракетами зруйнували школу-інтернат, - ОВА 01
У Запоріжжі війська РФ п’ятьма ракетами зруйнували школу-інтернат, - ОВА 02
У Запоріжжі війська РФ п’ятьма ракетами зруйнували школу-інтернат, - ОВА 03
У Запоріжжі війська РФ п’ятьма ракетами зруйнували школу-інтернат, - ОВА 04
У Запоріжжі війська РФ п’ятьма ракетами зруйнували школу-інтернат, - ОВА 05
У Запоріжжі війська РФ п’ятьма ракетами зруйнували школу-інтернат, - ОВА 06
У Запоріжжі війська РФ п’ятьма ракетами зруйнували школу-інтернат, - ОВА 07
У Запоріжжі війська РФ п’ятьма ракетами зруйнували школу-інтернат, - ОВА 08

Автор: 

армія рф (17359) Запоріжжя (2265) обстріл (28449) школа (2209) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+12
Треба за це покарати.

Гобліни мають жити в печерах та землянках і навіть не знати що таке школа чи тим більше мати заводи де зможуть робити ракети.
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27.08.2022 22:54
+11
Рашка хоче, щоб українці були як кацапи тупе і неосвічене бидло готове за копійку вбити, але щоб ще й жили в голоді і холоді. Кацапам тоді будуть показувати зруйновану Україну, а вони будуть на Ху*ла молитись з вдячністю, що живуть в лайні, зате не має війни.
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27.08.2022 23:05
+11
А почему молчит дефективный Папа Римский. Что украинские дети хуже помойных пропагандисток.
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27.08.2022 23:25
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Треба за це покарати.

Гобліни мають жити в печерах та землянках і навіть не знати що таке школа чи тим більше мати заводи де зможуть робити ракети.
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27.08.2022 22:54 Відповісти
Это тема для мирового правительства. Или все Украина должна обеспечить?
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27.08.2022 23:02 Відповісти
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28.08.2022 01:53 Відповісти
У них какая то мания по школам бить
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27.08.2022 22:56 Відповісти
Знищують систему освіти. Вони це роблять спеціально. Вони привикли так діяти бо завжди так раніше робили.

Ціль проста зруйнувати шанс на майбутнє. І нам дуже пощастило що ми завдяки ковіду встигли перейти на онлайн.
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28.08.2022 01:55 Відповісти
ну то якого хрєна ви школи відкриваєте 1 вересня?
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27.08.2022 22:59 Відповісти
По-перше, це школа-інтернат. Знаєте, що це таке? По-друге, українським дітям тепер відмовити у можливості навчання?
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28.08.2022 06:42 Відповісти
Рашка хоче, щоб українці були як кацапи тупе і неосвічене бидло готове за копійку вбити, але щоб ще й жили в голоді і холоді. Кацапам тоді будуть показувати зруйновану Україну, а вони будуть на Ху*ла молитись з вдячністю, що живуть в лайні, зате не має війни.
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27.08.2022 23:05 Відповісти
Турция пропустила российское судно с военной техникой из Сирии - Bloomberg.

Россия забрала из Сирии часть своей военной техники. Турция пропустила через пролив Босфор торговое судно «Спарта-2», предположительно, груженое боевыми машинами для проведения военной операции в Украине. https://t.me/charter97_org/81856 https://t.me/charter97_org/81856

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27.08.2022 23:13 Відповісти
Турция связана конвенцией Монтрё.
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27.08.2022 23:23 Відповісти
Эта Монтре как раз и обязана блокировать пропуск через Турцию воюющие страны!
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28.08.2022 07:07 Відповісти
Блокируются только военные корабли.
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28.08.2022 10:30 Відповісти
https://t.me/typical_alekseevkakh/13145 А тим часом у Київі...
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27.08.2022 23:21 Відповісти
А почему молчит дефективный Папа Римский. Что украинские дети хуже помойных пропагандисток.
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27.08.2022 23:25 Відповісти
Мы вряд ли узнаем кто там жил, но надеюсь узнаем, кто их сдал.
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27.08.2022 23:27 Відповісти
Надіємся ,що в момент прильоту там нікого не було, а в бомбосховищі
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27.08.2022 23:42 Відповісти
До кінця додивитися "неасилил"?
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28.08.2022 10:39 Відповісти
при орохе такого не был бы ответ а так...
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28.08.2022 01:36 Відповісти
Задрали ви вже своїм Порохом. Кому дякувати Минськами?
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28.08.2022 06:40 Відповісти
а ви своїм зеленим боневтіком чотириразивідкосившив!!! Де б ми всі були якби Порошенко разом з волонтерами не відновив ЗСУ і не захистив Київ і область системами ППО? Чи може зелена квартальська наволоч за три роки хоч пальцем для арміїі поворухнула? якраз все навпаки. Бо з пісюнограя такий президент як з півня павич
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28.08.2022 08:10 Відповісти
Системи ППО були збережені завдяки передбачливості командування ЗСУ, але ніяк ні діяльності Порошенка.
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28.08.2022 10:23 Відповісти
Система ППО в Киеві в 2015 році була побудована за кощти Порошенко відповідь МВС
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28.08.2022 14:00 Відповісти
Іvan Livliv, а кому дякувати, тому хто перед війной на лижах катався й насолоджувався життям та казав не морочте мені голову своєю війною?
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28.08.2022 08:29 Відповісти
Дякуючи Мінську ху.ло не ввів війска в Україну коли в нас арміі не було, зброї не було, захід летальну зброю заборонив постовляти, в країні в силових органах полно предателей, казна пустая а благодоря угодам ми країну спасли, відбудували, армію відбудували, зброю почали виготовляти, єкономіку поднялі, зберегли тисячи життів патріотів країни які з голими руками пішли її захищати, консолидували захід на борьбу з парашей і добілісь поставок летальноі зброі тіки зовсім тупий зараз бачивши цю війну може наїзжати на мінсу углду, та дякувати треба Порошенко за цю угоду яка спасла країну і яка прожила вісім років мирним життям і яка зараз взмозі з ЕС чинити опір цим паскудам.
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28.08.2022 08:57 Відповісти
Зважаючи на освіту Порошенка (дипломат), хочу запитати - він що, не знав у якій послідовності треба записувати пункти домовленостей? Саме з-за того, що у домовленостях амністія для бойовиків передувала виводу аквафрешів, ми 8 років товклися на місці. Ще питання. Чому під домовленостями немає підпису Порошенка? Я визнаю його заслуги, але треба правильно оцінювати і шкоду від його діяльності. Ще. Нарешті порохоботи зрозуміли, що приписувати Порошенкові "створення" української армії - це плювок в сторону тієї самої армії. Нарешті ви стали писати "відновлення". Може згодом і інше дійде. Особлива його руйнівна роль у роки до 2014.
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28.08.2022 10:21 Відповісти
Оце вже мабуть бот бо допис ні про що з обсіром без фактів і якоїсь думки і логіки
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28.08.2022 13:57 Відповісти
Он имел ввиду "при Горохе" видимо, при царе такого не было.
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28.08.2022 10:42 Відповісти
крадивныцтва не было и была армия.и не было войны
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28.08.2022 10:56 Відповісти
Тварі. Україна стільки вклала у розвиток шкіл, а ці покидьки руйнують все, що бачать.
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28.08.2022 06:39 Відповісти
 
 