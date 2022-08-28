ЗСУ вдарили по штабу окупантів на заводі "Сокіл" у Новій Каховці, - Хлань. ВIДЕО
Українські захисники вдарили по штабу російських окупантів у Новій Каховці.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Хоч пропагандисти пишуть, що їхнє "ПВО" було чітко чути - в Новій Каховці рашисти отримали чергову бавовну від ЗСУ.
Наші вдарили по штабу, який орки облаштували на заводі Сокіл", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар28.08.2022 14:58
+24 Irina So #517814
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+22 Перехватчик
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Чертовщина творится в Михайловке Запорожской области. Здесь найден повешенным назначенный орками "начальник полиции" Андрей Рыжков. А тремя днями ранее после взрыва склеил ласты в гауляйтер Михайловки Иван Сушко.
Заявил в своем ТГ-канале экс-командир незаконных вооруженных формирований Игорь Гиркин с позывным Стрелков.
По его словам, "в Херсоне (и не только) - многочасовые перебои с электричеством и водоснабжением".
Заряд Джавелина, лети!
Иркутск с Магаданом, Орел и Петровка -
Двухсотые к вам на пути.
Гремела атака и пули звенели,
И в танках буряты дрожат,
В Каховке они как окурки сгорели
Лишь пепла остатки лежат.
В степях Украины неся Джавелины
Немало пришлось нам пройти
Мы - мирные люди, но наши Хаймарсы
Стоят на запасном пути!
Чекаємо від вас допомоги.
з іншої сторони, за репарації можна побудувати новітнє виробництво. як свого часу в західній Німеччині.
гарячішати вам , кляті виродки 😡