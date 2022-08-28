ЗСУ вдарили по штабу окупантів на заводі "Сокіл" у Новій Каховці, - Хлань. ВIДЕО

Українські захисники вдарили по штабу російських окупантів у Новій Каховці.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Хоч пропагандисти пишуть, що їхнє "ПВО" було чітко чути - в Новій Каховці рашисти отримали чергову бавовну від ЗСУ.

Наші вдарили по штабу, який орки облаштували на заводі Сокіл", - йдеться в повідомленні.

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