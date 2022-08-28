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Новини Відео Війна
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Міноборони РФ видало запис навчальної стрільби у полі за бойову операцію. ВIДЕО

Міноборони Росії опублікувало відео про "знищення підрозділів ЗСУ" з вогнеметів. Однак самих ЗСУ на відео немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

"Судячи з метаданих (прихованих характеристик) відео, воно було записано ще 31 липня. Проєкт у програмі для монтажу відео називався "Заняття_1ДШБ_в2", що можна розшифрувати як "заняття 1-го десантно-штурмового батальйону (або бригади)". Те, що відбувається на відео, набагато більше нагадує заняття зі стрільби, ніж реальну бойову операцію: оператор знімає стрілка, стоячи поряд з ним, навіть не намагаючись сховатися від вогню "противника". Жодних ознак ЗСУ на відео немає: один снаряд потрапляє в соняшники, інший – просто у поле", - зазначає видання.

Відео супроводжується коментарем російського військового із закритим обличчя. Зберегти його анонімність авторам не вдалося: файл із коментарем називається "Командир_оогнемётного_взвода_гвардии_старший_лейтенант_Иванов_Александр".

Також дивіться: Мешканка РФ, яка виступає проти вторгнення в Україну, спалила авто чиновнику російського генштабу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17359) Міноборони рф (706)


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виявляється що не тільки кадирівці тікток солдафони
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28.08.2022 15:08 Відповісти
Який це Іванов? Його справжнє прізвище ********
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28.08.2022 23:32 Відповісти
АSLAN

@antiputler_news

·

https://twitter.com/antiputler_news/status/1563617723602862080 9 ч

ВСУ увели БПЛА прямо в эфире у российского пропагандиста Сладкова Кстати, в комплекте тут и русский нацист Мильчаков.

https://twitter.com/i/status/1563617723602862080
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28.08.2022 15:09 Відповісти
"Это просто какой-то позор..." (с)
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28.08.2022 15:45 Відповісти
Убили зайца?
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28.08.2022 15:53 Відповісти
потопал свинячими копітами по нашим семічкам((ватник хрюша ванька не встанька
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28.08.2022 16:18 Відповісти
дебіли-тіктокери тупо обстріляли прах своїх дідів, який угноює нашу землю, а отже працює по усій Україні
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28.08.2022 17:38 Відповісти
ага..... и птички поют в соняшнику... от козли російськи недоразвиті... шоб вашим дітям прилітало кожну хвилину.
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28.08.2022 22:34 Відповісти
 
 