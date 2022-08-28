Міноборони РФ видало запис навчальної стрільби у полі за бойову операцію. ВIДЕО

Міноборони Росії опублікувало відео про "знищення підрозділів ЗСУ" з вогнеметів. Однак самих ЗСУ на відео немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

"Судячи з метаданих (прихованих характеристик) відео, воно було записано ще 31 липня. Проєкт у програмі для монтажу відео називався "Заняття_1ДШБ_в2", що можна розшифрувати як "заняття 1-го десантно-штурмового батальйону (або бригади)". Те, що відбувається на відео, набагато більше нагадує заняття зі стрільби, ніж реальну бойову операцію: оператор знімає стрілка, стоячи поряд з ним, навіть не намагаючись сховатися від вогню "противника". Жодних ознак ЗСУ на відео немає: один снаряд потрапляє в соняшники, інший – просто у поле", - зазначає видання.

Відео супроводжується коментарем російського військового із закритим обличчя. Зберегти його анонімність авторам не вдалося: файл із коментарем називається "Командир_оогнемётного_взвода_гвардии_старший_лейтенант_Иванов_Александр".

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