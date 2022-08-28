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Скандал із тризубом, "бавовна" і росіяни, кіт-убивця і Дугіна | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Нещадні жарти про тризуб, "Банду" з мінкультом, "бавовну в Криму" та Дар’ю Дугіну й кота-диверсанта. Чи то пак Кота-Атентата!

Це "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ летять до вас.

Богдан Буткевич і Наталка Соколенко готові вдарити гумором по новинах і зробити ваш недільний вечір куди веселішим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Багато бавовни для росіян і косметика для корів | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

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Також на ютубі Цензор.НЕТ – щодня антипанічний та духопідйомний стрім з новинами про те, як Збройні Сили України нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".

Автор: 

гумор (681) Соколенко Наталія (50) Цензор.НЕТ (138) Буткевич Богдан (438)


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Оцей непристойний жест, яким намагались замінити тризуб, квінтесенція досягнень зеленої влади.
То такі люди- низької кацапської культури, недостатньої освіти. Ганьба ганьбою.
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28.08.2022 20:31 Відповісти
Тризуб киевского князя Владимира есть на монетах Киева... после Крещения Украины в 988 году находили в Греции Шотландии Турции Франции Италии и т.д
РюZZkие..покажите монеты любого барана Мацковии...типа сЦаря...ну хотя бы 17 века...
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28.08.2022 20:36 Відповісти
Они думают, что мы потратим 24 минуты на их дешёвый юмор ?
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28.08.2022 20:45 Відповісти
Зырим телемаарафон типа Лохотрон... ЗеКодломойскиж чуваков..а следом пойдет свежая серия типа Сваты каздлы...
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28.08.2022 20:51 Відповісти
При усій повазі, не знаю навіщо ви це робите, зовсім не до гумору.
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28.08.2022 21:13 Відповісти
 
 