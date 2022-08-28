Скандал із тризубом, "бавовна" і росіяни, кіт-убивця і Дугіна | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Нещадні жарти про тризуб, "Банду" з мінкультом, "бавовну в Криму" та Дар’ю Дугіну й кота-диверсанта. Чи то пак Кота-Атентата!

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