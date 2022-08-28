Крали квіти з могил військових для продажу: У Мукачеві затримали пару. ВIДЕО
У Мукачеві пара обкрадала могили українських воїнів. Вони причетні мінімум до чотирьох таких злочинів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Встановлено, що двоє жителів Мукачева причетні до крадіжок з центрального кладовища. Крадіями виявилися чоловік і жінка віком 34 та 35 років, які перебувають в цивільному шлюбі. Обох доставили до управління поліції, де наразі вони дають свідчення.
"Зловмисники вчиняли крадіжки зранку. Квіти вони викрадали з могил Алеї Слави Героїв, де поховані військовослужбовці. Після цього квіти вони формували у нові композиції та продавали у закладах відпочинку та на місцевих ринках.
Уже встановлено їхню причетність до щонайменше чотирьох таких випадків. Поліцейські й надалі документують протиправну діяльність пари" ,- йдеться в повідомленні.
Обом зловмисникам інкримінують частину 3 статті 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання: обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років. Розслідування у справі триває.
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Админы, пора бы забанить пригожинского провокатора.
По-друге - цей "промисел розвинувся вже в часи Брєжнєва - коли стали масово пустіть села поморські , у декого в СРСР з"явилась можливість виїзду за кордон, а на Заході пішла мода на іконопис із Росії
"Санкція статті передбачає покарання: обмеження волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років".
Чому це "позбавлення волі" має більший термін ніж "обмеження волі" ??
І взагалі - де матеріальне покарання? Де штраф у 10-кратному розмірі від нанесених матеріальних збитків?
Де відшкодування моральних збитків у вигляді значної суми?
На хрєна їх годувати у в'язниці?
Норма статті визначає нижню і верхню межі покарання "Обмеження волі" - м"якіше "Позбавлення" - жорсткіше В залежності від купи факторів (не буду розписувать - це не лекція) суд визначає ступінь вини та покарання
"Матеріальне покарання" за даною статтею законодавець не визначив Є таке поняття в кримінальному судочинстві - "цивільний позов" Якщо потерпіла сторона вважає, що понесла матеріальні втрати чи моральні збитки, то вона має право заявить цивільний позов або в рамках кримінального процесу, або окремо
Щодо "нахрєна годувать у в"язниці" - питання взагалі ідіотське А ЯК їх утримувать? За рахунок кого? Відразу вішать? У Великобританії 18 століття вішали за крадіжку батистового носовичка - меншою злочинність стала?
Да и, лично для меня, преступление не велико. Цветы возложены, люди уже выразили свои чувстви и эмоции посредством цветов. Так ли плохо, если цветы будут использованы повторно?
Лчно для меня вопрос спорный....