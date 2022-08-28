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Крали квіти з могил військових для продажу: У Мукачеві затримали пару. ВIДЕО

У Мукачеві пара обкрадала могили українських воїнів. Вони причетні мінімум до чотирьох таких злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Встановлено, що двоє жителів Мукачева причетні до крадіжок з центрального кладовища. Крадіями виявилися чоловік і жінка віком 34 та 35 років, які перебувають в цивільному шлюбі. Обох доставили до управління поліції, де наразі вони дають свідчення.

"Зловмисники вчиняли крадіжки зранку. Квіти вони викрадали з могил Алеї Слави Героїв, де поховані військовослужбовці. Після цього квіти вони формували у нові композиції та продавали у закладах відпочинку та на місцевих ринках.

Уже встановлено їхню причетність до щонайменше чотирьох таких випадків. Поліцейські й надалі документують протиправну діяльність пари" ,- йдеться в повідомленні.

Обом зловмисникам інкримінують частину 3 статті 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання: обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років. Розслідування у справі триває.

Також читайте: Протягом доби рашисти 122 рази ударили по Сумщині. Є поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Крали квіти з могил військових для продажу: У Мукачеві затримали пару 01

Автор: 

Нацполіція (15168) розкрадання (214) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+50
Двоє кінчених ублюдків...
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28.08.2022 18:29
+40
А у этих рожи зачем скрывать ? Такой падали все равно с чьих могил цветы воровать. Недаром опытные могильщики цееты лопатами рубят, чтобы такие мрази на людской памяти не наживались
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28.08.2022 18:30
+18
Крім "ПІД*РАСИ", слів нема...
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28.08.2022 18:31
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Двоє кінчених ублюдків...
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28.08.2022 18:29 Відповісти
електричьний стілець їм товаріщь
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28.08.2022 18:37 Відповісти
впаяти тим циганам пятюнчик -нехай рукавиці та спецодяг шиють.
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28.08.2022 19:27 Відповісти
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28.08.2022 23:26 Відповісти
А у этих рожи зачем скрывать ? Такой падали все равно с чьих могил цветы воровать. Недаром опытные могильщики цееты лопатами рубят, чтобы такие мрази на людской памяти не наживались
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28.08.2022 18:30 Відповісти
Крім "ПІД*РАСИ", слів нема...
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28.08.2022 18:31 Відповісти
у чувака правая бицуха больше левой .... правша
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28.08.2022 18:34 Відповісти
У крабів така ж фігня. Членистонога падлюка.
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28.08.2022 18:37 Відповісти
руки взагалі різні, мабуть рибак))
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28.08.2022 18:38 Відповісти
Просто в нього вже ліва рука відсихає... . Незабаром і права відсохне.
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28.08.2022 18:40 Відповісти
Телка не дает)
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28.08.2022 18:52 Відповісти
мукачевє "особливе" навіть на Закарпатті і мадярський колорит тут ні до чого, там навіть мер син місцевого кримінального авторитета...
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28.08.2022 18:49 Відповісти
Боженько милував мене від такого щастя...)))
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28.08.2022 18:54 Відповісти
Твій тесть авторитет іршавський-берегівський...?! звучить метромоліт рпц...))) тепер зрозуміло чого балога & син не бандити а політики з неабияким досвідом...)))
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28.08.2022 19:11 Відповісти
Не рівняй потомків ******* до українців.
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28.08.2022 19:13 Відповісти
як тільки в людини повертається думка на обкрадати могили - це вже не людина.
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28.08.2022 18:42 Відповісти
Йовбики?
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28.08.2022 18:43 Відповісти
Я би не спішив їх засуджувати,квіти продовжують наших загиблих воїнів.На помін усопших після паски діти набивають сумки солодощами.У нас в селі та окрузі жодна прийомка металу не возьме з цвінтаря метал,бо великий гріх.Так і гниє біля огорожи цвінтаря.
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28.08.2022 18:43 Відповісти
А в нашому селі забирати солодощі з могил великий сором. Дорослих і дітей, які підходять до могил, просто пригощають солодощами.
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29.08.2022 00:27 Відповісти
Цыгане опустошают кладбища круче чем Коломойский в этом году обул вас на 4 ярда...а вы промолчали...73%...
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28.08.2022 18:44 Відповісти


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Регистрация: 08.05.2022
===
Админы, пора бы забанить пригожинского провокатора.
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28.08.2022 18:56 Відповісти
А що колоМойші не списали мільярди?
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28.08.2022 19:16 Відповісти
Наша мета,вонюча лишайна криса, яку називають Буба.
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28.08.2022 18:49 Відповісти
такий вид злочинної діяльності існує давно, ще з часів СРСР. Звичайно орудують чоловік і жінка під вигядом відвідування могил. Потім атрибути здають оптом, все це активізується після релігійних свят. В царській Росії таку професію називали "клюквеннікамі"
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28.08.2022 18:52 Відповісти
Не "фантазуй"! По-перше, "клюквєнніки" - це злодії, що обкрадали не могили, а церкви і будинки в поморських селах Крали ікони Розвинулось це ремесло на "Русском Севере" "Клюквєнніками" їх прозвали тому, що місцеві художники-помори, які ніколи не бачили винограду, малювали на іконах плоди знайомої їм журавлини (клюкви) Це був характерний атрибут поморської ікони
По-друге - цей "промисел розвинувся вже в часи Брєжнєва - коли стали масово пустіть села поморські , у декого в СРСР з"явилась можливість виїзду за кордон, а на Заході пішла мода на іконопис із Росії
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28.08.2022 19:06 Відповісти
Это давно описано в романе Ремарка "Жизнь взаймы"
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28.08.2022 18:59 Відповісти
Отаку лярву, і того козла, що з нею, не шкода було б віддати боєвим бурятам.
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28.08.2022 19:03 Відповісти
****** які голосували за зебланів = наруга над могилами війскових.
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28.08.2022 19:20 Відповісти
У Києві цим цигани зазвичай промишляють...
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28.08.2022 19:53 Відповісти
На Берковцях завжди після Паски.
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28.08.2022 19:57 Відповісти
****** циганота.
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28.08.2022 20:12 Відповісти
невіщо харі ретушовати? кидати тінь на всих... це цигани, чи мадяри?
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28.08.2022 20:15 Відповісти
гiрше тварин. таким потрiбно тавро на лобi ставити.
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28.08.2022 20:23 Відповісти
Коли в країні 35% чоловіків безробітні, а їсти хочеться ... то ... все трапляється.
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28.08.2022 20:24 Відповісти
ходи й оглядуйся.... бо впіймають і з,їдять...
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28.08.2022 20:28 Відповісти
В крематорий ********* живьем........................................................................................
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28.08.2022 20:32 Відповісти
Я особисто не вваажаю це злочином. Давати за це 5 років, абсурдно. Могили то цілі, це не наруга. Он московські попи водять хороводи і їм нічого.
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28.08.2022 20:59 Відповісти
Що це за дурне покарання в статті??
"Санкція статті передбачає покарання: обмеження волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років".
Чому це "позбавлення волі" має більший термін ніж "обмеження волі" ??
І взагалі - де матеріальне покарання? Де штраф у 10-кратному розмірі від нанесених матеріальних збитків?
Де відшкодування моральних збитків у вигляді значної суми?
На хрєна їх годувати у в'язниці?
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28.08.2022 21:04 Відповісти
Це не не "дурне покарання в статті", а "дурний коментатор"!
Норма статті визначає нижню і верхню межі покарання "Обмеження волі" - м"якіше "Позбавлення" - жорсткіше В залежності від купи факторів (не буду розписувать - це не лекція) суд визначає ступінь вини та покарання
"Матеріальне покарання" за даною статтею законодавець не визначив Є таке поняття в кримінальному судочинстві - "цивільний позов" Якщо потерпіла сторона вважає, що понесла матеріальні втрати чи моральні збитки, то вона має право заявить цивільний позов або в рамках кримінального процесу, або окремо
Щодо "нахрєна годувать у в"язниці" - питання взагалі ідіотське А ЯК їх утримувать? За рахунок кого? Відразу вішать? У Великобританії 18 століття вішали за крадіжку батистового носовичка - меншою злочинність стала?
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29.08.2022 04:28 Відповісти
Зе-економіка! Турку бабоси заробляють на наших дорогах, а наші квіти на могилах збирають
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28.08.2022 23:07 Відповісти
Ваши дороги под Ростовом Не гундите
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29.08.2022 01:48 Відповісти
Цыгане.... Только воровать, дурить, наркотики.... мля, конченный народ.
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28.08.2022 23:17 Відповісти
ЦВЕТЫ мать их в лоб!
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28.08.2022 23:59 Відповісти
Дело, конечно, нехорошее, но цветы на кладбищах всегда крали и никого это особо не беспокоило.
Да и, лично для меня, преступление не велико. Цветы возложены, люди уже выразили свои чувстви и эмоции посредством цветов. Так ли плохо, если цветы будут использованы повторно?
Лчно для меня вопрос спорный....
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29.08.2022 01:52 Відповісти
"... использованьі повторно..." А якщо ці квіти з могил куплять, щоб подарувати коханій чи матері на день народження? Та просто для будь-якої живої людини?
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29.08.2022 02:13 Відповісти
Вариант, конечно, не исключен, но, обычно, их тут же на кладбище и продают. Никто на кладбище не покупает цветы для живых...
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29.08.2022 03:23 Відповісти
якеж ти кончене в своїх"рас_ суждєніях". Кончене і все тут.
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29.08.2022 07:58 Відповісти
Роми. Для них це звичайне діло. Як би це не виглядало ганебно, але 7 років…якось забагато а хто знає скільки років дали вже корегувальникам вогню ? Щ
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29.08.2022 04:58 Відповісти
 
 