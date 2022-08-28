Крали квіти з могил військових для продажу: У Мукачеві затримали пару. ВIДЕО

У Мукачеві пара обкрадала могили українських воїнів. Вони причетні мінімум до чотирьох таких злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Встановлено, що двоє жителів Мукачева причетні до крадіжок з центрального кладовища. Крадіями виявилися чоловік і жінка віком 34 та 35 років, які перебувають в цивільному шлюбі. Обох доставили до управління поліції, де наразі вони дають свідчення.

"Зловмисники вчиняли крадіжки зранку. Квіти вони викрадали з могил Алеї Слави Героїв, де поховані військовослужбовці. Після цього квіти вони формували у нові композиції та продавали у закладах відпочинку та на місцевих ринках.

Уже встановлено їхню причетність до щонайменше чотирьох таких випадків. Поліцейські й надалі документують протиправну діяльність пари" ,- йдеться в повідомленні.

Обом зловмисникам інкримінують частину 3 статті 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання: обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років. Розслідування у справі триває.

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