В окупованому Мелітополі лунають вибухи і автоматні черги, - мер Федоров. ВIДЕО
У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі лунають гучні вибухи і автоматні черги.
Про це повідомляє у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Просто зараз, ворожі автоматні черги та вибухи у північній частині Мелітополя, в районі 24-го училища. Так гучно, що чутно навіть у сусідніх селищах - Тамбовці та Мирному. За попередньою інформацією ворог вже протягом 30 хвилин безуспішно намагається збити наш безпілотник", - розповів Федоров.
Топ коментарі
+34 Garry Grant
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+32 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.08.2022 22:13
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люди діло роблять а не факин зелений асфальт кладуть.
Як там лобода? А єти, твои мертвіе глаза кацапов.
Ідіот. Я, пенсіонер.
Вiд Матвiя 5:43-48 UBIO
Ви чули, що сказано: Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога. А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх....
Але там ніде не сказано що ворогів не можна вбивати з любовью.
Якість особистого ставлення до релігіїї є базисом якості життя
Маємо що маємо - живем,*****, а їх хай поносом вдавить...)))
А цей майже на 90% з 3,14здюлєй зроблений!
Не! Вопше не схожий...
От де у нйого крокодил з баяном?
Заходить до хати
вампір волохатий
і тихо співає тобі
я з'їв твою маму,
я з'їв твого тата
і зараз я з'їм і тебе!
Рученьки-ніженьки
Вилізли очі
Спокійної ночі...
Спати пора..
Заходить до хати упир волохатий))
@prostokotpersik
·
https://twitter.com/prostokotpersik/status/1563319889368317952 27 авг.
Русскоязычный подросток протестует против русофобии и ущемления своих прав в Латвии. Ватман, водка, наши дни.
Собрался и поехал
BAYKAR Teknoloji завершила складання другого прототипу реактивного ударного безпілотника «Bayraktar Kizilelma». Перші польоти обох прототипів очікуються у 2023 році.
та продовжуйте вже...
бубу без щетини і зеленої майки на "красной площаді" за передвіганіе граніц в 2014му прислати - чи самі?
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і це криворогате зелене падло відбулавили в Україні?
"Дайте мені телебачення, і я навіть велику націю перетворю на стадо" -- хтось.
як свої і безполезні...
діплом за участника бойовий дій гарантуеться!
а давайте всім зеленим гуртом, разом з Мінобороном на шашликі?