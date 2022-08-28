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В окупованому Мелітополі лунають вибухи і автоматні черги, - мер Федоров. ВIДЕО

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі лунають гучні вибухи і автоматні черги.

Про це повідомляє у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Просто зараз, ворожі автоматні черги та вибухи у північній частині Мелітополя, в районі 24-го училища. Так гучно, що чутно навіть у сусідніх селищах - Тамбовці та Мирному. За попередньою інформацією ворог вже протягом 30 хвилин безуспішно намагається збити наш безпілотник", - розповів Федоров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уночі в Мелітополі знищено одну з військових баз окупантів, - Федоров. ВIДЕО

Автор: 

Мелітополь (770) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+34
Незалежно від того хто і куди стріляє, головне,щоб здихали кацапи.
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28.08.2022 22:15
+33
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28.08.2022 22:17
+32
Спакойнай ночі кацапскіє свіньї...
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28.08.2022 22:13
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Спакойнай ночі кацапскіє свіньї...
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28.08.2022 22:13 Відповісти
Ловлять С. Бандеру.
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28.08.2022 22:14 Відповісти
І Тараса Шевченка. Лесю Українку, тоже.
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28.08.2022 22:26 Відповісти
"автоматні черги"?
люди діло роблять а не факин зелений асфальт кладуть.
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28.08.2022 22:15 Відповісти
Незалежно від того хто і куди стріляє, головне,щоб здихали кацапи.
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28.08.2022 22:15 Відповісти
Невловимий месник літав над головами кацапів. Всі кацапи в нього стріляли, але марно. Він дальше літав.
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28.08.2022 22:17 Відповісти
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28.08.2022 22:17 Відповісти
А очі, а очі!!! Смерть кацапам, зразу видно в очах.
Як там лобода? А єти, твои мертвіе глаза кацапов.
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28.08.2022 22:20 Відповісти
Якесь беззубе задрочене кошеня
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28.08.2022 22:30 Відповісти
Ну, ну. Беззубе? Задрочене? Ну, ну. Головне, що велика бавовна. І не дивись в очі кошеня.
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28.08.2022 22:35 Відповісти
Бо сам кацапскою бавовною станеш.
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28.08.2022 22:37 Відповісти
Підітрись і йди спати - через три дні в школу…
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28.08.2022 22:56 Відповісти
🤣🤣🤣
Ідіот. Я, пенсіонер.
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28.08.2022 23:54 Відповісти
Після «ідіот» крапка не потрібна
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29.08.2022 00:03 Відповісти
Так. Запам'ятаю крапку в цьому великому світі.
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29.08.2022 00:05 Відповісти
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29.08.2022 00:07 Відповісти
Вбивати потрібно з любовью, і пам'ятай - ниякої агресії!
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28.08.2022 22:36 Відповісти
Оце, правильно. З любовью, кацапів.
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28.08.2022 22:41 Відповісти
А як інакше? В Біблії написано:
Вiд Матвiя 5:43-48 UBIO

Ви чули, що сказано: Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога. А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх....
Але там ніде не сказано що ворогів не можна вбивати з любовью.
Якість особистого ставлення до релігіїї є базисом якості життя
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28.08.2022 23:50 Відповісти
Ігор правий, коли ти вбиваєш москаля без ніяких почуттів до нього, твоя рука не здригнеться. А сильна ненависть додає адреналіну в кров. Якби це був бій на мечах чи шаблях - шаленість була б плюсом. Але коли цілишся через тепловізор чи екран стугни, хвилювання тобі ні до чого. Звичайна робота. Марудна, але потрібна.
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29.08.2022 07:30 Відповісти
Ті хто бачив ті зуби - вже сидять на концерті кабзона, з німим питанням у погляді "Что ето, *****, било?"...
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28.08.2022 22:43 Відповісти
Били било било. Не поймешь. Все что било, на старость софия обезумила в мацкве. Но, суки внуки. Суки. А як співала з Назарієм.
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28.08.2022 22:50 Відповісти
Та то таке - ми нікого не переробимо, а як і переробимо, то нах*я воно нам перероблене...
Маємо що маємо - живем,*****, а їх хай поносом вдавить...)))
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28.08.2022 22:58 Відповісти
бабушка в маразмі...
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28.08.2022 22:58 Відповісти
перероблений кацапський чебурахен - знайдіть котика..
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28.08.2022 22:38 Відповісти
У чебурахена 70% тіла то вуха!
А цей майже на 90% з 3,14здюлєй зроблений!
Не! Вопше не схожий...
От де у нйого крокодил з баяном?
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28.08.2022 23:03 Відповісти
Не знаю, хто намалював це чудо, но воно капець стрьомне... Хай кожної ночі воно приходить до усіх кацапів і вигризає їм душі, продані Сатані. .
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28.08.2022 22:42 Відповісти
А то. Воно. Химера.
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28.08.2022 22:51 Відповісти
касапським дітям колискову співати буде

Заходить до хати

вампір волохатий

і тихо співає тобі

я з'їв твою маму,

я з'їв твого тата

і зараз я з'їм і тебе!

Рученьки-ніженьки

Вилізли очі

Спокійної ночі...
Спати пора..
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28.08.2022 23:04 Відповісти
Коли ми в кінці 80-х при совкє призвалися в армію, в "неіснуючій" Україні лежали вночі в палатках перед відправкою до ордло в Германію, то співали подібну перероблену у чорному гуморі відому казочку на добраніч ...
Заходить до хати упир волохатий))
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29.08.2022 01:02 Відповісти
Кот Персик

@prostokotpersik

·

https://twitter.com/prostokotpersik/status/1563319889368317952 27 авг.

Русскоязычный подросток протестует против русофобии и ущемления своих прав в Латвии. Ватман, водка, наши дни.

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28.08.2022 22:20 Відповісти
Как же жаль латвійского рускоязічного подростка, сльозі мєшают мнє гаваріть.
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28.08.2022 22:28 Відповісти
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28.08.2022 22:28 Відповісти
Цим істотам просто треба пояснити,що нема ніякого "рускагаязіка", а є староболгарська говірка з добавкою татарського діалекту. Дрочити нема на що. Араб Пушкін це підтвердив би.
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28.08.2022 22:35 Відповісти
Все так, але Пушкін не Араб, він нігер Тобто політкоректно він Black Lives Matters
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28.08.2022 23:57 Відповісти
В РФ на русском учат
Собрался и поехал
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28.08.2022 22:38 Відповісти
В такому віці і неук. Печаплька.
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28.08.2022 22:40 Відповісти
Оце "подросток"?
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28.08.2022 22:43 Відповісти
алкашу надо на пойло подработать , какая ему разница с какой палкой постоять
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29.08.2022 08:52 Відповісти
Хочу учится на русском язіке? Так учись на язіке.
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28.08.2022 22:45 Відповісти
ордловський дохтар всіх наук - та і по роже видно...
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28.08.2022 23:16 Відповісти
А шо уже рабсия не принимает своих учится на рабсейском языке, такие плакаты в других странах надо признавать за призыв к терроризму.
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29.08.2022 01:06 Відповісти
по три роки в кожному класі сидів
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29.08.2022 07:34 Відповісти
Федорів повернись і викоси мак..
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28.08.2022 22:20 Відповісти
бавовна 100%
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28.08.2022 22:21 Відповісти
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
BAYKAR Teknoloji завершила складання другого прототипу реактивного ударного безпілотника «Bayraktar Kizilelma». Перші польоти обох прототипів очікуються у 2023 році.
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28.08.2022 22:23 Відповісти
Місто засинає - прокидається мафія...)))
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28.08.2022 22:44 Відповісти
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28.08.2022 22:57 Відповісти
***** воювати коли можна глазувати і - чебурахов малювати?
та продовжуйте вже...
бубу без щетини і зеленої майки на "красной площаді" за передвіганіе граніц в 2014му прислати - чи самі?
-------------
і це криворогате зелене падло відбулавили в Україні?
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28.08.2022 23:03 Відповісти
На жаль, так.

"Дайте мені телебачення, і я навіть велику націю перетворю на стадо" -- хтось.
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28.08.2022 23:10 Відповісти
ще раніше: найважнєйшим іскуством для нас являєтца кіно. Коли ще не булло телевізора, навіть по найменших селах їздили кінопередвижки. перед кожним фільмом була якась агітаційна фігня на десять хвилин.
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29.08.2022 07:41 Відповісти
Та ви шо? І факти приведете?
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28.08.2022 23:14 Відповісти
Сподіваюсь, то черги в сторону мокшан.
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28.08.2022 23:12 Відповісти
Это вонючая ***** вам москали!
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28.08.2022 23:16 Відповісти
батальон "Монaкo" набирає військо- - зелені без тестів,
як свої і безполезні...
діплом за участника бойовий дій гарантуеться!
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28.08.2022 23:32 Відповісти
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29.08.2022 00:55 Відповісти
**** тут до майських?
а давайте всім зеленим гуртом, разом з Мінобороном на шашликі?
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29.08.2022 02:03 Відповісти
 
 