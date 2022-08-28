В окупованому Мелітополі лунають вибухи і автоматні черги, - мер Федоров. ВIДЕО

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі лунають гучні вибухи і автоматні черги.

Про це повідомляє у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Просто зараз, ворожі автоматні черги та вибухи у північній частині Мелітополя, в районі 24-го училища. Так гучно, що чутно навіть у сусідніх селищах - Тамбовці та Мирному. За попередньою інформацією ворог вже протягом 30 хвилин безуспішно намагається збити наш безпілотник", - розповів Федоров.

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