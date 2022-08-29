Ракетний обстріл Рівненщини: пошкоджені 30 житлових будинків і районна лікарня, - ОВА. ВIДЕО
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль розповів деталі про наслідки російського ракетного удару по області, під час якого по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни випустили чотири ракети.
Про це він повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Коваль уточнив, що по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині у неділю ввечері було завдано 4 ракетні удари.
"Обійшлося без людських жертв. Ударною хвилею також пошкоджено близько 30 цивільних об’єктів – це житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні. Вже завтра всі наслідки будуть усунуті", – розповів він.
Коваль додав, що на місці працюють правоохоронці, слідчі Служби безпеки, а також підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомив в ефірі 24-го каналу мер Сарн Руслан Серпенінов, наразі у місті вдалось відновити електропостачання.
"Електропостачання у місті відновили. Зокрема, служби перемкнули струм на резервні лінії... Ключове – жертв немає, а вікна, двері та дахи відновимо", – розповів мер.
Міський голова додав, що 29 серпня влада буде обстежувати житлові будинки, які постраждали.
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хех ... усе дуже серйозно ... блін ...
І дійсно за дії гауляйтера та фюрера відповідальність буде нести народ. і наротив я не віддавав злочинні накази і не стриляв нікого хвилювати не буде.