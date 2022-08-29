Ракетний обстріл Рівненщини: пошкоджені 30 житлових будинків і районна лікарня, - ОВА. ВIДЕО

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль розповів деталі про наслідки російського ракетного удару по області, під час якого по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни випустили чотири ракети.

Про це він повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Коваль уточнив, що по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині у неділю ввечері було завдано 4 ракетні удари.

"Обійшлося без людських жертв. Ударною хвилею також пошкоджено близько 30 цивільних об’єктів – це житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні. Вже завтра всі наслідки будуть усунуті", – розповів він.

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Коваль додав, що на місці працюють правоохоронці, слідчі Служби безпеки, а також підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив в ефірі 24-го каналу мер Сарн Руслан Серпенінов, наразі у місті вдалось відновити електропостачання.

"Електропостачання у місті відновили. Зокрема, служби перемкнули струм на резервні лінії... Ключове – жертв немає, а вікна, двері та дахи відновимо", – розповів мер.

Міський голова додав, що 29 серпня влада буде обстежувати житлові будинки, які постраждали.