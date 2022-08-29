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Ракетний обстріл Рівненщини: пошкоджені 30 житлових будинків і районна лікарня, - ОВА. ВIДЕО

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль розповів деталі про наслідки російського ракетного удару по області, під час якого по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни випустили чотири ракети.

Про це він повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Коваль уточнив, що по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині у неділю ввечері було завдано 4 ракетні удари.

"Обійшлося без людських жертв. Ударною хвилею також пошкоджено близько 30 цивільних об’єктів – це житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні. Вже завтра всі наслідки будуть усунуті", – розповів він.

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Коваль додав, що на місці працюють правоохоронці, слідчі Служби безпеки, а також підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив в ефірі 24-го каналу мер Сарн Руслан Серпенінов, наразі у місті вдалось відновити електропостачання.

"Електропостачання у місті відновили. Зокрема, служби перемкнули струм на резервні лінії... Ключове – жертв немає, а вікна, двері та дахи відновимо", – розповів мер.

Міський голова додав, що 29 серпня влада буде обстежувати житлові будинки, які постраждали.

Автор: 

обстріл (28472) Коваль (82) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+10
Может быть потому, что не так просто. Это ведь не WW2, где можно было смыться за Урал или в Ташкент и там налаживать производство, благо и ресурсы рядом. Никаких бомбардировок, делай что хочешь. Сейчас все простреливается вдоль и поперек. Начнешь строить что-то глобальное, через час-два там будут ракеты. Готовиться надо было "до", но вместо этого бегали по фонтанам с дебильной ухмылкой на роже. Вот и результат.
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29.08.2022 07:57
+10
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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29.08.2022 13:26
+8
Все більше і більше накопичуються "пред"яви" матеріального характеру до Білорусі І надії "відпетлять" у них немає! Білорусь влізла у війну з Україною "по самі ніздрі" І що саме смішне - платить за це буде не Лука! Ну - посадять його! Ну - відберуть рахунки в банках і майно "нажитое непосильным трудом" І ВСЕ!!! А репарації Україні платитиме ДЕРЖАВА!!! Тобто оті самі "сябри" що "сопіли в три дірки", виходячи з квіточками на мітинги і ті, що тут на форумі верещали, що у них "асобый путь"! Бо у міжнародного законодавства, яке стосується відшкодування спричинених агресією збитків, немає "асобых путей" : програв - ПЛАТИ!!! Ну, нічого - їм не звикать! "Бульба - йость! Вада - радам! Дров нарубым - и парадак!" А про "розносоли" на білоруському столі мусять забуть Але їх саме про це і попереджали два роки тому :"Не задавите Луку - Лука задавить ВАС! І зробить прислужниками кацапів!" "Прислужилися"?!!! А тепер будете платить за наслідки "прислужування"!
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29.08.2022 06:35
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А в Бялорусь Хаймарсы еще бавовну не завозили?
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29.08.2022 01:17 Відповісти
Химарсы не пересекут границу, таковы условия их поставок. Что бы напихать кацапам - нужно запускать призводство собственных тяжелых ракет.
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29.08.2022 01:20 Відповісти
Кстати, за 6 месяцев войны уже давно можно было сделать. Если бы была политическая воля. А ее почему- то нет. Вопрос- почему ?
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29.08.2022 02:17 Відповісти
Может быть потому, что не так просто. Это ведь не WW2, где можно было смыться за Урал или в Ташкент и там налаживать производство, благо и ресурсы рядом. Никаких бомбардировок, делай что хочешь. Сейчас все простреливается вдоль и поперек. Начнешь строить что-то глобальное, через час-два там будут ракеты. Готовиться надо было "до", но вместо этого бегали по фонтанам с дебильной ухмылкой на роже. Вот и результат.
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29.08.2022 07:57 Відповісти
Теоретично можна налагодити виробництво в Польщі.
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29.08.2022 13:28 Відповісти
Особых проблем наклепать простейших ракет, для РСЗО типа"Смерч",без корректировки по"ГЛОНАСС","Град",даже в сегодняшних непростых условиях для УКРОБОНПРОМА нет.Было бы только на это желание главковерха,мо..,но пошел уже четвертый год как оно отсутствует..
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29.08.2022 14:32 Відповісти
Мы же видим, что это уже не годится. Требуется следующее поколение РСЗО и всего остального. А это уже не с зеленским и его сворой.
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29.08.2022 14:38 Відповісти
бавовна чекає свого часу!, обов"язково спалахне
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29.08.2022 01:21 Відповісти
сільский сральник уразила кацапня високоточна?
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29.08.2022 01:22 Відповісти
Все більше і більше накопичуються "пред"яви" матеріального характеру до Білорусі І надії "відпетлять" у них немає! Білорусь влізла у війну з Україною "по самі ніздрі" І що саме смішне - платить за це буде не Лука! Ну - посадять його! Ну - відберуть рахунки в банках і майно "нажитое непосильным трудом" І ВСЕ!!! А репарації Україні платитиме ДЕРЖАВА!!! Тобто оті самі "сябри" що "сопіли в три дірки", виходячи з квіточками на мітинги і ті, що тут на форумі верещали, що у них "асобый путь"! Бо у міжнародного законодавства, яке стосується відшкодування спричинених агресією збитків, немає "асобых путей" : програв - ПЛАТИ!!! Ну, нічого - їм не звикать! "Бульба - йость! Вада - радам! Дров нарубым - и парадак!" А про "розносоли" на білоруському столі мусять забуть Але їх саме про це і попереджали два роки тому :"Не задавите Луку - Лука задавить ВАС! І зробить прислужниками кацапів!" "Прислужилися"?!!! А тепер будете платить за наслідки "прислужування"!
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29.08.2022 06:35 Відповісти
Тим не менш сябрів постійно намагаються "відмазати". Арестович з Фейгіним так мало не в д...у цілували Тіхановську.
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29.08.2022 11:13 Відповісти
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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29.08.2022 13:26 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/bilorus-yak-platsdarm-yak-ukraini-stavitisya-do-splyachoi-kraini.htm https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/bilorus-yak-platsdarm-yak-ukraini-stavitisya-do-splyachoi-kraini.htm


хех ... усе дуже серйозно ... блін ...
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29.08.2022 13:49 Відповісти
мабуть тому що вона така сама як вони. Патріотичні речі, а сама злила протестний рух і звалила за кордон.
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29.08.2022 18:42 Відповісти
Москалi пишуть ,що знищили багато наших льотчикiв.... Тому можливо ,так обстрiлювали?
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29.08.2022 07:05 Відповісти
Той это читаЭ кацапське лайно ,а тим паче вiрить кацапам- сам стаЭ кацапом..
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29.08.2022 08:24 Відповісти
Не треба так. Iнколи , коли нашi мовчать про невдачу, то на росiйських паблiках про це всюди говорять . Те саме й про москалiв- коли нашi чимось похвальться на фронтi, тi мовчать. Надiюсь, що вони написали брехню.
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29.08.2022 08:33 Відповісти
На дев"ятому роцi вiйни продовжуЭте лазити по кацапським "паблiкам" ?? Мабуть про Оленiвку теж там начитуЭтесь ? I теж "надiЭтесь"..
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29.08.2022 09:13 Відповісти
Можна і далі ходити у рожевих окулярах ... Вибір кожного.
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29.08.2022 11:15 Відповісти
але на кацапських пабліках стільки брехні і маніпуляцій, що навіть досвідчені спеціально навчені люди що це по роботі змушені то читати, дуже тяжко, бо то неможливо читати без того щоб не зійти з розуму.
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29.08.2022 18:44 Відповісти
Що вони курять. Треба щоби москалі навчили їх курити у місцях скупчення рашистської військової техніки.
І дійсно за дії гауляйтера та фюрера відповідальність буде нести народ. і наротив я не віддавав злочинні накази і не стриляв нікого хвилювати не буде.
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29.08.2022 14:44 Відповісти
 
 