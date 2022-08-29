Російські загарбники уночі знову обстріляли Слов’янськ. Три мікрорайони без світла, - мер Лях. ВIДЕО

У ніч на 29 серпня російські окупаційні війська завдали удару по Слов’янську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"Знову нічний обстріл. Район САТУ. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Жертв та поранених немає. Є проблема з постачанням електроенергії до мікрорайонів Славкурорт, Цілинний, Цегляний. Пов'язана вона з тим, що повністю вигорів трансформатор, від якого було заживлено ці мікрорайони. Ремонту не підлягає", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що мікрорайони Цілинка та Цегляний протягом тижня можливо перепідключити, а ось із Курортом ситуація набагато складніша.

"Намагатимемося це вирішити. Але, на жаль, це не на тиждень і не на два", - додав Лях.