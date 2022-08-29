Врятували Чернігів від оточення: спогади українських військових про бій з окупантами у Количівці. ВIДЕО

7 березня колона російської бронетехніки намагалася зайняти Количівку: це перше село на виїзді з Чернігова у бік Києва. Росіяни розраховували замкнути кільце і планували штурмувати Чернігів з півдня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Чернігів, на бойове завдання пішли виключно добровольці. Вони розуміли, що їхнє завдання – це квиток в один кінець, але пішли в бій із переважаючими силами росіян. Як каже командир роти із позивним Афганець, всі знали, що можуть загинути. Окупантів, що рухалися з сусідньої Іванівки, зустріли бійці першої танкової бригади, нацгвардійці і воїни окремого стрілецького батальйону. Останній підрозділ сформували після початку російського вторгнення і всі його бійці були мобілізованими. Озброєні гранатометами, автоматами і кулеметами за підтримки танків і артилерії ворожу атаку вони відбили, не втративши жодного бійця. Бій тривав п'ять годин, а знищена тоді російська бронетехніка ще декілька місяців стояла в селі обабіч центральної дороги.

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