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Врятували Чернігів від оточення: спогади українських військових про бій з окупантами у Количівці. ВIДЕО

7 березня колона російської бронетехніки намагалася зайняти Количівку: це перше село на виїзді з Чернігова у бік Києва. Росіяни розраховували замкнути кільце і планували штурмувати Чернігів з півдня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Чернігів, на бойове завдання пішли виключно добровольці. Вони розуміли, що їхнє завдання – це квиток в один кінець, але пішли в бій із переважаючими силами росіян. Як каже командир роти із позивним Афганець, всі знали, що можуть загинути. Окупантів, що рухалися з сусідньої Іванівки, зустріли бійці першої танкової бригади, нацгвардійці і воїни окремого стрілецького батальйону. Останній підрозділ сформували після початку російського вторгнення і всі його бійці були мобілізованими. Озброєні гранатометами, автоматами і кулеметами за підтримки танків і артилерії ворожу атаку вони відбили, не втративши жодного бійця. Бій тривав п'ять годин, а знищена тоді російська бронетехніка ще декілька місяців стояла в селі обабіч центральної дороги.

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Автор: 

оборона (4780) Чернігів (787) добровольці (918)


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Топ коментарі
+9
зеля всех посадит так как не сделали все бумажки с тремя подписями
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29.08.2022 10:28
+6
Герої **********!
Слава Героям Захисникам України!
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29.08.2022 10:46
+6
Зато Жєкє Лисаму з Пікаловим нагороди дасть. Він янєлох боневтікавіч, він "знає як треба "......
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29.08.2022 10:47
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зеля всех посадит так как не сделали все бумажки с тремя подписями
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29.08.2022 10:28 Відповісти
Зато Жєкє Лисаму з Пікаловим нагороди дасть. Він янєлох боневтікавіч, він "знає як треба "......
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29.08.2022 10:47 Відповісти
Пікалов і Кошовий "за заслуги ІІІ ступеня"? Це так взяти і харкнути в лицевих усим захисникам, усім тим, хто півроку живе про ЗСУ. Панібратство, кумівство, клоунада. Ми пам'ятаємо, як нагороджували попсу і друзів минулого року. Але Боже! Найстрашніше зараз бачити, коли діти загиблих героїв зі сльозами на очах отримують ордени за тата чи маму. А тут два здорові бики, які публічно заявили, що "не збираються боронити Україну, бо не мають жодного військового вишколу".

Наталія Раєвська із орденом княгині Ольги - це Наталка Мосейчук. Та сама, що "мову на хліб не намажеш" і "Захід втомився від України" напередодні великого вторгення. Огидне ***@ство!

Горбунов, Данилко, Козловський, Могилевська - від їх орденів просто головний біль. Колгосп зірок у чистому вигляді. Так само список робітників 1+1 - самі більші борцуни за перемогу "антонін" над здоровим глуздом.

Верещук. За що орден? За заяви з минулого про любов до Путіна, за шатл з Чонгару, за ганебну учать у внесенні бодай в списки полонених? За політ на парасольці чи шалену участь у тотальному розмінуванні напередодні війни?
Джерело:
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29.08.2022 10:50 Відповісти
Верещук "За мужність" третього ступеню.
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29.08.2022 11:06 Відповісти
красені
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29.08.2022 10:41 Відповісти
Герої **********!
Слава Героям Захисникам України!
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29.08.2022 10:46 Відповісти
Зараз прималюють цих двох з 95го кварталу, за якийсь хер їм ордена дали.
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29.08.2022 10:48 Відповісти
як за який - колчаківські фронти ніхто не відміняв
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29.08.2022 10:54 Відповісти
Слухаїш цих МУЖИКІВ і розумієш ,що ми на рівень вище від кацапа.
Всі спокійні,урівноважені, розумні .
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29.08.2022 10:52 Відповісти
На 1:40 прошлым летом чуть не попался на ту камеру
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29.08.2022 10:58 Відповісти
 
 