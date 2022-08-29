Врятували Чернігів від оточення: спогади українських військових про бій з окупантами у Количівці. ВIДЕО
7 березня колона російської бронетехніки намагалася зайняти Количівку: це перше село на виїзді з Чернігова у бік Києва. Росіяни розраховували замкнути кільце і планували штурмувати Чернігів з півдня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Чернігів, на бойове завдання пішли виключно добровольці. Вони розуміли, що їхнє завдання – це квиток в один кінець, але пішли в бій із переважаючими силами росіян. Як каже командир роти із позивним Афганець, всі знали, що можуть загинути. Окупантів, що рухалися з сусідньої Іванівки, зустріли бійці першої танкової бригади, нацгвардійці і воїни окремого стрілецького батальйону. Останній підрозділ сформували після початку російського вторгнення і всі його бійці були мобілізованими. Озброєні гранатометами, автоматами і кулеметами за підтримки танків і артилерії ворожу атаку вони відбили, не втративши жодного бійця. Бій тривав п'ять годин, а знищена тоді російська бронетехніка ще декілька місяців стояла в селі обабіч центральної дороги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наталія Раєвська із орденом княгині Ольги - це Наталка Мосейчук. Та сама, що "мову на хліб не намажеш" і "Захід втомився від України" напередодні великого вторгення. Огидне ***@ство!
Горбунов, Данилко, Козловський, Могилевська - від їх орденів просто головний біль. Колгосп зірок у чистому вигляді. Так само список робітників 1+1 - самі більші борцуни за перемогу "антонін" над здоровим глуздом.
Верещук. За що орден? За заяви з минулого про любов до Путіна, за шатл з Чонгару, за ганебну учать у внесенні бодай в списки полонених? За політ на парасольці чи шалену участь у тотальному розмінуванні напередодні війни?
Джерело:
Слава Героям Захисникам України!
Всі спокійні,урівноважені, розумні .