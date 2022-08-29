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ФСБ РФ знайшла ще одного "підозрюваного" у знищенні Дугіної - Циганенка, який нібито допомагав "збирати бомбу". ВIДЕО

В Росії заявили про встановлення особи другого "підозрюваного" у знищення доньки ідеолога Путіна Олександра Дугіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявили у ФСБ.

Так, за даними російських спецслужб, окрім Наталі Вовк вбивство Дугіної нібито готував "член української диверсійної групи" Богдан Циганенко.

"Він приїхав через Естонію 30 липня і залишив країну за день до вбивства", - цитує ФСБ видання.

Чоловік нібито забезпечив Вовк підробленими автомобільними номерами та документами на ім'я реальної громадянки Казахстану Юлії Зайко. Також вони нібито разом зібрали саморобну бомбу в орендованому гаражі 

Так, ФСБ заявил, що вбивство Дугіної разом із Вовк нібито готував у Москві ще один член української диверсійної групи - громадянин України Богдан Циганенко (1978 року народження), він приїхав через Естонію 30 липня і залишив країну за день до вбивства на південному заході Москви.

"Вовк потім особисто стежила за Дугіною на парковці для гостей фестивалю "Традиция", поїхала за її машиною на Mini Cooper і привела бомбу в дію", - додали у ФСБ.

21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. За даними росіян, вбивство вчинила нібито "військовослужбовиця полку "Азов" Наталя Вовк (Шабан). В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Читайте також: Зеленський про заяви РФ щодо нібито причетності України до підрива Дугіної: Це - не наша відповідальність

Автор: 

Дугін Олександр (32) росія (65162) вбивство (3088) ФСБ (1451)


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Топ коментарі
+19
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29.08.2022 10:38
+16
Еще должны быть 2 человека которые несли к машине бомбу, +1 который подавал установщику и сам установщик пусть поищут на месте стоянки авто может он еще до сих пор там лежит с плоскогубцами в руках.
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29.08.2022 10:38
+8
Плоскогубцы они украли в арендованном гараже.
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29.08.2022 10:43
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29.08.2022 10:38 Відповісти
Еще должны быть 2 человека которые несли к машине бомбу, +1 который подавал установщику и сам установщик пусть поищут на месте стоянки авто может он еще до сих пор там лежит с плоскогубцами в руках.
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29.08.2022 10:38 Відповісти
Это по мере выхода указов о необходимом количестве пособников мирового империализма и врагов народа...
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29.08.2022 10:43 Відповісти
сколько можно с той ЛИZдой Дугиной пелерастной носится даже если бы подорвали Ху***ло самого у нас бы этому посвятили максимум полчаса с выводом.... и х***й с ними....
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29.08.2022 10:58 Відповісти
"..Мужчина якобы обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами".. Как можно пересечь две границы с поддельными автомобильными номерами? ) Они там что, вообще ку-ку?
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29.08.2022 11:32 Відповісти
Плоскогубцы они украли в арендованном гараже.
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29.08.2022 10:43 Відповісти
А еще чуток раньше - они Кеннеди завалили...
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29.08.2022 11:10 Відповісти
А арендатором оказалась бсф.
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29.08.2022 12:51 Відповісти
Так це ж калька з справи Шеремета!
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29.08.2022 10:44 Відповісти
Що сам вибух, що хід розслідування.
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29.08.2022 10:45 Відповісти
Тому що цобидві справи одна контора і розробила. Чекістські вуха стирчать
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29.08.2022 10:50 Відповісти
А ещё 1 чел куратор из фсб
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29.08.2022 11:21 Відповісти
вы заметили как камера движется в след за подозреваемым---КИНО ? или совпадение ? или они такие ТУПЫЕ ??
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29.08.2022 12:40 Відповісти
Эти двое, наверное, Зорян и Шкиряк?
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29.08.2022 12:50 Відповісти
Зорщкир по мелочам не разменивается, это если бы по пути с крюком 10000км залететь на пляж на песочке повалятся, всегда пожалуйста.
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29.08.2022 12:54 Відповісти
Очередна Російська брехня.
А я вже подумала, що це сам Люся Обдристович вирішив підкласти бомбу під Дугіна, навіщо йому старі зв'язки, що його компроментують. Він же збирається бути наступним президентом України, мразота.
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29.08.2022 10:42 Відповісти
Навіть якщо на 100% підтвердиться, що це люся підклала бомбу, я все рівно не буду дивитися і слухати його базікання.
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29.08.2022 10:53 Відповісти
Я думаю все, що Люся може - це сам під когось підкластися.
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29.08.2022 11:20 Відповісти
Сборище ДЕБИЛОВ.
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29.08.2022 10:45 Відповісти
Там ще кіт був, мабуть теж український диверсант, як склалася його доля
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29.08.2022 10:49 Відповісти
живий
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29.08.2022 10:51 Відповісти
Цікаво, а дугіну реально пофіг на справжніх вбивць що він хаває цю всю маячню притягнуту за вуха?
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29.08.2022 10:53 Відповісти
так жива доця. а вистава - з примітивним сюжетом
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29.08.2022 21:38 Відповісти
КІТ! 100%.
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29.08.2022 10:53 Відповісти
Та здохла і здохла - забагато уваги тій тварюці.
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29.08.2022 10:57 Відповісти
а як же той хто свічку тримав коли бомбу збирали
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29.08.2022 11:03 Відповісти
Циганські спецслужби, викрадають військову техніку та ліквідують нацистських пропагандистів прямо під носом фсб.
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29.08.2022 11:05 Відповісти
Наверное все кто выехали в тот день по сроку получат.
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29.08.2022 11:07 Відповісти
По моим сведениям эта крыса жива и находилась во время взрыва в Монако...в машине взорвали муляж и типа спутника...типа чувака сгорел до костей...
Мразь мавзолейная вам нарисует и не такой фейк..для Лохтората сойдёт любой сценарий фильма...
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29.08.2022 11:17 Відповісти
Материалы подготовлены по заказу роскино
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29.08.2022 11:18 Відповісти
"Pakemon-Go" ?
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29.08.2022 11:30 Відповісти
Заввтра напишут что "рецепт" бомбы тоже украинский. И если точнее, с львовского региона.
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29.08.2022 11:51 Відповісти
Жду объявления подозрения клятому американскому Бетмену!!! Без него список никак не похож на правду!
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29.08.2022 12:31 Відповісти
А мужик, сидевший на стуле в пункте выдачи оператора экспресс доставки - это их куратор. Он давал указания что делать дальше и как собрать бимбу. Это же очевидно!
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29.08.2022 12:39 Відповісти
Да наплевать,кто,почему и как ликвидировал эту кацапскую дрянь.
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29.08.2022 12:40 Відповісти
Без видео чем занимался кот не убедительно. Он самый подозрительный из банды.
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29.08.2022 13:07 Відповісти
Про всяк випадок тре всіх циган - до ногтя... А то - мало чого??? - Звідки той Циганьонок узявся???
***

- Я не видел ни одного цыгана в https://citaty.info/topic/zhizn жизни , но как сейчас помню мы проходили в школе, что это страшные https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi люди . Они все бродяги. По природе, по крови. Враги любой государственной системы. И потом эта их https://citaty.info/topic/muzyka музыка . https://citaty.info/topic/ona Она всех раздражает.
- Вы её слышали?
- Я https://citaty.info/topic/net нет , но рассказывают. А их песни? Цыганские песни. Они лишены мужественности, а их https://citaty.info/topic/idei идеи разрушительны.
- Кто же вам все рассказал про цыган?
- Наш Дракон. (с)
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29.08.2022 14:25 Відповісти
Стало известно что так называемая террористка Вовк взорвавшая авто ...давняя сотрудница ФСБ рабZeи орудовавшая в США и в странах Европы...
Короче сериал по убийству Платоновой приобретает черты Голливудского боевика...
Агент 007 в юбке...типа Штирлиц...
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29.08.2022 15:04 Відповісти
В итоге всего этого спектакля останется одно...вычислить под каким именем вылезет наружу из этого дерьма сама живая и невредимая Дугина-Платонова...? Наверно станет Машкой ЗаХеровой...а Машку Облигацыю уберут таким же способом...взорвут...слишком много дерьма за ней висит с времён кобылы Лаврова...
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29.08.2022 15:15 Відповісти
 
 