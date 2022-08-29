ФСБ РФ знайшла ще одного "підозрюваного" у знищенні Дугіної - Циганенка, який нібито допомагав "збирати бомбу". ВIДЕО
В Росії заявили про встановлення особи другого "підозрюваного" у знищення доньки ідеолога Путіна Олександра Дугіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявили у ФСБ.
Так, за даними російських спецслужб, окрім Наталі Вовк вбивство Дугіної нібито готував "член української диверсійної групи" Богдан Циганенко.
"Він приїхав через Естонію 30 липня і залишив країну за день до вбивства", - цитує ФСБ видання.
Чоловік нібито забезпечив Вовк підробленими автомобільними номерами та документами на ім'я реальної громадянки Казахстану Юлії Зайко. Також вони нібито разом зібрали саморобну бомбу в орендованому гаражі
Так, ФСБ заявил, що вбивство Дугіної разом із Вовк нібито готував у Москві ще один член української диверсійної групи - громадянин України Богдан Циганенко (1978 року народження), він приїхав через Естонію 30 липня і залишив країну за день до вбивства на південному заході Москви.
"Вовк потім особисто стежила за Дугіною на парковці для гостей фестивалю "Традиция", поїхала за її машиною на Mini Cooper і привела бомбу в дію", - додали у ФСБ.
21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. За даними росіян, вбивство вчинила нібито "військовослужбовиця полку "Азов" Наталя Вовк (Шабан). В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".
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А я вже подумала, що це сам Люся Обдристович вирішив підкласти бомбу під Дугіна, навіщо йому старі зв'язки, що його компроментують. Він же збирається бути наступним президентом України, мразота.
Мразь мавзолейная вам нарисует и не такой фейк..для Лохтората сойдёт любой сценарий фильма...
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- Я не видел ни одного цыгана в https://citaty.info/topic/zhizn жизни , но как сейчас помню мы проходили в школе, что это страшные https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi люди . Они все бродяги. По природе, по крови. Враги любой государственной системы. И потом эта их https://citaty.info/topic/muzyka музыка . https://citaty.info/topic/ona Она всех раздражает.
- Вы её слышали?
- Я https://citaty.info/topic/net нет , но рассказывают. А их песни? Цыганские песни. Они лишены мужественности, а их https://citaty.info/topic/idei идеи разрушительны.
- Кто же вам все рассказал про цыган?
- Наш Дракон. (с)
Короче сериал по убийству Платоновой приобретает черты Голливудского боевика...
Агент 007 в юбке...типа Штирлиц...