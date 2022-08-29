ФСБ РФ знайшла ще одного "підозрюваного" у знищенні Дугіної - Циганенка, який нібито допомагав "збирати бомбу". ВIДЕО

В Росії заявили про встановлення особи другого "підозрюваного" у знищення доньки ідеолога Путіна Олександра Дугіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявили у ФСБ.

Так, за даними російських спецслужб, окрім Наталі Вовк вбивство Дугіної нібито готував "член української диверсійної групи" Богдан Циганенко.

"Він приїхав через Естонію 30 липня і залишив країну за день до вбивства", - цитує ФСБ видання.

Чоловік нібито забезпечив Вовк підробленими автомобільними номерами та документами на ім'я реальної громадянки Казахстану Юлії Зайко. Також вони нібито разом зібрали саморобну бомбу в орендованому гаражі

Так, ФСБ заявил, що вбивство Дугіної разом із Вовк нібито готував у Москві ще один член української диверсійної групи - громадянин України Богдан Циганенко (1978 року народження), він приїхав через Естонію 30 липня і залишив країну за день до вбивства на південному заході Москви.

"Вовк потім особисто стежила за Дугіною на парковці для гостей фестивалю "Традиция", поїхала за її машиною на Mini Cooper і привела бомбу в дію", - додали у ФСБ.

21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. За даними росіян, вбивство вчинила нібито "військовослужбовиця полку "Азов" Наталя Вовк (Шабан). В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Читайте також: Зеленський про заяви РФ щодо нібито причетності України до підрива Дугіної: Це - не наша відповідальність